Traders Talk: Google překvapil, Meta dál pálí miliardy a CSG padá na nová minima

Geopolitické napětí, rozhodnutí Fedu, výsledky technologických gigantů i pražských bank. Poslední dny přinesly investorům extrémně nabitý mix zpráv. Makléř Patria Finance Martin Uher v Traders Talk vysvětluje, co se skutečně děje pod povrchem a proč některé reakce nedávají na první pohled smysl.
Obsah:
00:00:21 Trumpovy hrozby vůči Íránu
00:01:36 Jestřábi z Fedu sílí, Powell zůstává
00:03:29 Volatilní trhy
00:04:06 Silný AWS Amazonu
00:05:45 Meta Platforms zklamala opět vyššími capexy
00:08:29 Výsledky lehce pod očekáváním
00:10:05 Oslnivý výkon cloud
00:12:01 Stabilní Komerční banka
00:13:52 Zklamání u Bank
00:15:56 Se spekulacemi na CSG opatrně
Napětí roste, ale trhy drží nervy
Začátek týdne přinesl další eskalaci geopolitického napětí, opět v souvislosti s Íránem a Spojenými státy. Podle Martina Uhera však nebyla rétorika Donalda Trumpa tím hlavním překvapením. Co ale trhy znejistilo, byly zprávy o možných vojenských krocích. „Překvapilo mě, že se armáda chystá na krátkou sérii úderů,“ dodává Uher. Reakce byla podle něj poměrně učebnicová – růst ceny ropy, tlak na dluhopisy a mírné oslabení akcií.
Jestřábi z Fedu sílí, Powell zůstává
Rozhodnutí amerického Fedu ponechat sazby beze změny trhy nepřekvapilo. Zajímavější byl ale průběh samotného hlasování a následná komunikace. „Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí od roku 1961,“ upozorňuje Uher.
A zaujalo i to, že předseda Fedu Jerome Powell se rozhodl zůstat ve funkci i po ukončení svého mandátu v čele centrální banky. „Naznačil poměrně jasně, že reaguje i na kroky Donalda Trumpa,“ říká Uher. Samotná reakce trhů ale zůstala relativně utlumená, větší volatilita přišla až během tiskové konference a následně s výsledky big techu.
AWS Amazonu drží zisky, zůstává stabilní
Výsledková sezóna technologických gigantů přinesla smíšený obraz. Společným jmenovatelem byl silný výkon cloudových služeb, ale zároveň rostoucí investiční náklady do AI. U Amazonu makléř oceňuje především konzistentní výkon. „Amazon doručil to, co slíbil, a drobně překonal očekávání,“ říká Uher.
Podobně hodnotí i . „Dokázal doručit to, co bylo slibováno,“ uvádí.
Meta opět zklamala vyššími capexy
Zcela jiný příběh píše Meta, která čelí kritice kvůli rostoucím investicím a jejich nejisté návratnosti. „Máme vzrůstající capexy už poněkolikáté a zároveň obavy, aby management nepálil další hromady peněz,“ říká Uher. Podle něj se firma stále potýká s důsledky minulých rozhodnutí, například investic do metaversa.
Dalším problémem je slabší výkonnost jejích vlastních AI modelů. „Ukazuje se, že zaostávají za konkurencí,“ dodává. Výsledkem je tlak na akcie i snižování cílových cen ze strany analytiků.
Alphabet překvapil pozitivně
Naopak velmi pozitivně hodnotí Uher výsledky Alphabetu, který dokázal překonat očekávání v klíčových segmentech. „Google dokáže udržet tempo a velmi šikovně zakomponoval umělou inteligenci do vyhledávání,“ říká. Růst cloudu i vyhledávání podle něj potvrzuje silnou poptávku po digitálních službách. Pozitivní je i vývoj v oblasti AI. „Gemini výrazně roste a pomáhá celé platformě,“ dodává.
Komerčka drží, zklamala
Z domácího trhu zaujaly výsledky bank. U Uher žádné drama nevidí. „Je to stabilní banka a výsledky mě nepřekvapily,“ říká. I přes slabší výkon ji vnímá jako základ portfolia. „Je to defenzivní jezdec, od kterého nikdo nečeká překvapení,“ dodává.
O to větší zklamání podle něj přinesla . „Mnohem větší zklamání než Komerčka,“ hodnotí Uher. Hlavním problémem jsou jednorázové faktory, které lakují výsledky do růžovějších barev.
Se spekulacemi na CSG opatrně
Závěrem se Uher věnoval i vývoji akcií CSG, které výrazně oslabují. „Vidíme setrvalý pokles a nová minima prakticky každý den,“ popisuje. Podle něj je hlavním problémem odliv velkých investorů. „Velké fondy se toho zbavují a retail to nedokáže vyvážit,“ říká. Varuje přitom před snahou chytat dno. „Na spekulativní vstup bych teď rozhodně nekupoval,“ dodává jednoznačně.