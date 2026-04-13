Detail - články
Colt CZ vstupuje na Euronext Amsterdam, obchodovat se tam začne 15. dubna

13.04.2026 9:19
Autor: ČTK

Akcie české zbrojařské skupiny Colt CZ se začnou od 15. dubna obchodovat také na nizozemské burze Euronext Amsterdam. Firma tak završila duální listing, který má podpořit její další růst a usnadnit financování investic i akvizic. Obchodování na pražské burze zůstává podle vedení nadále klíčové.

Kmenové akcie české zbrojovky Colt CZ přijala k obchodování nizozemská burza Euronext Amsterdam. Na jejím regulovaném trhu by se s nimi mělo obchodovat od 15. dubna. Skupina Colt CZ dříve uvedla, že výnos z navýšení kapitálu chce použít na investice či akvizice. S akciemi Colt CZ se už obchoduje na pražské burze, mezi ní a amsterodamskou burzou budou akcie podle firmy plně zastupitelné.

"Dokončení duálního listingu na burze Euronext Amsterdam představuje významný milník v dalším rozvoji skupiny jako veřejně obchodované společnosti," uvedl generální ředitel skupiny Colt CZ Radek Musil. Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha (BCPP), kde je společnost kotována od počátku června 2020, zůstává podle Musila strategicky důležité.

Podání žádosti k duálnímu listingu na burze Euronext Amsterdam schválila valná hromada firmy v minulém týdnu. Akcie se budou v Amsterdamu obchodovat pod označením COLT. Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN) společnosti zůstává CZ0009008942, uvedla společnost.

Na hlavním trhu burzy Euronext Amsterdam se od konce ledna obchoduje s akciemi jiné české zbrojovky Czechoslovak Group (CSG), která je zastoupená také na trhu Free Market pražské burzy. Po vstupu na amsterdamskou burzu akcie CSG vzrostly až o více než 30 procent, od konce března se ale drží většinou pod upisovací cenou 25 eur (zhruba 610 Kč).

Skupina CZG - Česká zbrojovka Group SE v roce 2021 koupila amerického výrobce zbraní Colt. Následující rok pak změnila jméno na Colt CZ. Další významnou akvizicí byl nákup českého výrobce munice Sellier & Bellot zaplacením v přepočtu přes 7,8 miliardy korun a novou emisí kmenových akcií Colt CZ. Na přelomu loňského a letošního roku pak skupina dokončila převzetí podílu 51 procent v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a v energetické divizi Synthesia Power. Po odečtení dluhů firmy Synthesia Nitrocellulose činila transakce deset miliard korun.

Colt CZ sídlí v Česku a zaměstnává přibližně 4500 lidí ve svých výrobních závodech v ČR, Spojených státech amerických, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zabývá se výrobou střelných zbraní, střeliva a energetické nitrocelulózy. Produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Holding Česká zbrojovka Partners SE, který je hlavním akcionářem skupiny Colt CZ, podle médií ovládá René Holeček, řazený mezi nejbohatší Čechy. Například vloni mu v žebříčku časopisu Forbes s majetkem 25 miliard korun patřilo 19. místo.

Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal loni výnosy 23,398 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 4,6 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny přesáhl za minulý rok 2,044 miliardy korun, ve srovnání s rokem 2024 vzrostl o 95,7 procenta.

 

Čtěte více:

Dvě české zbrojovky v Amsterdamu? Colt CZ usiluje o duální listing
10.03.2026 9:15
Dvě české zbrojovky v Amsterdamu? Colt CZ usiluje o duální listing
Český výrobce palných zbraní a munice Colt CZ dnes oznámil záměr duáln...
Colt CZ a Explosia prohlubují spolupráci. Poptávka po zbrojní produkci je trojnásobná, kapacity nestačí
19.03.2026 12:54
Colt CZ a Explosia prohlubují spolupráci. Poptávka po zbrojní produkci je trojnásobná, kapacity nestačí
Celosvětová poptávka po zbrojním materiálu je od začátku války na Ukra...
Další podpora investičního příběhu Colt CZ: Colt Canada získala kontrakt za 273 mil. CAD
20.03.2026 14:05
Další podpora investičního příběhu Colt CZ: Colt Canada získala kontrakt za 273 mil. CAD
Dceřiná společnost Colt CZ Colt Canada získala významný obranný kontra...
Colt CZ potvrzuje odolnost portfolia, růst v roce 2026 potáhne munice a nový segment energetických materiálů
25.03.2026 9:16
Colt CZ potvrzuje odolnost portfolia, růst v roce 2026 potáhne munice a nový segment energetických materiálů
Colt CZ má za sebou rok zásadní transformace. Předběžné výsledky za 20...


Aktuální komentáře
13.04.2026
10:42Goldman Sachs hovoří o nastupujícím akciovém FOMO, EY-Parthenon o stagflačnějším prostředí
9:19Colt CZ vstupuje na Euronext Amsterdam, obchodovat se tam začne 15. dubna
9:12Rozbřesk: Vítězná strana Tisza chce do roku 2030 plnit maastrichtská kritéria
8:55ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Poskytnutí zajištění za závazky Rolls-Royce SMR
8:48Blokáda Hormuzského průlivu zvyšuje nervozitu investorů - ropa roste, akcie klesají  
7:49Spojené státy chtějí po nedohodě zprůchodnit Hormuz a naopak blokovat Írán. Ceny ropy rostou
7:43Maďarské volby: Tisza jasně míří k ústavní většině při nejvyšší volební účasti od pádu komunismu
5:53Hartnett: Vsaďte na komodity, v příštích letech předběhnou akcie. Dluhopisy zůstanou pozadu  
12.04.2026
9:42Víkendář: Geopolitický vývoj a ropná krize jako argument pro elektromobily
11.04.2026
9:56Víkendář: Ujíždí Spojeným státům jeden důležitý vlak?
10.04.2026
22:02Technologie drží Wall Street nad vodou: Inflace trh nerozhodila, avšak ani nesjednotila  
17:07Jak to vypadá s rotací od USA po posledních turbulentnějších týdnech?
15:30Čipový gigant TSMC měl v prvním čtvrtletí díky zájmu o AI rekordní tržby
15:18Akcie zbrojařů po rozhovoru s ukrajinským vyjednavačem oslabují. CSG se propadá o více než 6 procent
15:00Americká inflace poskočila vzhůru, ale čekala se ještě vyšší
14:16Stefano Gabbana končí jako předseda módní firmy Dolce & Gabbana, o svém podílu ve firmě jedná
14:03Eli Lilly ztrácí v Indii podíl na trhu, Novo Nordisk ho drží. Ceny tlačí dolů příliv generik
13:48Globální odbyt Porsche v prvním čtvrtletí klesl o 15 procent
13:33MSI Finance RBBL s.r.o.: Výroční finanční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2025
12:46Perly týdne: Další vývoj sazeb, akcie k novým maximům a nepochybující umělá inteligence

