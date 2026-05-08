PODCAST Trhy & Bohatství: Jediná česká firma na londýnské burze. Martin Vohánka o budoucnosti dopravy a proměně Eurowag

Kamionová doprava tvoří zhruba pět procent evropského HDP. Přesto dlouho fungovala takřka bez digitální infrastruktury. Právě tuto mezeru pomohl zaplnit Eurowag – firma, která začínala u palivových karet a dnes patří k technologickým lídrům evropské logistiky. Její zakladatel a generální ředitel Martin Vohánka je hostem nového dílu podcastu Trhy &?Bohatství.
Logistika jako neviditelná páteř ekonomiky
Kamiony zajišťují pohyb zboží napříč kontinentem. Bez nich by se evropská ekonomika zastavila. Přesto tato oblast patří dlouhodobě mezi ty méně viditelné – a technologicky podinvestované. „Kamionová doprava je jedním z největších odvětví v Evropě, ale dlouho fungovala v?analogovém světě,“ upozorňuje Martin Vohánka. Právě zde Eurowag viděl příležitost: propojit financování, digitální služby, data a technologii do jednoho ekosystému, který dopravcům zjednoduší provoz a zvýší efektivitu celého řetězce.
Eurowag dnes není jen poskytovatelem platebních řešení, ale technologickou firmou, která pracuje s daty o pohybu, spotřebě i chování flotil. A tím nepřímo ovlivňuje i produktivitu celé ekonomiky.
Proč Londýn – a proč zůstat český
Eurowag je dosud jedinou českou firmou, která vstoupila na londýnskou burzu. Pro řadu podnikatelů by to byl přirozený moment k úplnému „přestěhování“ byznysu do zahraničí. Martin Vohánka se ale rozhodl jinak. „Myslím si, že v?Česku máme obrovskou tvořivost a podnikavost. Pokud tuhle kapacitu udržíme a budeme ji dál rozvíjet odsud, může z?toho těžit nejen podnikatel, ale celá země,“ říká.
Podle Vohánky je klíčové, aby kapitál, rozhodování i odpovědnost zůstávaly doma – a aby úspěšné firmy nebyly jen přestupní stanicí na cestě k?zahraničnímu exitu.
Prodat, nebo budovat dál?
Jedním z ústředních témat podcastu je otázka, zda je pro českou ekonomiku lepší rychlý prodej úspěšných firem, nebo jejich dlouhodobé budování v domácích rukou. Vohánka otevřeně přiznává, že druhá cesta je náročnější. Vyžaduje trpělivost, odolnost vůči cyklům i ochotu nést vyšší míru odpovědnosti. Zároveň ale nabízí hlubší smysl. „Bohatství samo o sobě není cíl. Smysl má tehdy, když slouží společnosti a pomáhá kultivovat prostředí, ve kterém žijeme,“ zaznívá v debatě.
Stát jako partner, ne koule u nohy
Rozhovor se dotýká i role veřejných institucí a státu jako výzvy k modernizaci. Podle Vohánky by stát neměl podnikání brzdit složitostí a nefunkčností, ale zároveň se nemůže vzdát ambice být kvalitním partnerem. Silná občanská společnost a aktivní podnikatelé jsou v tomto směru klíčoví – nejen jako kritici, ale i jako nositelé know-how a inovací.