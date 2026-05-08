Tržby nad očekávání, zisk pod tlakem. MercadoLibre obětuje ziskovost ve prospěch expanze, akcionářům se to nelíbí

Latinskoamerický e commerce a fintech gigant MercadoLibre v prvním čtvrtletí výrazně zvýšil tržby a dál posiloval uživatelskou základnu, přesto však investory zklamal slabším čistým ziskem a tlakem na marže. Firma vědomě obětuje krátkodobou ziskovost ve prospěch agresivního růstu, expanze úvěrů a posilování logistiky a platebních služeb. Trh však na tuto strategii reagoval prodejem akcií.
Tržby MercadoLibre vzrostly o 49 % meziročně na 8,8 miliardy dolarů, oproti očekáváním analytiků ve výši téměř 8,4 miliardy dolarů. Čistý zisk v prvním čtvrtletí činil 417 milionů dolarů, což je pod odhadem analytiků 433 milionů dolarů. Akcie MercadoLibre klesly v poobchodním obchodování o více než 7 %. Za letošek klesly o 7,2 %.
Růst tržeb byl přímým důsledkem strategie snížení limitu pro dopravu zdarma v Brazílii a rozšířením úvěrů na úkor ziskovosti, uvedl Leandro Cuccioli, seniorní viceprezident společnosti pro vztahy s investory. „Tyto krátkodobé zisky vyměňujeme za dlouhodobé peněžní toky,“ řekl Cuccioli. „Vytváříme si úžasnou základnu pro příštích 10, 15 let.“
Společnost zaznamenala 26% nárůst nových aktivních kupujících na platformě elektronického obchodování, čímž od prvního čtvrtletí loňského roku přidala zhruba 17 milionů nových zákazníků.
MercadoLibre také navýšila počet aktivních uživatelů ve své finanční divizi měsíčně o zhruba 20 milionů, což představuje nárůst o 29 %. Tržby divize Mercado Pago vzrostly o 51 % na 4 miliardy dolarů, a to díky rozšíření jejích digitálních peněženek, úvěrových a investičních produktů. Úvěrové portfolio meziročně vzrostlo o 87 % na 14,6 miliardy dolarů.
Výsledky promítají první celé reportované období pod generálním ředitelem Arielem Szarfsztejnem, který 1. ledna převzal funkci od zakladatele Marcose Galperina. Galperin po 26 letech odstoupil, aby se stal výkonným předsedou, a zároveň se i nadále úzce zapojil do technologií a dlouhodobé strategie.
MercadoLibre také vynakládá prostředky na expanzi v Latinské Americe. V březnu společnost oznámila investici ve výši 750 milionů dolarů v Chile na zlepšení technologické infrastruktury, posílení logistiky a rozšíření služeb její fintech divize Mercado Pago, včetně spuštění kreditních karet a druhého velkého distribučního centra.
Společnost rozšiřuje svou globální logistickou působnost. V prosinci loňského roku otevřela své první distribuční centrum v Číně. Tento krok umožňuje společnosti MercadoLibre větší kontrolu nad nabízeným zbožím navazováním přímých vztahů s výrobci v Číně, kteří nemohou dodávat do Mexika, uvedl Cuccioli.
Během čtvrtletí společnost MercadoLibre zahájila pilotní program prodeje léčiv v metropolitní oblasti Sao Paula a ukončila krypto iniciativy, jako je její digitální aktivum Mercado Coin. Místo toho se zaměřila na svůj dolarem krytý stablecoin, známý jako „Meli Dólar“. Cuccioli uvedl, že se společnost zaměřuje na využití stablecoinů jako prostředku směny pro tento region a že se odklání od kryptoměn jako spekulativního aktiva.
MercadoLibre čelí rostoucí konkurenci v obou svých divizích. V oblasti elektronického obchodování agresivně expandují rivalové, včetně Amazonu a asijských hráčů, zatímco TikTok začal nabízet úvěrové produkty v Brazílii. Na straně fintechu také posilují Nubank a Revolut, čímž vyvíjejí tlak na Mercado Pago.