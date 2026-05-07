Divoké povýsledkové reakce v US

Wall Street dnes ztratila na obrátkách a mírně klesla poté, co Írán oznámil, že stále přezkoumává nový návrh na ukončení konfliktu s USA. Washington a Teherán údajně spolupracují s mediátory na rámci pro obnovení rozhovorů o trvalé mírové dohodě. Podle Wall Street Journal by jednání měla začít příští týden v Pákistánu. Denník dodal, že bude snaha vyřešit spory ohledně íránských jaderných ambicí a zmírnění sankcí, nicméně klíčové neshody přetrvávají v oblastech, jako je obohacování uranu a inspekce. Prezident Donald Trump ve středu odpoledne ve svém projevu v Bílém domě opět naznačil, že USA válku vyhrály a že rozhovory s Teheránem byly za posledních 24 hodin „velmi dobré“. Před svými komentáři pro novináře Trump na sociálních sítích uvedl, že americká operace proti Íránu, kterou zahájil společně s Izraelem koncem února, bude ukončena, pokud Teherán „souhlasí s poskytnutím dohodnutého“, ačkoliv to dále nerozvedl. Pohrozil také provedením nových útoků, pokud nebude dosaženo dohody. Írán mezitím poskytl smíšené zprávy. Íránská státní média uvedla, že Teherán stále americký návrh přezkoumává a dosud nedospěl k závěru, s odvoláním na mluvčího ministerstva zahraničí Esmaeila Baqaeiho. Jiné zprávy médií však citovaly íránského úředníka, který označil americký mírový plán za americký seznam přání. Podle CNN se očekává, že Írán poskytne mediátorům odpověď do čtvrtka. Ceny ropy v této optice klesly pod 100 dolarů za barel a poblíž této hranice se obchoduje ropa i aktuálně. CNN informovala, že Írán zavedl nový protokol pro tankery, které chtějí průlivem proplout, podle kterého musí lodě vyplnit dokument s názvem „Prohlášení o informacích o plavidle“. Dokument musí být vyplněn, jinak lodě riskují útok. Mezitím Wall Street Journal uvedl, že Teherán nedovolí USA znovu otevřít průliv s „nerealistickým plánem“ a poté opustit válku bez zaplacení jakýchkoli reparací „za všechny škody způsobené Íránu“, s odvoláním na komentáře vysoce postaveného představitele Mohsena Rezáího. Ceny energií od začátku konfliktu prudce vzrostly, a to především kvůli faktickému uzavření úžiny, která je hlavní tepnou pro zhruba pětinu světové ropy. Navzdory nejnovějšímu poklesu jsou ceny ropy stále výrazně nad předválečnou úrovní.
Mimo Blízký východ obdrželi účastníci trhu další data o trhu práce v USA před páteční, široce očekávanou dubnovou zprávou o zaměstnanosti mimo zemědělství. Podle Challenger, Gray & Christmas se počet propuštěných pracovníků v USA v dubnu zvýšil meziměsíčně o 38 % na 83 387, což je nejvyšší počet za tento měsíc od roku 2009. Technologické společnosti nadále oznamují rozsáhlé propouštění a v propouštění vedou ze všech odvětví. Bez ohledu na to, zda jsou jednotlivá pracovní místa nahrazována umělou inteligencí, peníze na tyto pozice jsou směřovány do AI. Ministerstvo práce USA uvedlo, že počet Američanů, kteří v minulém týdnu podali počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, se mírně zvýšil na 200 tisíc, což je méně než očekávaných 205 tisíc. Naopak počet Američanů, kteří podali žádosti o podporu v nezaměstnanosti, se snížil na 1,776 milionu.
Pokud jde o výsledky hospodaření, dosavadní převážně pozitivní sezóna sehrála svou roli v návratu Wall Streetu na rekordní úrovně. Růst zisků indexu S&P 500 by se měl prudce zrychlit z 13,4 % ve 4. čtvrtletí na 24,6 % v 1. čtvrtletí – což je čtyřleté maximum a úroveň, která se mimo období zotavení po šoku vyskytuje jen zřídka. Boom umělé inteligence je jasným přispěvatelem. Společnost Arm, britský vývojář čipů, zveřejnila čtvrtletní výsledky, které překonaly odhady, a zároveň vychvalovala silnou poptávku po svém novém čipu pro datová centra s umělou inteligencí, který byl uveden na trh v březnu. Akcie společnosti kótované na americké burze zpočátku prudce vzrostly v poobchodní fázi středečního obchodování, ale dolů se obrátily poté, co management naznačil, že nebyla zajištěna potřebná nabídka k uspokojení další poptávky po novém čipu s umělou inteligencí ve výši 1 miliardy dolarů. Akcie dnes propadly o 10,1 %. V dalších pohybech souvisejících s výsledky zvýšil majitel společnosti , společnost Tapestry, svou roční prognózu pro rok 2026, a to díky solidní poptávce mezi mladšími zákazníky. Akcie však klesly o 12,4 %. Akcie výrobce domácích spotřebičů klesly o 11,9 % poté, co firma snížila celoroční výhled tržeb.