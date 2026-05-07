Arm naráží na výrobní limity u nových AI čipů, akcie padají i přes rekordní tržby

07.05.2026 11:00
Autor: Redakce, Patria.cz

Britský procesorový gigant Arm Holdings sice uzavřel čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2026 s rekordními výsledky, což v prvotní reakci vyvolalo výrazný růst akcií (až +13 %), nicméně po hovoru s analytiky došlo k obratu do mínusu, protože management přiznal, že firma není schopna plně uspokojit obrovský hlad po nových AI procesorech kvůli omezené výrobní kapacitě.

Arm Holdings navýšil ve čtvrtém kvartálu fiskálního roku 2026 tržby meziročně o 20 procent na 1,49 miliardy dolarů, čímž překonal odhady analytiků ve výši 1,47 miliardy dolarů. Čistý zisk na akcii (EPS) činil 60 centů, což rovněž předčilo očekávání. Za celý fiskální rok pak tržby dosáhly rekordních 4,92 miliardy dolarů (+23 %) při provozní marži téměř 49 procent.

Pozitivní je i výhled pro nadcházející čtvrtletí. Ten počítá s tržbami 1,26 miliardy dolarů, což nepatrně převyšuje tržní konsenzus ve výši 1,25 miliardy dolarů, uvedla agentura Bloomberg.

Společnost je však stále silně závislá na odvětví chytrých telefonů, které čelí nestabilitě kvůli nedostatku paměťových čipů brzdících celkovou produkci. To negativně ovlivnilo tržby z licenčních poplatků (royalties), jež dosáhly 671 milionů dolarů a zaostaly tak za očekávaným průměrem 693 milionů dolarů. Naopak tržby z licencí, které indikují budoucí zájem, dosáhly 819 milionů dolarů a výrazně předčily odhady (775,6 mil. USD).

Zdroj: Arm prezentace

Klíčovým motorem růstu se stal sektor cloudové AI a datových center, kde tržby z licenčních poplatků meziročně vzrostly více než dvojnásobně. Technologie Arm se stává klíčovou součástí infrastruktury gigantů jako jsou Google, Amazon Web Services, Microsoft či Nvidia. Společnost těží zejména z přechodu na novou generaci čipů s vyšší přidanou hodnotou, což zvyšuje výnosy z každého prodaného kusu a pomáhá vykrývat výpadky v segmentu levnějších telefonů.

Skutečný zlom, který nakonec poslal akcie Arm v aftermarketu o šest procent dolů, nastal během hovoru s analytiky, informoval server Trading View. Generální ředitel Rene Haas totiž přiznal, že firma čelí vážným logistickým limitům u své nejdůležitější novinky – procesoru Arm AGI CPU. Přestože poptávka pro roky 2027 a 2028 raketově vzrostla a přesahuje dvě miliardy dolarů, tak Arm má zatím zajištěnou výrobní kapacitu pouze pro polovinu těchto zakázek.

Neschopnost „zamknout“ dodávky pro druhou miliardu z čekající poptávky, spolu s termínem zahájení prodejů až na konci příštího fiskálního roku, okamžitě zchladila naděje investorů na rychlé zisky z vlastních AI čipů a převážila nad jinak rekordními výsledky firmy.

Společnost, v níž drží 90procentní podíl japonská SoftBank, prochází i personální proměnou. Rene Haas byl jmenován do širšího vedení SoftBank Group, kde bude mít na starosti mezinárodní operace a užší propojení čipových a AI firem v portfoliu skupiny, jako jsou Ampere Computing a Graphcore. Cílem majoritního vlastníka je vytvořit pod vedením Masayoshiho Sona provázaný ekosystém, který by dominoval globálnímu trhu s hardwarem pro umělou inteligenci.

Autorem textu je Martin Krejčiřík.


07.05.2026
14:31Vyšší inflace s ČNB nepohnula. Úroková sazba zůstává na 3,5 procenta
13:32Morgan Stanley: Zisky technologických firem přebíjí obavy z geopolitiky. Odhady pro rok 2026 rostou  
12:18Goldman Sachs: Americká ekonomika neuvěřitelně odolná, nesnažte se nyní časovat akciový trh
11:26Vlna optimismu v Evropě slábne, akciové trhy se konsolidují. Koruna před ČNB sílí  
11:12Čtvrtletní zisk Shellu kvůli vyšším cenám ropy a plynu vzrostl o 24 procent
11:00Arm naráží na výrobní limity u nových AI čipů, akcie padají i přes rekordní tržby
10:30Korunové ETFko na světové akcie má ode dneška eurovou sestru. Novinky pro české investory přinesou následující týdny
9:03Rozbřesk: Jak vyzní dnešní zasedání ČNB? Centrální bankéři by nejraději Írán „vyseděli“
8:53ČNB rozhodne o sazbách, nová naděje mezi USA a Íránem a Fed varuje před inflací  
6:00Watchlist: Začínáme sledovat ServiceNow a Nokii  
06.05.2026
17:48Rychlá regenerace trhu a úvahy o jeho předraženosti
16:50Uber překonal očekávání. Trh ale váhá, zda z robotaxi nevznikne nový kapitálově náročný příběh  
15:31Traders Talk: AMD vystřelilo, Palantir narazil na vlastní valuaci a CSG po útoku shortaře krvácí
14:22Nvidia se vrhá do optiky. Se společností Corning postaví v USA tři pokročilé závody
13:22Akcie CSG se po prudkém poklesu pomalu vzpamatovávají. Posilují až o sedm procent
13:16Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
13:10Akcie Walt Disney letí po výsledcích nahoru, návštěvnost parků ale klesla
12:03Infineon těží z AI boomu a vylepšuje výhled. Poptávka po čipech pro datová centra raketově roste
11:53AMD táhnou vzhůru serverové procesory. Trh začíná věřit, že umělá inteligence vytvořila nové úzké hrdlo  
10:46Výhled AMD podporuje akciové trhy v dalším růstu, ropu tlačí dolů naděje na mír  

Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět