Americké energetické firmy táhne vzhůru Venezuela, evropské akcie jsou zatím opatrné

Na hlavních evropských akciových trzích sledujeme na úvod týdne nevyrovnané výkony. DAX se obchoduje 0,7 pct v plusu, ale své zisky už trochu koriguje. AEX je na tom také solidně. Naopak FTSE100 nebo CAC40 vykazují minimální změny. Americké futures naznačují do začátku růst, a to u S&P500 o 0,3 a u Nasdaqu o 0,7 procenta.
Tento rozdíl naznačuje, že téma umělé inteligence trhy nadále podporuje, a v tomto navazujeme na závěr minulého týdne. Krom toho se ale jednomu sektoru dostalo i další podpory. Americké energetické koncerny v premarketu výrazně rostou na zprávách o dění ve Venezuele. je asi +8 pct.
USA po zajetí prezidenta Madura prakticky přebírají kontrolu nad touto zemí a americké firmy nyní získají venezuelský ropný průmysl. Ten je dost v rozkladu, takže do něj bude třeba mohutně zainvestovat. Odměnou ale bude přístup k obrovským zásobám ropy a větší podíl amerických firem na globálním trhu. Ve výsledku dojde k navýšení nabídky na trhu s ropou a pravděpodobobně k prodloužení negativního tlaku na cenu. To na jednu stranu ocení (nejen) americký spotřebitel, ale na druhu stranu tamní energetické koncerny nepřijdou díky vyššímu objemu produkce zkrátka.
Zatímco dopad na cenu ropy zatím příliš nevidíme, nahoru míří drahé kovy, podpořené vyšším geopolitickým rizikem. Impuls k růstu by ze stejného důvodu mohly výhledově dostat i zbrojovky. Na dluhopisech sledujeme mírný pokles výnosů a je vidět, že více investory láká přece jen zlato či stříbro. Dolar proti euru posiluje na 1,1685.
Odpoledne vyjde index ISM z amerického průmyslu. Chabé výkony při zvýšených cenových tlacích by měly pokračovat, zatímco obdobný index ze sektoru služeb by později měl naznačit pokračující mírnou expanzi.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:16 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1780
|0.1400
|24.1831
|24.1271
|CZK/USD
|20.6915
|0.4451
|20.7100
|20.6180
|HUF/EUR
|384.3772
|0.0612
|385.0713
|383.0184
|PLN/EUR
|4.2156
|0.1431
|4.2173
|4.2080
|CNY/EUR
|8.1774
|-0.0891
|8.1929
|8.1502
|JPY/EUR
|182.9350
|-0.5072
|184.0843
|182.9030
|JPY/USD
|156.5575
|-0.2119
|157.2850
|156.5310
|GBP/EUR
|0.8677
|-0.3554
|0.8712
|0.8676
|CHF/EUR
|0.9287
|-0.0328
|0.9308
|0.9270
|NOK/EUR
|11.7828
|-0.1123
|11.8178
|11.7804
|SEK/EUR
|10.7744
|-0.3060
|10.8121
|10.7703
| USD/EUR
|1.1685
|-0.2957
|1.1713
|1.1672
|AUD/USD
|1.4956
|-0.0134
|1.5004
|1.4938
|CAD/USD
|1.3767
|0.2801
|1.3792
|1.3740