Detail - články
Čtvrtletní zisk Shellu kvůli vyšším cenám ropy a plynu vzrostl o 24 procent

07.05.2026 11:12
Autor: ČTK

Upravený zisk britské energetické firmy Shell v prvním čtvrtletí vzrostl o 24 procent na 6,92 miliardy USD (143,1 miliardy Kč). Firmě pomohl růst cen ropy a plynu v reakci na válku na Blízkém východě. Výsledky překonaly očekávání analytiků, kteří počítali se ziskem 6,36 miliardy USD.

Upravený zisk je očištěný o mimořádné nebo jednorázové položky, které by mohly zkreslovat běžnou výkonnost firmy, a Shell tento ukazatel používá místo čistého zisku jako hlavní měřítko toho, jak se mu daří v běžné činnosti.

Těžba ropy a plynu klesla ve srovnání s předchozím čtvrtletím o čtyři procenta kvůli válce USA a Izraele proti Íránu. Konflikt poškodil katarský plynový závod Pearl, oprava by podle firmy mohla trvat asi rok. Pokles produkce očekává Shell i ve druhém čtvrtletí kvůli uzavření Hormuzského průlivu a plánované údržbě zařízení.

Shell také oznámil snížení tempa čtvrtletního zpětného odkupu akcií na tři miliardy USD z 3,5 miliardy USD. Zvyšuje ale dividendu o pět procent.

Energetické firmy v poslední době zaznamenávají výrazný růst cen akcií, protože ceny fosilních paliv od začátku války na Blízkém východě na konci února prudce vzrostly. Ceny ropy od začátku roku stouply o zhruba 40 procent. Akcie Shellu letos posílily o 17 procent, napsala agentura Reuters.

Minulý měsíc Shell oznámil, že se dohodl na koupi kanadské energetické společnosti ARC Resources za 16,4 miliardy USD. Chce tak zvýšit svoji produkci.


07.05.2026
14:31Vyšší inflace s ČNB nepohnula. Úroková sazba zůstává na 3,5 procenta
13:32Morgan Stanley: Zisky technologických firem přebíjí obavy z geopolitiky. Odhady pro rok 2026 rostou  
12:18Goldman Sachs: Americká ekonomika neuvěřitelně odolná, nesnažte se nyní časovat akciový trh
11:26Vlna optimismu v Evropě slábne, akciové trhy se konsolidují. Koruna před ČNB sílí  
11:12Čtvrtletní zisk Shellu kvůli vyšším cenám ropy a plynu vzrostl o 24 procent
11:00Arm naráží na výrobní limity u nových AI čipů, akcie padají i přes rekordní tržby
10:30Korunové ETFko na světové akcie má ode dneška eurovou sestru. Novinky pro české investory přinesou následující týdny
9:03Rozbřesk: Jak vyzní dnešní zasedání ČNB? Centrální bankéři by nejraději Írán „vyseděli“
8:53ČNB rozhodne o sazbách, nová naděje mezi USA a Íránem a Fed varuje před inflací  
6:00Watchlist: Začínáme sledovat ServiceNow a Nokii  
06.05.2026
17:48Rychlá regenerace trhu a úvahy o jeho předraženosti
16:50Uber překonal očekávání. Trh ale váhá, zda z robotaxi nevznikne nový kapitálově náročný příběh  
15:31Traders Talk: AMD vystřelilo, Palantir narazil na vlastní valuaci a CSG po útoku shortaře krvácí
14:22Nvidia se vrhá do optiky. Se společností Corning postaví v USA tři pokročilé závody
13:22Akcie CSG se po prudkém poklesu pomalu vzpamatovávají. Posilují až o sedm procent
13:16Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
13:10Akcie Walt Disney letí po výsledcích nahoru, návštěvnost parků ale klesla
12:03Infineon těží z AI boomu a vylepšuje výhled. Poptávka po čipech pro datová centra raketově roste
11:53AMD táhnou vzhůru serverové procesory. Trh začíná věřit, že umělá inteligence vytvořila nové úzké hrdlo  
10:46Výhled AMD podporuje akciové trhy v dalším růstu, ropu tlačí dolů naděje na mír  

Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět