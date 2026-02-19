Účetní zásah u Nissanu stáhl výsledky Renaultu do hluboké ztráty, tržby ale vzrostly o tři procenta

za rok 2025 vykázal čistou ztrátu 10,93 miliardy eur, a to především kvůli účetní úpravě hodnoty podílu v Nissanu, zatímco tržby firmy vzrostly o 3 % na téměř 58 miliard eur. Prodeje automobilky podpořila silná poptávka mimo Evropu, která vyvážila pokles dodávek lehkých užitkových vozů na evropských trzích. zároveň očekává, že letos jeho provozní marže klesne na zhruba 5,5 % kvůli rostoucí konkurenci a tlaku na snižování cen. Nový generální ředitel Françoise Provost zároveň plánuje v příštích měsících představit novou strategii posilující růst a odolnost firmy. Akcie Renaultu rostou v Paříži o 1,6 %.
Francouzská automobilka se v loňském roce propadla do čisté ztráty 10,93 miliardy eur po zisku 752 milionů eur v předchozím roce, zejména kvůli úpravě hodnoty podílu v japonském partnerovi Nissan. Tržby se nicméně zvýšily o tři procenta na téměř 58 miliard eur.
Automobilka už v lednu oznámila, že vloni zvýšila prodej o 3,2 procenta na 2,34 milionu vozů. Nárůst celoročního prodeje tak vykázala už potřetí za sebou. Za loňským růstem stála silná poptávka po osobních automobilech, zejména mimo Evropu, která kompenzovala výrazný pokles prodeje dodávkových vozů na evropském trhu.
Automobilka dnes předpověděla, že její provozní marže se letos sníží zhruba na 5,5 procenta z loňských 6,3 procenta. nyní čelí tlaku na snižování cen v důsledku rostoucí konkurence, zejména ze strany čínských výrobců.
Firma koncem loňského července jmenovala novým výkonným ředitelem Françoise Provosta, který dosud řídil její nákupní aktivity. V červnu se z funkce výkonného ředitele Renaultu rozhodl odstoupit Luca de Meo, který zamířil do čela francouzské firmy na výrobu a prodej luxusního zboží Kering.
"Za několik měsíců nastíníme svou strategii zaměřenou na růst našeho podnikání a na zvýšení odolnosti našeho provozního a finančního modelu," uvedl Provost v dnešní tiskové zprávě.