Největší průmyslové IPO v USA od roku 1999. Madison Air debutuje na burze

Americká společnost Madison Air Solutions vstupuje na burzu po největším IPO průmyslové firmy v USA za téměř třicet let. Tento výrobce ventilačních a filtračních systémů získal od investorů 2,23 miliardy dolarů, což mu vyneslo tržní hodnotu přes 13 miliard dolarů. Zájem o akcie podpořil boom datových center, návrat výroby do USA i rostoucí poptávka po modernizaci bytového fondu.
Společnost Madison Air Solutions získala 2,23 miliardy dolarů v rámci největšího amerického IPO průmyslové společnosti za téměř tři desetiletí. Tento dodavatel ventilačních a filtračních systémů se sídlem v Chicagu prodal 82,7 milionu akcií za 27 dolarů za kus poté, co upisovací cenu nastavil v pásmu 25 až 27 dolarů. Nabídka byla několikrát přeupsaná, uvedly zdroje. Výsledná cena dává společnosti tržní hodnotu 13,2 miliardy dolarů.
Podle údajů Bloombergu jde o největší IPO od roku 1999, kdy na burzu vstoupila společnost Service za 5,5 miliardy dolarů. Zároveň jde o nejnovější a zároveň největší debut v sérii společností v tomto odvětví, které souvisejí s boomem datových center. Akcie společnosti Legence od jejího zářijové IPO vzrostly o 148 %, zatímco výrobce energetických zařízení Forgent Power Solutions od svého debutu v únoru vzrostl o 20 %.
Byznys Madison Air v USA, který zahrnuje zdravotnictví, datová centra, výrobu a logistiku, se podle zpráv podílel na loňských tržbách přibližně dvěma třetinami. Podle společnosti stárnoucí bytový fond v Severní Americe, rychlý růst datových center a návrat špičkové výroby zpět do USA zvyšuje velikost trhu se specializovanými vzduchotechnickými systémy, který se nyní odhaduje na zhruba 40 miliard dolarů.
Společnost měla za rok 2025 čistý zisk 124 milionů dolarů při tržbách 3,34 miliardy dolarů, ve srovnání s čistým ziskem 236 milionů dolarů při tržbách 2,62 miliardy dolarů o rok dříve. Deset největších zákazníků společnosti Madison Air se v loňském roce podílelo na tržbách přibližně 32 %. Na konci loňského roku měla společnost více než 8 650 zaměstnanců.
Po IPO by měl zakladatel Larry Gies ovládat společnost prostřednictvím vlastnictví všech akcií s hlasovacím právem, jak vyplývá z dokumentů. Očekává se, že akcie začnou obchodovat na newyorské burze cenných papírů dnes pod symbolem MAIR.