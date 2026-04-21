Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká?

Zatímco se v Česku stále vedou debaty o zdlouhavých povolovacích procesech a drahých stavebních materiálech, na obzoru se objevuje nová hrozba pro investory. Demografie. Podle nejnovějších dat hrozí, že ve vybraných lokalitách začnou ceny nemovitostí kvůli demografickému trendu stagnovat, nebo dokonce klesat. Na co jsme si včera mysleli jako na jistotu, s tím tento trend brzy zatřese. Nemovitostní trh ale čelí i bezprostředním rizikům. Jak výrazně zchladí trh vyšší hypoteční sazby v důsledku konfliktu na Blízkém východě? A jaký dopad bude mít na trh přísnější regulace investičních hypoték? Pro mnohé investory se tak stává aktuálním „plán B“ – diverzifikace portfolia a investice do nemovitostí v zahraničí.
Uvažujete o investici do nemovitostí i mimo Českou republiku, nebo stále věříte v nedotknutelnost tuzemského trhu? O těchto a dalších tématech diskutují v novém dílu podcastu Trhy & Bohatství hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko, výkonný ředitel ČSOB Private Banking Jan Poulík a Vít Soural, zakladatel a CEO společnosti Flat Zone. Řeč přišla i na nejkomplexnější data z trhu a na to, proč musí investoři začít brát demografii vážně už teď.
Hlavní témata rozhovoru:
• 2:48 Co nám říkají ta nejkomplexnější data o tuzemském realitním trhu?
• 10:00 Nízká nabídka na trhu nemovitostí čelí několika úzkým hrdlům
• 12:40 Fenomén NIMBYa neochota stavět v Česku nabírá na obrátkách
• 17:00 Jak ovlivní nemovitostí trh vyšší regulace investičních hypoték?
• 19:25 Zchladí nemovitostí trh dražší hypotéky v důsledku války na Blízkém východě?
• 26:40 Jaký bude dopad nepříznivé demografie na tuzemský realitní trh?
• 36:40 Investoři do nemovitostí musí brát v potaz již nyní demografický vývoj
• 43:00 Plán B a trend investování do nemovitostí v zahraničí