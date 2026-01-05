Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Americké energetické firmy táhne vzhůru Venezuela, evropské akcie jsou zatím opatrné

Americké energetické firmy táhne vzhůru Venezuela, evropské akcie jsou zatím opatrné

05.01.2026 12:17
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Na hlavních evropských akciových trzích sledujeme na úvod týdne nevyrovnané výkony. DAX se obchoduje 0,7 pct v plusu, ale své zisky už trochu koriguje. AEX je na tom také solidně. Naopak FTSE100 nebo CAC40 vykazují minimální změny. Americké futures naznačují do začátku růst, a to u S&P500 o 0,3 a u Nasdaqu o 0,7 procenta. 

Tento rozdíl naznačuje, že téma umělé inteligence trhy nadále podporuje, a v tomto navazujeme na závěr minulého týdne. Krom toho se ale jednomu sektoru dostalo i další podpory. Americké energetické koncerny v premarketu výrazně rostou na zprávách o dění ve Venezuele. Chevron je asi +8 pct. 

USA po zajetí prezidenta Madura prakticky přebírají kontrolu nad touto zemí a americké firmy nyní získají venezuelský ropný průmysl. Ten je dost v rozkladu, takže do něj bude třeba mohutně zainvestovat. Odměnou ale bude přístup k obrovským zásobám ropy a větší podíl amerických firem na globálním trhu. Ve výsledku dojde k navýšení nabídky na trhu s ropou a pravděpodobobně k prodloužení negativního tlaku na cenu. To na jednu stranu ocení (nejen) americký spotřebitel, ale na druhu stranu tamní energetické koncerny nepřijdou díky vyššímu objemu produkce zkrátka. 

Zatímco dopad na cenu ropy zatím příliš nevidíme, nahoru míří drahé kovy, podpořené vyšším geopolitickým rizikem. Impuls k růstu by ze stejného důvodu mohly výhledově dostat i zbrojovky. Na dluhopisech sledujeme mírný pokles výnosů a je vidět, že více investory láká přece jen zlato či stříbro. Dolar proti euru posiluje na 1,1685. 

Odpoledne vyjde index ISM z amerického průmyslu. Chabé výkony při zvýšených cenových tlacích by měly pokračovat, zatímco obdobný index ze sektoru služeb by později měl naznačit pokračující mírnou expanzi.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:16 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1780 0.1400 24.1831 24.1271
CZK/USD 20.6915 0.4451 20.7100 20.6180
HUF/EUR 384.3772 0.0612 385.0713 383.0184
PLN/EUR 4.2156 0.1431 4.2173 4.2080
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1774 -0.0891 8.1929 8.1502
JPY/EUR 182.9350 -0.5072 184.0843 182.9030
JPY/USD 156.5575 -0.2119 157.2850 156.5310
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8677 -0.3554 0.8712 0.8676
CHF/EUR 0.9287 -0.0328 0.9308 0.9270
NOK/EUR 11.7828 -0.1123 11.8178 11.7804
SEK/EUR 10.7744 -0.3060 10.8121 10.7703
USD/EUR 1.1685 -0.2957 1.1713 1.1672
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4956 -0.0134 1.5004 1.4938
CAD/USD 1.3767 0.2801 1.3792 1.3740
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



Čtěte více:

Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
05.01.2026 11:30
Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
Se začátkem nového roku se mohou zájemci o investování, stejně jako v ...
Rozbřesk: Česká koruna i z počátku roku 2026 bude sledovat primárně náladu na globálních trzích
05.01.2026 9:27
Rozbřesk: Česká koruna i z počátku roku 2026 bude sledovat primárně náladu na globálních trzích
Americké akciové indexy zakončily rok 2025 poblíž historických maxim, ...
Akcie evropských zbrojařů letí vzhůru
05.01.2026 10:29
Akcie evropských zbrojařů letí vzhůru
Víkendový vpád Spojených států do Venezuely a sesazení tamního autorit...
Trhy sledují vývoj kolem Venezuely: Dolar i zlato posiluje, ropa pod tlakem
05.01.2026 12:01
Trhy sledují vývoj kolem Venezuely: Dolar i zlato posiluje, ropa pod tlakem
Nový rok začal pod tlakem geopolitických událostí kolem zajetí venezue...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
05.01.2026
17:07Peníze a blázni…
16:26Online tržiště mění pravidla hry a IKEA na to doplácí. Společnost se snaží přizpůsobit
16:25PODCAST Týdenní výhled: USA silou přebírají venezuelský ropný průmysl  
14:25Americké ropné společnosti rostou po plánu USA převzít kontrolu nad Venezuelou
14:22Foxconn díky umělé inteligenci zvýšil ve čtvrtletí výnosy na rekord
12:17Americké energetické firmy táhne vzhůru Venezuela, evropské akcie jsou zatím opatrné  
12:01Trhy sledují vývoj kolem Venezuely: Dolar i zlato posiluje, ropa pod tlakem  
11:41RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
11:30Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
10:29Akcie evropských zbrojařů letí vzhůru
9:27Rozbřesk: Česká koruna i z počátku roku 2026 bude sledovat primárně náladu na globálních trzích
9:03Investiční výhled 2026: Shrnutí  
8:56J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Oznámení o výši primárního úpisu
8:49Venezuela vyzývá USA ke spolupráci. Zlato roste, ropa kolísá a futures jsou v zeleném  
6:06Wedbush: Enormní budoucí poptávka po datových centrech, u akcií selektivnější výběr
04.01.2026
16:03Novo Nordisk vstupuje do roku 2026 v defenzivě: čeká ho klíčová bitva na americkém trhu
6:18Víkendář: Pokud se elektromobily budou vyrábět v Číně a dovážet do Evropy, veškeré inovace budou probíhat v Číně
03.01.2026
16:14Skutečně odolný systém se ubrání i tomu, co nedokážeme předvídat
6:28Víkendář: Evropa by se měla bránit druhému čínskému šoku
02.01.2026
22:01S&P 500 hlásí začátek roku bez výraznějšího pohybu  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
9:00HU - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět