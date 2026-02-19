Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Airbus zvýšil zisk o třetinu, ale výrobu brzdí chybějící motory

Airbus zvýšil zisk o třetinu, ale výrobu brzdí chybějící motory

19.02.2026 9:10
Autor: ČTK

Airbus v roce 2025 výrazně zvýšil provozní zisk, když upravený zisk EBIT vzrostl o 33 procent na 7,13 miliardy eur. Rekordní poptávku po letadlech A320 ale zároveň brzdí problémy s dodávkami motorů od Pratt & Whitney, které ohrožují tempo výroby i letošní dodávky. Přesto Airbus plánuje letos předat zhruba 870 letadel a pokračovat v navyšování produkce jednouličkových strojů, i když pomaleji, než původně zamýšlel. Akcie v Paříži klesají o 5 procent.

Evropský výrobce letadel Airbus loni zvýšil upravený provozní zisk (EBIT) o 33 procent na 7,13 miliardy eur. Zároveň varovala, že problémy s dodávkami motorů pro letadla A320 brzdí výrobu a následně i předávání těchto strojů zákazníkům. Jen s obtížemi pak Airbus uspokojuje rekordní poptávku po svém nejprodávanějším modelu.

Upravený zisk EBIT za čtvrté čtvrtletí firma zvýšila meziročně o 17 procent na 2,98 miliardy eur, tržby se ve čtvrtletí zvýšily o pět procent na 25,98 miliardy eur. Analytici v průměru očekávali zisk 2,87 miliardy eur při tržbách 26,51 miliardy eur.

Airbus coby největší světový výrobce letadel chce do konce příštího roku měsíčně vyrábět 70 až 75 letadel s jednou uličkou. Původně přitom plánoval, že v té době bude dosahovat horní hranice tohoto rozmezí. V současnosti měsíčně dodává 60 těchto letounů. Celkem Airbus letos plánuje dodat zákazníkům přibližně 870 letadel proti 793 strojům loni.

Výrobu nyní brzdí společnost Pratt & Whitney, která je jedním z hlavních dodavatelů Airbusu. Už loni její dodávky motorů vázly natolik, že Airbus musel ke konci roku velmi spěchat, aby splnil celoroční cíl, který pak v posledních týdnech roku snížil.

"Neschopnost společnosti Pratt & Whitney dodat počet motorů, které si Airbus objedná, má negativní dopad na letošní prognózu i na trajektorii růstu," uvedl dnes Airbus.

V lednu Airbus dodal zákazníkům méně letadel než v jakémkoli měsíci od roku 2020, a zaznamenal tak nejslabší začátek roku nejméně za deset let. Konkurenční americká společnost Boeing se mezitím dokázala zotavit z dlouholeté krize a předat nejvyšší počet letadel od roku 2018, uvedla agentura Bloomberg.

 

Čtěte více:

Evropská odpověď na SpaceX: Airbus, Thales a Leonardo připravují společný podnik
10.09.2025 16:20
Evropská odpověď na SpaceX: Airbus, Thales a Leonardo připravují společný podnik
Trio evropských leteckých společností pokračuje v plánech na vytvoření...
Vesmírné divize evropských firem se spojí, chtějí konkurovat Starlinku
23.10.2025 11:33
Vesmírné divize evropských firem se spojí, chtějí konkurovat Starlinku
Italská skupina Leonardo, francouzská firma Thales a evropský výrobce ...
Airbus odhalil další závadu. Akcie klesaly až o deset procent
01.12.2025 14:10
Airbus odhalil další závadu. Akcie klesaly až o deset procent
Akcie evropského leteckého giganta Airbus ztrácely v pondělí odpoledne...
Airbus kvůli vadě trupových panelů snížil cíl dodávek na letošní rok
03.12.2025 10:33
Airbus kvůli vadě trupových panelů snížil cíl dodávek na letošní rok
Evropský výrobce letadel Airbus snížil letošní cíl dodávek komerčních ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.02.2026
11:29ČEZ, a.s.: Volba místopředsedů dozorčí rady
11:14Lepšímu sentimentu se nečekaně postavil do cesty Fed. Evropa se červená  
10:54Booking výhledem překonává odhady. Zároveň chystá stock-split 25 ku 1  
9:33Účetní zásah u Nissanu stáhl výsledky Renaultu do hluboké ztráty, tržby ale vzrostly o tři procenta
9:10Airbus zvýšil zisk o třetinu, ale výrobu brzdí chybějící motory
8:51Kofole klesly tržby, Nestlé zvažuje prodej podílu ve zmrzlinách a Fed zmiňuje i možnost zvýšení sazeb  
8:51Rozbřesk: Jestřábí zápis z posledního sezení Fedu vylučuje snížení sazeb v březnu
6:03Waymo – bezpečnost robotaxíků a další expanze
18.02.2026
22:01Akcie smazaly část zisku po zveřejnění zápisu Fedu  
17:36Kofola nedosáhla na cíl EBITDA pro rok 2025. Největšími vlivy cukrová daň na Slovensku a počasí
17:26Sny a skutečnost čínsko-amerických dluhových vztahů
16:00PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
14:18Argumenty ČEZ jsou závažné, jednání Bulharska tolik ne, odmítl tribunál nároky na náhradu škod
13:32Lone Pine Capital: Na trhu vznikají bílá místa, AI je superbýčí faktor
12:55Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
11:45Bez honu za AI a bez paniky: Apple těží z odpoutání se od Nasdaqu
10:31Bayer žádá soud o schválení urovnání Roundupu, navýšil rozpočet na právní výdaje
10:30Akcie ožívají a opatrně se začínají zvedat i technologie  
10:10Guvernérka ECB si údajně zkrátí mandát, chce Macronovi umožnit ovlivnit volbu nástupce
10:08AI může nahradit více než polovinu podnikového softwaru, tvrdí šéf Mistral AI

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Zahraniční obchod, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět