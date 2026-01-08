Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
USA otevírá dveře venezuelské ropě, rafinéři a obchodníci zrychlují krok

USA otevírá dveře venezuelské ropě, rafinéři a obchodníci zrychlují krok

08.01.2026 13:36
Autor: Wednesday Mašková, Patria Finance

Obchodníci s ropou a američtí rafinéři se rychle snaží zajistit si přístup k venezuelské ropě poté, co administrativa Donalda Trumpa oznámila, že převezme kontrolu nad až 50 miliony barelů, čímž by zajistily jeden z největších nečekaných toků dodávek za poslední roky, informuje Bloomberg.

Americká strategie, kterou poprvé představil v příspěvku na sociálních sítích prezident Trump a následně ji upřesnil ministr energetiky Chris Wright, znamená přímé zapojení federální vlády do mezinárodního ropného trhu. Zároveň po letech sankcí slibuje obnovení toků venezuelské ropy do amerických rafinérií.

Návrat venezuelských barelů k americkým odběratelům by mohl představovat jeden z nejvýznamnějších otřesů na globálním energetickém trhu za poslední roky. Už nyní způsobil prudký pokles cen kanadské ropy a zatížil ceny ropných futures. Venezuela má největší zásoby ropy na světě, ale její produkce klesla po desetiletích nedostatečných investic, obchodních sankcí a ekonomické izolace pod 1 milion barelů denně.

Trump v rozhovoru pro New York Times zveřejněném ve čtvrtek řekl, že USA budou Venezuelu řídit a těžit její ropu po mnoho let. „Znovu ji vybudujeme velmi ziskovým způsobem,“ uvedl. „Je to skutečně mimořádné, že Spojené státy budou na neurčito kontrolovat prodej venezuelské ropy,“ reagovala Carolyn Kissaneová, proděkanka Centra pro globální záležitosti na Newyorské univerzitě, kde vyučuje energetiku a klimatické změny.

venezuela

Trumpův krok vyvolal zájem jak u dříve odstavených hráčů, tak u několika vybraných firem, které dokázaly ve Venezuele pokračovat v činnosti. Americká rafinérie Citgo Petroleum, nepřímo vlastněná Venezuelou, zvažuje obnovení nákupů poprvé od roku 2019, kdy její dodávky přerušily sankce. Také obchodní gigant Trafigura a další společnosti budou jednat s americkou vládou o tom, jak se mohou vrátit k nákupu venezuelské ropy a dodávkám paliv, uvedl globální šéf ropného segmentu firmy.

Ropný gigant Chevron jedná s USA o rozšíření speciální licence pro provoz ve Venezuele. Zatímco přední americké ropné společnosti se mají v příštích dnech sejít s Trumpem v Bílém domě, několik těžebních firem zůstává podle analytiků opatrných ohledně rychlého návratu či vstupu do Venezuely bez jasných záruk a právní jistoty. „Těžko uvěřit, že firmy budou ochotné podstoupit extrémně vysoká rizika spojená s aktivitami nad rámec těžby na moři,“ dodala Kissaneová.

Možný přístup k venezuelské ropě nicméně pomohl k růstu akcií amerických rafinérských gigantů. Například Valero Energy během dne vzrostla o více než 5 % na historické maximum.

venezuela 2

Přesto kroky Trumpovy administrativy tento týden ukazují, že agenda americké energetické dominance bude znamenat alespoň částečně přímou intervenci na globálních ropných trzích. „Americká vláda začala nabízet venezuelskou ropu na globálním trhu,“ uvedlo ministerstvo energetiky ve středečním informačním listu. „Zapojili jsme přední světové obchodníky s komoditami a klíčové banky, aby realizovali a finančně podpořili prodej této ropy a ropných produktů.“

Součástí tohoto plánu je i selektivní zmírnění sankcí, které umožní přepravu a prodej venezuelské ropy a ropných produktů na světové trhy. Změny také dovolí dovoz vybraného vybavení, náhradních dílů a služeb pro ropná pole.

„Stojí za zmínku, že vlády už aktivně ovlivňují ceny ropy prostřednictvím programů prodeje a zpětného odkupu ze strategických rezerv, čímž fakticky vytvářejí implicitní cenové pásmo,“ uvedla Rebecca Babinová, hlavní obchodník s energií ve společnosti CIBC Private Wealth Group. „Současná situace představuje mnohem větší a přímější zásah, ale navazuje na jasný vývoj nástrojů politiky v posledních letech,“ dodala.

I když se části washingtonské strategie začínají vyjasňovat, napětí v regionu zůstává vysoké. Americké síly tento týden zabavily další dva sankcionované ropné tankery, čímž posílily energetickou blokádu Venezuely.

 
 

Čtěte více:

Rok 2026 pohledem Jana Kubíčka: Růst téměř na potenciálu, koruna stabilní a sazby neutrální
07.01.2026 17:25
Rok 2026 pohledem Jana Kubíčka: Růst téměř na potenciálu, koruna stabilní a sazby neutrální
Loňský rok zakončila česká ekonomika v překvapivě dobré kondici a v ro...
Trump oznamuje rozsáhlé návrhy a chce kontrolovat venezuelskou ropu, Exxon se slabšími výsledky
08.01.2026 8:52
Trump oznamuje rozsáhlé návrhy a chce kontrolovat venezuelskou ropu, Exxon se slabšími výsledky
Bílý dům oznámil plán převzetí kontroly nad budoucím prodejem venezuel...
Rozbřesk: Koruna po slabší inflaci pod tlakem, dolar zpevňuje, ale venezuelská zápletka může mít i čínskou dohru
08.01.2026 8:55
Rozbřesk: Koruna po slabší inflaci pod tlakem, dolar zpevňuje, ale venezuelská zápletka může mít i čínskou dohru
Česká inflace v prosinci zůstala na 2,1 % a zaostala tak za naším oček...
Samsung ztrojnásobil čtvrtletní zisk na nový rekord
08.01.2026 10:04
Samsung ztrojnásobil čtvrtletní zisk na nový rekord
Jihokorejská společnost Samsung Electronics ve čtvrtém čtvrtletí podle...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.01.2026
17:18Trhy odtržené od ekonomiky?
16:39Deficit zahraničního obchodu USA byl v říjnu nejnižší od roku 2009, dovoz klesl
16:27Počet firemních insolvencí v Německu loni dosáhl 20letého maxima
15:39Průzkum Reuters: Rally středoevropským měn ochladne, lídrem bude koruna  
13:36USA otevírá dveře venezuelské ropě, rafinéři a obchodníci zrychlují krok
13:23Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
12:00Trump požaduje vyšší výdaje na obranu, zároveň ale dodavatelům vyhrožuje
11:17Dopolední obchodování je pro akcie převážně červené, zisky koriguje také zlato  
10:58Český průmysl lehce nad naším očekáváním, HDP pro rok 2026 může být revidováno lehce vzhůru
10:48Největší trh světa pootevírá dveře: Čína zvažuje návrat čipů H200 od Nvidie
10:04Samsung ztrojnásobil čtvrtletní zisk na nový rekord
8:55Rozbřesk: Koruna po slabší inflaci pod tlakem, dolar zpevňuje, ale venezuelská zápletka může mít i čínskou dohru
8:52Trump oznamuje rozsáhlé návrhy a chce kontrolovat venezuelskou ropu, Exxon se slabšími výsledky  
07.01.2026
22:00Akciové indexy v USA zaváhaly kolem historických maxim  
17:25Rok 2026 pohledem Jana Kubíčka: Růst téměř na potenciálu, koruna stabilní a sazby neutrální
17:03Pár čínských poznámek do nového roku…
15:23Únava z AI: Magnificent Seven ztrácí dech, investoři hledají nové lídry
14:57Warner Bros znovu odmítl Paramount a dál upřednostňuje Netflix
14:09Rally Samsungu nekončí. Nedostatek paměťových čipů ho požene dál, míní analytici
12:33Tesla se nekupuje kvůli elektromobilům…

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět