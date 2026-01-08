USA otevírá dveře venezuelské ropě, rafinéři a obchodníci zrychlují krok

Obchodníci s ropou a američtí rafinéři se rychle snaží zajistit si přístup k venezuelské ropě poté, co administrativa Donalda Trumpa oznámila, že převezme kontrolu nad až 50 miliony barelů, čímž by zajistily jeden z největších nečekaných toků dodávek za poslední roky, informuje Bloomberg.
Americká strategie, kterou poprvé představil v příspěvku na sociálních sítích prezident Trump a následně ji upřesnil ministr energetiky Chris Wright, znamená přímé zapojení federální vlády do mezinárodního ropného trhu. Zároveň po letech sankcí slibuje obnovení toků venezuelské ropy do amerických rafinérií.
Návrat venezuelských barelů k americkým odběratelům by mohl představovat jeden z nejvýznamnějších otřesů na globálním energetickém trhu za poslední roky. Už nyní způsobil prudký pokles cen kanadské ropy a zatížil ceny ropných futures. Venezuela má největší zásoby ropy na světě, ale její produkce klesla po desetiletích nedostatečných investic, obchodních sankcí a ekonomické izolace pod 1 milion barelů denně.
Trump v rozhovoru pro New York Times zveřejněném ve čtvrtek řekl, že USA budou Venezuelu řídit a těžit její ropu po mnoho let. „Znovu ji vybudujeme velmi ziskovým způsobem,“ uvedl. „Je to skutečně mimořádné, že Spojené státy budou na neurčito kontrolovat prodej venezuelské ropy,“ reagovala Carolyn Kissaneová, proděkanka Centra pro globální záležitosti na Newyorské univerzitě, kde vyučuje energetiku a klimatické změny.
Trumpův krok vyvolal zájem jak u dříve odstavených hráčů, tak u několika vybraných firem, které dokázaly ve Venezuele pokračovat v činnosti. Americká rafinérie Citgo Petroleum, nepřímo vlastněná Venezuelou, zvažuje obnovení nákupů poprvé od roku 2019, kdy její dodávky přerušily sankce. Také obchodní gigant Trafigura a další společnosti budou jednat s americkou vládou o tom, jak se mohou vrátit k nákupu venezuelské ropy a dodávkám paliv, uvedl globální šéf ropného segmentu firmy.
Ropný gigant Chevron jedná s USA o rozšíření speciální licence pro provoz ve Venezuele. Zatímco přední americké ropné společnosti se mají v příštích dnech sejít s Trumpem v Bílém domě, několik těžebních firem zůstává podle analytiků opatrných ohledně rychlého návratu či vstupu do Venezuely bez jasných záruk a právní jistoty. „Těžko uvěřit, že firmy budou ochotné podstoupit extrémně vysoká rizika spojená s aktivitami nad rámec těžby na moři,“ dodala Kissaneová.
Možný přístup k venezuelské ropě nicméně pomohl k růstu akcií amerických rafinérských gigantů. Například Valero Energy během dne vzrostla o více než 5 % na historické maximum.
Přesto kroky Trumpovy administrativy tento týden ukazují, že agenda americké energetické dominance bude znamenat alespoň částečně přímou intervenci na globálních ropných trzích. „Americká vláda začala nabízet venezuelskou ropu na globálním trhu,“ uvedlo ministerstvo energetiky ve středečním informačním listu. „Zapojili jsme přední světové obchodníky s komoditami a klíčové banky, aby realizovali a finančně podpořili prodej této ropy a ropných produktů.“
Součástí tohoto plánu je i selektivní zmírnění sankcí, které umožní přepravu a prodej venezuelské ropy a ropných produktů na světové trhy. Změny také dovolí dovoz vybraného vybavení, náhradních dílů a služeb pro ropná pole.
„Stojí za zmínku, že vlády už aktivně ovlivňují ceny ropy prostřednictvím programů prodeje a zpětného odkupu ze strategických rezerv, čímž fakticky vytvářejí implicitní cenové pásmo,“ uvedla Rebecca Babinová, hlavní obchodník s energií ve společnosti CIBC Private Wealth Group. „Současná situace představuje mnohem větší a přímější zásah, ale navazuje na jasný vývoj nástrojů politiky v posledních letech,“ dodala.
I když se části washingtonské strategie začínají vyjasňovat, napětí v regionu zůstává vysoké. Americké síly tento týden zabavily další dva sankcionované ropné tankery, čímž posílily energetickou blokádu Venezuely.