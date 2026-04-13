Colt CZ vstupuje na Euronext Amsterdam, obchodovat se tam začne 15. dubna

Akcie české zbrojařské skupiny Colt CZ se začnou od 15. dubna obchodovat také na nizozemské burze Euronext Amsterdam. Firma tak završila duální listing, který má podpořit její další růst a usnadnit financování investic i akvizic. Obchodování na pražské burze zůstává podle vedení nadále klíčové.
Kmenové akcie české zbrojovky Colt CZ přijala k obchodování nizozemská burza Euronext Amsterdam. Na jejím regulovaném trhu by se s nimi mělo obchodovat od 15. dubna. Skupina Colt CZ dříve uvedla, že výnos z navýšení kapitálu chce použít na investice či akvizice. S akciemi Colt CZ se už obchoduje na pražské burze, mezi ní a amsterodamskou burzou budou akcie podle firmy plně zastupitelné.
"Dokončení duálního listingu na burze Euronext Amsterdam představuje významný milník v dalším rozvoji skupiny jako veřejně obchodované společnosti," uvedl generální ředitel skupiny Colt CZ Radek Musil. Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha (BCPP), kde je společnost kotována od počátku června 2020, zůstává podle Musila strategicky důležité.
Podání žádosti k duálnímu listingu na burze Euronext Amsterdam schválila valná hromada firmy v minulém týdnu. Akcie se budou v Amsterdamu obchodovat pod označením COLT. Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN) společnosti zůstává CZ0009008942, uvedla společnost.
Na hlavním trhu burzy Euronext Amsterdam se od konce ledna obchoduje s akciemi jiné české zbrojovky Czechoslovak Group (CSG), která je zastoupená také na trhu Free Market pražské burzy. Po vstupu na amsterdamskou burzu akcie CSG vzrostly až o více než 30 procent, od konce března se ale drží většinou pod upisovací cenou 25 eur (zhruba 610 Kč).
Skupina CZG - Česká zbrojovka Group SE v roce 2021 koupila amerického výrobce zbraní Colt. Následující rok pak změnila jméno na Colt CZ. Další významnou akvizicí byl nákup českého výrobce munice Sellier & Bellot zaplacením v přepočtu přes 7,8 miliardy korun a novou emisí kmenových akcií Colt CZ. Na přelomu loňského a letošního roku pak skupina dokončila převzetí podílu 51 procent v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a v energetické divizi Synthesia Power. Po odečtení dluhů firmy Synthesia Nitrocellulose činila transakce deset miliard korun.
Colt CZ sídlí v Česku a zaměstnává přibližně 4500 lidí ve svých výrobních závodech v ČR, Spojených státech amerických, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zabývá se výrobou střelných zbraní, střeliva a energetické nitrocelulózy. Produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Holding Česká zbrojovka Partners SE, který je hlavním akcionářem skupiny Colt CZ, podle médií ovládá René Holeček, řazený mezi nejbohatší Čechy. Například vloni mu v žebříčku časopisu Forbes s majetkem 25 miliard korun patřilo 19. místo.
Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal loni výnosy 23,398 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 4,6 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny přesáhl za minulý rok 2,044 miliardy korun, ve srovnání s rokem 2024 vzrostl o 95,7 procenta.