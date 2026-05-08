Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - video

PODCAST Trhy & Bohatství: Jediná česká firma na londýnské burze. Martin Vohánka o budoucnosti dopravy a proměně Eurowag

08.05.2026 10:37
Autor: Redakce, Patria.cz

Kamionová doprava tvoří zhruba pět procent evropského HDP. Přesto dlouho fungovala takřka bez digitální infrastruktury. Právě tuto mezeru pomohl zaplnit Eurowag – firma, která začínala u palivových karet a dnes patří k technologickým lídrům evropské logistiky. Její zakladatel a generální ředitel Martin Vohánka je hostem nového dílu podcastu Trhy &?Bohatství.




Logistika jako neviditelná páteř ekonomiky

Kamiony zajišťují pohyb zboží napříč kontinentem. Bez nich by se evropská ekonomika zastavila. Přesto tato oblast patří dlouhodobě mezi ty méně viditelné – a technologicky podinvestované. „Kamionová doprava je jedním z největších odvětví v Evropě, ale dlouho fungovala v?analogovém světě,“ upozorňuje Martin Vohánka. Právě zde Eurowag viděl příležitost: propojit financování, digitální služby, data a technologii do jednoho ekosystému, který dopravcům zjednoduší provoz a zvýší efektivitu celého řetězce.

Eurowag dnes není jen poskytovatelem platebních řešení, ale technologickou firmou, která pracuje s daty o pohybu, spotřebě i chování flotil. A tím nepřímo ovlivňuje i produktivitu celé ekonomiky.

Proč Londýn – a proč zůstat český

Eurowag je dosud jedinou českou firmou, která vstoupila na londýnskou burzu. Pro řadu podnikatelů by to byl přirozený moment k úplnému „přestěhování“ byznysu do zahraničí. Martin Vohánka se ale rozhodl jinak. „Myslím si, že v?Česku máme obrovskou tvořivost a podnikavost. Pokud tuhle kapacitu udržíme a budeme ji dál rozvíjet odsud, může z?toho těžit nejen podnikatel, ale celá země,“ říká.

Podle Vohánky je klíčové, aby kapitál, rozhodování i odpovědnost zůstávaly doma – a aby úspěšné firmy nebyly jen přestupní stanicí na cestě k?zahraničnímu exitu.

Prodat, nebo budovat dál?

Jedním z ústředních témat podcastu je otázka, zda je pro českou ekonomiku lepší rychlý prodej úspěšných firem, nebo jejich dlouhodobé budování v domácích rukou. Vohánka otevřeně přiznává, že druhá cesta je náročnější. Vyžaduje trpělivost, odolnost vůči cyklům i ochotu nést vyšší míru odpovědnosti. Zároveň ale nabízí hlubší smysl. „Bohatství samo o sobě není cíl. Smysl má tehdy, když slouží společnosti a pomáhá kultivovat prostředí, ve kterém žijeme,“ zaznívá v debatě.

Stát jako partner, ne koule u nohy

Rozhovor se dotýká i role veřejných institucí a státu jako výzvy k modernizaci. Podle Vohánky by stát neměl podnikání brzdit složitostí a nefunkčností, ale zároveň se nemůže vzdát ambice být kvalitním partnerem. Silná občanská společnost a aktivní podnikatelé jsou v tomto směru klíčoví – nejen jako kritici, ale i jako nositelé know-how a inovací.

 
 
 

Čtěte více:

PODCAST Trhy & Bohatství: Průmyslové nemovitosti byly na investičním trhu léta popelkou, říká Milan Kratina
28.11.2025 10:38
PODCAST Trhy & Bohatství: Průmyslové nemovitosti byly na investičním trhu léta popelkou, říká Milan Kratina
Jak se mění průmyslové nemovitosti v době e-commerce, vyšších sazeb a...
Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká?
21.04.2026 13:50
Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká?
Zatímco se v Česku stále vedou debaty o zdlouhavých povolovacích proce...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
PODCAST Trhy & Bohatství: Jediná česká firma na londýnské burze. Martin Vohánka o budoucnosti dopravy a proměně Eurowag
08.05.2026 10:37
PODCAST Trhy & Bohatství: Jediná česká firma na londýnské burze. Martin Vohánka o budoucnosti dopravy a proměně Eurowag (100x)
Kamionová doprava tvoří zhruba pět procent evropského HDP. Přesto dlo...
Traders Talk: AMD vystřelilo, Palantir narazil na vlastní valuaci a CSG po útoku shortaře krvácí
06.05.2026 15:31
Traders Talk: AMD vystřelilo, Palantir narazil na vlastní valuaci a CSG po útoku shortaře krvácí (4167x)
Americké trhy zůstávají poblíž maxim i přes stále nejistou geopolitick...
PODCAST Týdenní výhled: Technologie táhnou výsledky Palantiru a AMD. Sazby ČNB zůstanou stabilní
04.05.2026 16:46
PODCAST Týdenní výhled: Technologie táhnou výsledky Palantiru a AMD. Sazby ČNB zůstanou stabilní (3868x)  
Investoři dál sledují doznívající výsledkovou sezónu. Největší technol...
Traders Talk: Google překvapil, Meta dál pálí miliardy a CSG padá na nová minima
30.04.2026 16:37
Traders Talk: Google překvapil, Meta dál pálí miliardy a CSG padá na nová minima (5840x)
Geopolitické napětí, rozhodnutí Fedu, výsledky technologických gigantů...
MakroMixér: Energetické trhy nejsou v panice, bezemisní zdroje tlačí ceny dolů. Pavel Řežábek o plynu, elektřině a konci uhlí
29.04.2026 10:36
MakroMixér: Energetické trhy nejsou v panice, bezemisní zdroje tlačí ceny dolů. Pavel Řežábek o plynu, elektřině a konci uhlí (2646x)
Napětí na Blízkém východě, nejistota kolem dodávek plynu, prázdnější e...
PODCAST Týdenní výhled: Rozhodnutí o sazbách a výsledky big techu určí náladu na trzích
27.04.2026 16:12
PODCAST Týdenní výhled: Rozhodnutí o sazbách a výsledky big techu určí náladu na trzích (3385x)  
Finanční trhy vstupují do klíčového týdne, v němž budou investoři sled...
Průlomové ETF: Pro českého investora je rozhodující zisk v korunách, říká šéf Patrie Podpiera
24.04.2026 16:35
Průlomové ETF: Pro českého investora je rozhodující zisk v korunách, říká šéf Patrie Podpiera (8080x)
ETF dobývají svět investování a nově přicházejí i v korunách. Richard ...
Analytický radar: Patria představuje Watchlist - investiční inspirace z hledáčku analytiků
23.04.2026 16:47
Analytický radar: Patria představuje Watchlist - investiční inspirace z hledáčku analytiků (6442x)
Patria Finance přichází s novým analytickým produktem, který má invest...
Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká?
21.04.2026 13:50
Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká? (3855x)
Zatímco se v Česku stále vedou debaty o zdlouhavých povolovacích proce...
Analytický radar: Colt CZ roste díky vyšší marži, širší integraci i stabilnějšímu byznysu
16.04.2026 6:01
Analytický radar: Colt CZ roste díky vyšší marži, širší integraci i stabilnějšímu byznysu (6810x)
Akcie Colt CZ dostaly novou šestiměsíční cílovou cenu. Analytik Patria...
PODCAST Týdenní výhled: Válka stále nekončí a zatahuje do hry Čínu, v USA se rozjíždí výsledková sezóna
13.04.2026 16:31, aktualizováno: 13.4. 16:31
PODCAST Týdenní výhled: Válka stále nekončí a zatahuje do hry Čínu, v USA se rozjíždí výsledková sezóna (4007x)  
Víkend nepřinesl dohodu a ukončení íránské války. Naopak, po krachu je...
PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč?
08.04.2026 12:54, aktualizováno: 8.4. 12:54
PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč? (8714x)  
ČEZ je kombinací stabilního dividendového titulu a politické sázky. Kr...
PODCAST Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst
07.04.2026 15:44, aktualizováno: 7.4. 15:44
PODCAST Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst (3233x)  
Týden začíná na finančních trzích nevýrazně při smíšeném obchodování a...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře