Arm naráží na výrobní limity u nových AI čipů, akcie padají i přes rekordní tržby

Britský procesorový gigant Arm Holdings sice uzavřel čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2026 s rekordními výsledky, což v prvotní reakci vyvolalo výrazný růst akcií (až +13 %), nicméně po hovoru s analytiky došlo k obratu do mínusu, protože management přiznal, že firma není schopna plně uspokojit obrovský hlad po nových AI procesorech kvůli omezené výrobní kapacitě.
Arm Holdings navýšil ve čtvrtém kvartálu fiskálního roku 2026 tržby meziročně o 20 procent na 1,49 miliardy dolarů, čímž překonal odhady analytiků ve výši 1,47 miliardy dolarů. Čistý zisk na akcii (EPS) činil 60 centů, což rovněž předčilo očekávání. Za celý fiskální rok pak tržby dosáhly rekordních 4,92 miliardy dolarů (+23 %) při provozní marži téměř 49 procent.
Pozitivní je i výhled pro nadcházející čtvrtletí. Ten počítá s tržbami 1,26 miliardy dolarů, což nepatrně převyšuje tržní konsenzus ve výši 1,25 miliardy dolarů, uvedla agentura Bloomberg.
Společnost je však stále silně závislá na odvětví chytrých telefonů, které čelí nestabilitě kvůli nedostatku paměťových čipů brzdících celkovou produkci. To negativně ovlivnilo tržby z licenčních poplatků (royalties), jež dosáhly 671 milionů dolarů a zaostaly tak za očekávaným průměrem 693 milionů dolarů. Naopak tržby z licencí, které indikují budoucí zájem, dosáhly 819 milionů dolarů a výrazně předčily odhady (775,6 mil. USD).
Zdroj: Arm prezentace
Klíčovým motorem růstu se stal sektor cloudové AI a datových center, kde tržby z licenčních poplatků meziročně vzrostly více než dvojnásobně. Technologie Arm se stává klíčovou součástí infrastruktury gigantů jako jsou , Web Services, či . Společnost těží zejména z přechodu na novou generaci čipů s vyšší přidanou hodnotou, což zvyšuje výnosy z každého prodaného kusu a pomáhá vykrývat výpadky v segmentu levnějších telefonů.
Skutečný zlom, který nakonec poslal akcie Arm v aftermarketu o šest procent dolů, nastal během hovoru s analytiky, informoval server Trading View. Generální ředitel Rene Haas totiž přiznal, že firma čelí vážným logistickým limitům u své nejdůležitější novinky – procesoru Arm AGI CPU. Přestože poptávka pro roky 2027 a 2028 raketově vzrostla a přesahuje dvě miliardy dolarů, tak Arm má zatím zajištěnou výrobní kapacitu pouze pro polovinu těchto zakázek.
Neschopnost „zamknout“ dodávky pro druhou miliardu z čekající poptávky, spolu s termínem zahájení prodejů až na konci příštího fiskálního roku, okamžitě zchladila naděje investorů na rychlé zisky z vlastních AI čipů a převážila nad jinak rekordními výsledky firmy.
Společnost, v níž drží 90procentní podíl japonská SoftBank, prochází i personální proměnou. Rene Haas byl jmenován do širšího vedení SoftBank Group, kde bude mít na starosti mezinárodní operace a užší propojení čipových a AI firem v portfoliu skupiny, jako jsou Ampere Computing a Graphcore. Cílem majoritního vlastníka je vytvořit pod vedením Masayoshiho Sona provázaný ekosystém, který by dominoval globálnímu trhu s hardwarem pro umělou inteligenci.
Autorem textu je Martin Krejčiřík.