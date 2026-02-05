Hledat v komentářích

Shell zaznamenal nejslabší čtvrtletní zisk za pět let, zpětné odkupy akcií ale nesnížil

05.02.2026 10:10
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Loňské čtvrté čtvrtletí nebylo pro Shell z pohledu čísel hospodaření příliš vydaření. Nadnárodní energetická společnost vykázala výrazný pokles zisku, který skončil pod odhady analytiků. Důvodů bylo více: nižší ceny ropy, slabé výsledky v obchodování s „černým zlatem“ a potíže v chemické divizi.

Největší evropská ropná firma vykázala v posledním kvartálu roku 2025 upravený čistý zisk ve výši 3,26 miliardy dolarů, což je v meziročním srovnání pokles o 11 procent a zároveň méně než průměrný odhad analytiků (3,51 mld. USD). Jedná se o nejslabší čtvrtletní výsledek Shellu od prvního čtvrtletí roku 2021, upozornil server CNBC.

Také za celý rok 2025 Shell vykázal slabší než očekávaný upravený zisk, a to 18,5 miliardy dolarů, zatímco za rok 2024 to bylo 23,72 mld. USD.

Hlavní problém představovala levnější ropa, jejíž ceny v důsledku rostoucí produkce mimo i uvnitř alianci OPEC+ a očekávané nižší poptávky loni klesly o 18 procent. Brent se sice ze začátku letošního roku částečně zotavil a pohybuje se kolem 68 dolarů za barel, stále je však výrazně pod maximy z loňska, kdy se barel prodával až 80 dolarů.

Ztráty v chemické divizi pak byly natolik výrazné, že vymazaly přínos silnějších rafinérských marží, uvedla agentura Bloomberg s tím, že chemická divize je dlouhodobým problémem, který se podnik snaží řešit, jde ale o dlouhodobý proces.

„Pár věcí nám letos ublížilo. Za prvé to byly některé daňové úpravy, za druhé chemikálie byly skutečně slabé, ale zaměřil bych se na sílu našich integrovaných plynárenských, upstream a marketingových podniků,“ řekl CNBC generální ředitel Wael Sawan.

Společnost oznámila čtyřprocentní zvýšení dividendy na 0,372 USD za akcii a program zpětného odkupu akcií ve výši 3,5 mld. USD. Jde tak již o 17. čtvrtletí v řadě s odkupy zpětných akcií ve výši alespoň tří miliard dolarů.

Akcie Shell kótované v Londýně reagovaly na výsledky během ranního obchodování poklesem o 1,8 procenta.

Horší časy pro ropné podniky

Nižší ceny ropy nutí evropské energetické giganty k těžkým rozhodnutím. Náročné tržní prostředí spolu s očekáváními obzvlášť slabé sezóny výsledků mohou ohrozit dividendy či zpětné odkupy akcií v odvětví.

A zatímco Shell zatím odolal, tak norský Equinor už tak učinil. Státem podporovaná společnost ve středu oznámila výrazné škrty v odkupu akcií (z loňských 5 mld. USD na letošních 1,5 mld. USD) poté, co ji zisk ve čtvrtém čtvrtletí klesl až o 22 procent.

Další giganti z odvětví – britská BP a francouzská TotalEnergies – zveřejní své výsledky příští týden.



