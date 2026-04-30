Nejnovější video

Traders Talk: Google překvapil, Meta dál pálí miliardy a CSG padá na nová minima

30.04.2026 16:37
Autor: Redakce, Patria.cz

Geopolitické napětí, rozhodnutí Fedu, výsledky technologických gigantů i pražských bank. Poslední dny přinesly investorům extrémně nabitý mix zpráv. Makléř Patria Finance Martin Uher v Traders Talk vysvětluje, co se skutečně děje pod povrchem a proč některé reakce nedávají na první pohled smysl.

Obsah:
00:00:21 Trumpovy hrozby vůči Íránu
00:01:36 Jestřábi z Fedu sílí, Powell zůstává
00:03:29 Volatilní trhy
00:04:06 Silný AWS Amazonu
00:05:45 Meta Platforms zklamala opět vyššími capexy
00:08:29 Výsledky Microsoft lehce pod očekáváním
00:10:05 Oslnivý výkon Google cloud
00:12:01 Stabilní Komerční banka
00:13:52 Zklamání u Erste Bank
00:15:56 Se spekulacemi na CSG opatrně

Napětí roste, ale trhy drží nervy

Začátek týdne přinesl další eskalaci geopolitického napětí, opět v souvislosti s Íránem a Spojenými státy. Podle Martina Uhera však nebyla rétorika Donalda Trumpa tím hlavním překvapením. Co ale trhy znejistilo, byly zprávy o možných vojenských krocích. „Překvapilo mě, že se armáda chystá na krátkou sérii úderů,“ dodává Uher. Reakce byla podle něj poměrně učebnicová – růst ceny ropy, tlak na dluhopisy a mírné oslabení akcií.

Jestřábi z Fedu sílí, Powell zůstává

Rozhodnutí amerického Fedu ponechat sazby beze změny trhy nepřekvapilo. Zajímavější byl ale průběh samotného hlasování a následná komunikace. „Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí od roku 1961,“ upozorňuje Uher.

A zaujalo i to, že předseda Fedu Jerome Powell se rozhodl zůstat ve funkci i po ukončení svého mandátu v čele centrální banky. „Naznačil poměrně jasně, že reaguje i na kroky Donalda Trumpa,“ říká Uher. Samotná reakce trhů ale zůstala relativně utlumená, větší volatilita přišla až během tiskové konference a následně s výsledky big techu.

AWS Amazonu drží zisky, Microsoft zůstává stabilní

Výsledková sezóna technologických gigantů přinesla smíšený obraz. Společným jmenovatelem byl silný výkon cloudových služeb, ale zároveň rostoucí investiční náklady do AI. U Amazonu makléř oceňuje především konzistentní výkon. „Amazon doručil to, co slíbil, a drobně překonal očekávání,“ říká Uher.

Podobně hodnotí i Microsoft. „Dokázal doručit to, co bylo slibováno,“ uvádí. 

Meta opět zklamala vyššími capexy

Zcela jiný příběh píše Meta, která čelí kritice kvůli rostoucím investicím a jejich nejisté návratnosti. „Máme vzrůstající capexy už poněkolikáté a zároveň obavy, aby management nepálil další hromady peněz,“ říká Uher. Podle něj se firma stále potýká s důsledky minulých rozhodnutí, například investic do metaversa.

Dalším problémem je slabší výkonnost jejích vlastních AI modelů. „Ukazuje se, že zaostávají za konkurencí,“ dodává. Výsledkem je tlak na akcie i snižování cílových cen ze strany analytiků.

Alphabet překvapil pozitivně

Naopak velmi pozitivně hodnotí Uher výsledky Alphabetu, který dokázal překonat očekávání v klíčových segmentech. „Google dokáže udržet tempo a velmi šikovně zakomponoval umělou inteligenci do vyhledávání,“ říká. Růst cloudu i vyhledávání podle něj potvrzuje silnou poptávku po digitálních službách. Pozitivní je i vývoj v oblasti AI. „Gemini výrazně roste a pomáhá celé platformě,“ dodává.

Komerčka drží, Erste zklamala

Z domácího trhu zaujaly výsledky bank. U Komerční banky Uher žádné drama nevidí. „Je to stabilní banka a výsledky mě nepřekvapily,“ říká. I přes slabší výkon ji vnímá jako základ portfolia. „Je to defenzivní jezdec, od kterého nikdo nečeká překvapení,“ dodává.

O to větší zklamání podle něj přinesla Erste. „Mnohem větší zklamání než Komerčka,“ hodnotí Uher. Hlavním problémem jsou jednorázové faktory, které lakují výsledky do růžovějších barev.

Se spekulacemi na CSG opatrně

Závěrem se Uher věnoval i vývoji akcií CSG, které výrazně oslabují. „Vidíme setrvalý pokles a nová minima prakticky každý den,“ popisuje. Podle něj je hlavním problémem odliv velkých investorů. „Velké fondy se toho zbavují a retail to nedokáže vyvážit,“ říká. Varuje přitom před snahou chytat dno. „Na spekulativní vstup bych teď rozhodně nekupoval,“ dodává jednoznačně.

 

 

