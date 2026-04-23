Detail - video

Analytický radar: Patria představuje Watchlist - investiční inspirace z hledáčku analytiků

23.04.2026 16:47
Autor: Redakce, Patria.cz

Patria Finance přichází s novým analytickým produktem, který má investorům usnadnit hledání zajímavých akcií. Watchlist nabízí výběr titulů, které analytici aktivně sledují a hodnotí pozitivně, ale zatím na ně nechtějí dát razítko „kupovat“. Co přesně to znamená a jak s tím pracovat? Poslechněte si komentáře jednoho z autorů, Jakuba Blahy, v aktuálním díle Analytického radaru.

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

Obsah:

00:00:23 Co je Watchlist
00:02:14 Nebius
00:07:17 Broadcom
00:09:34 TSMC
00:12:12 Booking
00:15:23 Netflix
00:18:47 Nu Bank
 

Mezi nápadem a investičním doporučením

Watchlist cílí na investory, kteří chtějí být o krok napřed. Nejde o klasické Investiční tipy, ale o výběr akcií, které analytici považují za zajímavé a aktivně je sledují. „Watchlist jsou akcie, které pravidelně sledujeme, o kterých se bavíme v kanceláři nebo na roadshow a na které máme pozitivní názor,“ vysvětluje analytik Jakub Blaha.

Zásadní rozdíl oproti klasickým Investičním doporučením je v míře závaznosti - nejde o formální doporučení ke koupi. „Není to spojené s compliance jako Investiční tipy. Neříkáme ‘kupujte’, ale spíš ‘sledujeme’,“ říká Blaha. Jinými slovy, jde o mezistupeň mezi nápadem a finálním investičním doporučením. „Ještě je dělí něco od toho, aby se dostaly do investičních tipů, například vstupní cena,“ vysvětluje Blaha. Watchlist tedy není hotové řešení, ale spíš zdroj inspirace pro vlastní rozhodování.

Watchlist najdete v nové sekci Research na Webtraderu Patria Finance, kde doplňuje investiční tipy a další doporučení analytiků. Po rozkliknutí konkrétní akcie uživatel získá krátký komentář, který vysvětluje, proč se titul na seznam dostal. „Uvidíte krátký komentář, proč jsme akcii zařadili, což vás může přesvědčit k vlastní investici,“ dodává analytik.

Sázka na exponenciální růst AI

Jedním z nejvýraznějších titulů na Watchlistu je technologická firma Nebius, která se zaměřuje na pronájem výpočetního výkonu pro umělou inteligenci. Podle Blahy jde o vysoce růstový, ale zároveň i nejvíce rizikový příběh. „Je to sázka na to, že poptávka po výpočetním výkonu bude exponenciálně růst,“ říká. Firma je zatím ve fázi masivních investic a utrácí násobně více, než generuje na tržbách. Přesto má podle analytika silný potenciál, mimo jiné díky kontraktům s technologickými giganty. Rizikem zůstává zmíněná závislost na pokračování AI boomu.

Jeden z hlavních vítězů AI revoluce

Dalším sledovaným titulem je polovodičová společnost Broadcom, která stojí v pozadí rozvoje umělé inteligence, a která navrhuje vlastní čipy na míru zákazníkům. Právě Broadcom podle Blahy profituje z rostoucích investic technologických gigantů, přičemž jeho růst je podložený fundamenty, nikoli pouze tržním sentimentem. „Snažíme se dívat na firmy, které z AI revoluce těží úplně nejvíc,“ říká Blaha.

Klíčový hráč s geopolitickým rizikem

Na Watchlistu nechybí ani Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), největší výrobce čipů na světě. Firma těží z obrovské poptávky po polovodičích, která podle analytika zatím nevykazuje známky zpomalení. „Poptávka se zdá být absolutně nevyčerpatelná,“ podotýká Blaha. Zásadním rizikem je ale geopolitická situace, protože většina produkce se nachází na Tchaj-wanu a jakékoli napětí v regionu by mohlo mít zásadní dopad nejen na firmu, ale i na celý sektor.

Růst za rozumnou cenu

Z technologického světa se Watchlist přesouvá i do sektoru služeb. Příkladem je Booking, který analytici považují za atraktivní kombinaci růstu a valuace. „Valuace je opravdu nízká a firma roste nad úrovní trhu,“ uvádí Blaha. Silnou stránkou společnosti je podle něj vysoká ziskovost a schopnost generovat hotovost, kterou vrací akcionářům. Rizikem do budoucna ale může být vliv umělé inteligence, která by mohla změnit způsob, jakým lidé plánují cestování.

Dlouhodobá sázka

Mezi sledovanými tituly je i Netflix, který Blaha vnímá jako dlouhodobou investiční příležitost. Přestože akcie není podle něj momentálně levná, firma má stále prostor k růstu. „Je to dlouhodobá hra, která by měla v horizontu pěti let porazit trh,“ říká. Růst tohoto streamovacího giganta pohání kombinace zvyšování cen, rozšiřování uživatelské základny a nových zdrojů příjmů, včetně reklamy.

Digitální banka s velkým trhem před sebou

Posledním zmiňovaným titulem je Nu Bank, digitální banka zaměřená na Latinskou Ameriku. „Je to největší digitální banka v regionu a extrémně rychle roste,“ říká Blaha. Klíčovým katalyzátorem je plánovaná expanze do Spojených států, která by mohla výrazně změnit valuaci firmy. Nu Bank zároveň vykazuje vysokou efektivitu, kdy náklady na zákazníka zůstávají nízké, zatímco výnosy rostou.

Watchlist není náhradou Investičních doporučení. Je to nástroj, který má investorům pomoci rozšířit obzory a inspirovat je k dalšímu hledání. Jeho hlavní hodnota spočívá v tom, že ukazuje, co analytici skutečně sledují ještě předtím, než z toho vznikne oficiální doporučení. A právě to může být pro investory nejzajímavější. „Je to seznam akcií, na které máme pozitivní názor, ale ještě nejsou připravené na Investiční tip,“ shrnuje Blaha.

 

 
 
 
 

