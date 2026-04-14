Příliš drahá a roztříštěná? Investoři zpochybňují strategii i valuaci OpenAI

Část investorů OpenAI začíná zpochybňovat hodnotu firmy, která byla v posledním kole financování oceněna na 852 miliard dolarů. Podle Financial Times panují obavy z roztříštěné strategie, rostoucí konkurence i mimořádně vysokých dlouhodobých závazků, a to v době, kdy se společnost připravuje na vstup na burzu. Vedení OpenAI kritiku odmítá a poukazuje na silný růst tržeb i rekordní zájem investorů.
Někteří investoři americké společnosti OpenAI zpochybňují její ohodnocení na 852 miliard dolarů (17,6 bilionu Kč), informoval deník Financial Times, který se odvolává na nejmenované finanční podporovatele firmy. Skupina se začíná více zaměřovat na segment firemních zákazníků, kde podle kritiků čelí zvýšené konkurenci produktů od firem Anthropic a . Společnost, která stojí za chatbotem s prvky umělé inteligence (AI) ChatGPT, na sklonku března získala od investorů 122 miliard USD (2,5 bilionu Kč).
Jeden z raných investorů podle FT označil OpenAI za "hluboce nekoncentrovanou" firmu, jejíž kroky jsou pro trh nečitelné. Zatímco ChatGPT vykazuje miliardu uživatelů a roční růst o 50 až 100 procent, vedení firmy se podle kritiků začalo soustředit na vedlejší projekty, jako byla nedávná akvizice technologické talkshow TBPN za stovky milionů dolarů.
Podle části investorů jde o zbytečné rozptylování zdrojů v kritické fázi boje o tržní podíl. Napětí podle FT podtrhuje i fakt, že vedení společnosti v interní komunikaci vyzvalo zaměstnance, aby upustili od vedlejších úkolů a zaměřili se na klíčový byznys.
Firma také v poslední době některé z těchto vedlejších aktivit zrušila, šlo například o plány na erotického chatbota nebo aplikaci na generování videí Sora. Kvůli zrušení Sory padlo partnerství se společností .
Firma kritické hlasy rozporuje. "Zvýšení kapitálu, které je největší v historii, bylo více než plně upsáno, dokončeno v rekordním čase a podpořeno širokou škálou globálních investorů, což odráží silnou důvěru jak v náš směr, tak v současnou dynamiku podnikání a dlouhodobou hodnotu," uvedla finanční ředitelka OpenAI Sarah Friarová.
Společnost plánuje letos vstoupit na burzu. Podle některých investorů by OpenAI musela být ve veřejné nabídce akcií ohodnocena alespoň na 1,2 bilionu dolarů, aby se současné vklady vyplatily, což je při rostoucí konkurenci a strategické nejistotě obtížně obhajitelné. Současně své akcie mohl upsat na burze i konkurenční Anthropic. Některé sekundární ukazatele poprvé ukazují, že by o jeho akcie mohl být větší zájem než o cenné papíry OpenAI, píše FT.
Hlavní část peněz v posledním kole financování přišla od tří velkých technologických společností. investuje 50 miliard USD, a SoftBank po 30 miliardách USD. Z částky od Amazonu je 35 miliard podmíněno tím, že OpenAI buď vstoupí na burzu, nebo dosáhne takzvané obecné umělé inteligence (AGI).
Poprvé také OpenAI získala více než tři miliardy dolarů od individuálních investorů prostřednictvím bankovních kanálů. Firma navíc oznámila, že bude součástí několika burzovně obchodovaných fondů (ETF) spravovaných firmou Ark Invest, což umožní širší veřejnosti podílet se na růstu společnosti.
OpenAI v březnu uvedla, že její tržby se nyní pohybují kolem dvou miliard USD měsíčně. Letos OpenAI zvýšila tržby i zavedením reklam v ChatGPT, což dříve generální ředitel Sam Altman označil za "krajní řešení". Firma, která se dosud spoléhala hlavně na předplatné, nedávno uvedla, že tržby z reklamy v ChatGPT v USA za prvních šest týdnů testovacího provozu v celoročním přepočtu překonaly 100 milionů USD.
OpenAI podepsala řadu dohod s výrobci čipů a cloudovými společnostmi, které pomohly nastartovat globální růst akciových trhů. Investoři však od té doby začali mít obavy o schopnosti startu-pu dohody financovat, což vedlo k částečnému výprodeji souvisejících titulů. Šéf OpenAI Sam Altman uvedl, že závazky OpenAI plynoucí z těchto dohod činí 1,4 bilionu dolarů, což je více než stonásobek příjmů, které společnost plánovala vygenerovat v loňském roce.
Výrobce čipů letos přehodnotil původně oznámenou investici do OpenAI ve výši 100 miliard dolarů na základě dohody, která by start-upu poskytla hotovost a přístup k pokročilým čipům, které jsou klíčové pro udržení dominantního postavení ve stále konkurenčnějším prostředí. Místo toho ze účastnila aktuálního kola financování, v němž investovala výrazně nižší částku, a to zmíněných 30 miliard dolarů.