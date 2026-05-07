Čtvrtletní zisk Shellu kvůli vyšším cenám ropy a plynu vzrostl o 24 procent

Upravený zisk britské energetické firmy v prvním čtvrtletí vzrostl o 24 procent na 6,92 miliardy USD (143,1 miliardy Kč). Firmě pomohl růst cen ropy a plynu v reakci na válku na Blízkém východě. Výsledky překonaly očekávání analytiků, kteří počítali se ziskem 6,36 miliardy USD.
Upravený zisk je očištěný o mimořádné nebo jednorázové položky, které by mohly zkreslovat běžnou výkonnost firmy, a tento ukazatel používá místo čistého zisku jako hlavní měřítko toho, jak se mu daří v běžné činnosti.
Těžba ropy a plynu klesla ve srovnání s předchozím čtvrtletím o čtyři procenta kvůli válce USA a Izraele proti Íránu. Konflikt poškodil katarský plynový závod Pearl, oprava by podle firmy mohla trvat asi rok. Pokles produkce očekává i ve druhém čtvrtletí kvůli uzavření Hormuzského průlivu a plánované údržbě zařízení.
také oznámil snížení tempa čtvrtletního zpětného odkupu akcií na tři miliardy USD z 3,5 miliardy USD. Zvyšuje ale dividendu o pět procent.
Energetické firmy v poslední době zaznamenávají výrazný růst cen akcií, protože ceny fosilních paliv od začátku války na Blízkém východě na konci února prudce vzrostly. Ceny ropy od začátku roku stouply o zhruba 40 procent. Akcie Shellu letos posílily o 17 procent, napsala agentura Reuters.
Minulý měsíc oznámil, že se dohodl na koupi kanadské energetické společnosti ARC Resources za 16,4 miliardy USD. Chce tak zvýšit svoji produkci.