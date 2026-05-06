Americké trhy zůstávají poblíž maxim i přes stále nejistou geopolitickou situaci. Do toho přicházejí výsledky firem, které znovu ukazují, že příběh umělé inteligence zdaleka nekončí – AMD překonalo očekávání, zatímco Palantir doplatil na svou extrémně vysokou valuaci. Na pražském trhu mezitím investoři řeší prudký propad CSG po útoku shortaře a blížící se dividendy. I to komentuje makléř Patria Finance Jaromír Strnad.
Patria Podcasts
· AMD
vystřelilo, Palantir narazil na vlastní valuaci a CSG po útoku shortaře krvácí" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">Traders Talk: AMD
vystřelilo, Palantir narazil na vlastní valuaci a CSG po útoku shortaře krvácí
Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.
Obsah:
00:00:18 Trhy na maximu, geopolitika nejistá
00:02:13 Palantir naráží na přemrštěnou valuaci i očekávání
00:04:25 Zářné výsledky AMD táhnou investice do AI
00:07:58 Novo Nordisk překonal nejnižší laťku
00:09:34 CSG srazil shortař, jeho důkazy jsou sporné
00:12:44 Dividendová sezóna v Praze
Geopolitika dál tlačí na ropu i sazby
Globální trhy se sice drží vysoko, ale pod povrchem zůstává napětí. Jaromír Strnad upozorňuje především na situaci kolem Hormuzského průlivu. „Geopolitika je stále napjatá. Hormuzský průliv je stále bloklý,“ říká Strnad.
Vyšší ceny ropy se přitom mohou propsat do inflace, a tím i do měnové politiky. „Vyšší ceny ropy se potom propisují do nákladů a bohužel vyšší inflace se může rovnat sazbám na současné úrovni po delší dobu,“ upozorňuje Strnad. Ve hře podle něj zůstává i růst sazeb u některých centrálních bank, například ECB, Bank of England či Bank of Japan.
Ve Spojených státech se zatím počítá alespoň s jedním snížením sazeb ke konci roku. Důležitým tématem bude také změna ve vedení americké centrální banky. Strnad připomíná, že Jerome Powell sice pravděpodobně skončí jako předseda Fedu, ale může zůstat členem bankovní rady.
Palantir: dobrá čísla nestačila
Výsledková sezóna v USA přinesla výrazné pohyby hlavně u technologických titulů. Prvním z nich byl Palantir, který sice překonal očekávání a zvýšil výhled, ale akcie přesto reagovaly poklesem. "Reakce byla minus šest procent,“ říká Strnad. Firma přitom vykázala meziroční růst tržeb o 85 % na 1,63 miliardy dolarů a zvýšila celoroční výhled.
Problém ale přišel v segmentu amerických firemních zákazníků. „US Commercial Segment, který trhy sledují hlavně primárně pro budoucnost, bohužel zklamal,“ vysvětluje Strnad. Vládní zakázky podle něj naopak zůstaly silné, včetně armádních a bezpečnostních projektů.
„Hlavní nevýhoda u Palantiru je extrémně vysoká valuace a extrémně vysoká očekávání,“ dodává Strnad s tím, že klíčové bude, aby se komerční segment v USA vrátil k růstu z předchozích období.
AMD potvrzuje, že AI příběh nekončí
Zcela jinou reakci vyvolaly výsledky AMD. „AMD drtivě překonalo očekávání. Tržby plus 38 procent přes deset miliard dolarů, datacentra plus 57 procent,“ shrnuje. Pozitivní byl také výhled na další kvartál, kde firma čeká tržby kolem 11,2 miliardy dolarů, tedy výrazně nad původním očekáváním trhu. Akcie AMD reagovaly v premarketu růstem o zhruba 17 %.
Ještě důležitější než samotný pohyb akcií je ale podle Strnada širší signál pro celý sektor. „Výsledky potvrdily, že AI infrastruktura stále nekončí a jede na plné obrátky,“ říká makléř Patrie.
To otevírá i otázku, jak si povede . „Asi bych řekl dobře, ale je to stále jen odhad,“ říká Strnad. Zároveň upozorňuje, že AMD se začíná zakusovat do tržeb Nvidie a pro investory tak bude klíčové sledovat, jaké marže dokáže udržet. „Hyperscaleři už začínají využívat i někoho jiného než dominantní Nvidii,“ dodává. Cena Nvidie kolem dvousetdolarové úrovně může být zajímavá, ale varuje před spekulací těsně před výsledky.
Novo Nordisk: lepší, ale stále slabý
V Evropě investoři sledovali výsledky dánského farmaceutického giganta Novo Nordisk. Firma si podle Strnada v poslední době neprošla jednoduchým obdobím a očekávání byla nastavena velmi nízko. „Ty odhady na prodeje už snad ani nemohly být slabší, takže překonat je by neměl být problém. A to se podařilo,“ říká Strnad. Zároveň ale upozorňuje, že výsledky nebyly jednoznačně pozitivní.
Růst prodejů táhl zejména lék Wegovy, zatímco Ozempic, který byl dříve hlavním tahounem příběhu léčby cukrovky, se dostal na dvouletá minima prodejů. Novo Nordisk tak sice dokázal překonat nízko nastavenou laťku, ale stále nemá vyhráno.
CSG pod palbou shortaře
Nejvýraznějším tématem na domácím trhu byl prudký propad akcií CSG. Akcie podle Strnada v jednu chvíli odepsaly za den více než 13 %. Důvodem byla zpráva shortaře Hunterbrook, který zpochybnil obchodní model skupiny i její výrobní kapacity ve Španělsku. Shortař tvrdil, že satelitní snímky neodpovídají prezentované výrobní kapacitě. Zpráva zároveň naznačovala, že firma nemusí munici v deklarovaném rozsahu vyrábět, ale spíše repasovat či přeprodávat.
Strnad ale upozorňuje, že zatím nejde o potvrzenou informaci. „Chtělo by to audit nebo něco podobného,“ říká. Vedení CSG všechna nařčení odmítlo, což podle něj investorům stačilo alespoň k tomu, aby se propad dál neprohluboval. Akcie následně část ztrát umazávaly.
Jeho doporučení klientům? „Vyčkal bych na potvrzení. Pokud chcete, tak si otevřete pozici jen částečně,“ říká Strnad. Pokud by se negativní informace potvrdily, akcie by se mohly dostat výrazně níž. Zároveň připomíná, že od IPO jsou akcie CSG zhruba 50 % níže, což není zanedbatelné.
Strnad také upozorňuje, že investoři by neměli zaměňovat CSG a Colt CZ. „Je důležité neplést si CSG a Colt. Colt jsou spíše malorážky například pro policejní jednotky, CSG jsou primárně rakety a raketové systémy,“ říká. U CSG tak podle něj hraje větší roli i výhled konfliktu na Ukrajině a i jeho případné uklidnění by pro firmu nemuselo být pozitivní zprávou.
Dividendová sezóna na pražské burze
Závěr Traders Talk patřil dividendové sezóně. Strnad upozornil mimo jiné na ČR, kde očekává ex-date 5. června s odhadovanou dividendu 1 190 Kč na akcii. U zmiňuje hrubou dividendu 95,60 Kč s výplatou na konci května. U se počítá s dividendou 42 Kč na akcii a připomíná, že výplata tradičně přichází ve druhé polovině roku. U Monety zmiňuje hrubou dividendu 11,50 Kč s výplatou v polovině května a možnost další dividendy v listopadu kolem 5 Kč na akcii.