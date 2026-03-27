Tvůrce Claude zvažuje říjnové IPO. Anthropic má podporu gigantů a zatím valuaci 380 miliard

Anthropic, jeden z nejrychleji rostoucích startupů v oblasti generativní umělé inteligence, údajně zvažuje vstup na burzu už letos v říjnu. IPO by mohlo firmě přinést přes 60 miliard dolarů, přičemž její poslední soukromé ocenění dosáhlo 380 miliard dolarů, informuje Bloomberg. Společnost, která stojí za chatbotem Claude a má strategická partnerství s Googlem, Amazonem, Microsoftem i Nvidií, masivně investuje do vlastní infrastruktury a plánuje výstavbu datových center v hodnotě 50 miliard dolarů. Do veřejné debaty se nedávno dostala i kvůli právnímu sporu o přístup k vládním zakázkám s Pentagonem.
Společnost Anthropic údajně zvažuje vstup na burzu již v říjnu. Tento tvůrce populárního AI chatbota Claude již dříve jednal s bankami z Wall Street o pomoci s potenciálním vstupem na burzu a pravděpodobně zvažuje , a . A podle zprávy The Information by vstupem na burzu mohl získat více než 60 miliard dolarů.
Anthropic byla v rámci posledního kola soukromého financování, které bylo uzavřeno v únoru a ve kterém získala 30 miliard dolarů, oceněna na 380 miliard dolarů. Společnost má partnerství s giganty, jako je , .com, a . Tyto firmy získaly podíly ve startupu zabývajícím se umělou inteligencí a poskytly společnosti Anthropic specializované čipy a další technologické investice v hodnotě desítek miliard dolarů.
Společnost Anthropic, založená v roce 2021 bývalými zaměstnanci OpenAI, včetně generálního ředitele Daria Amodeiho, si klade za cíl být zodpovědnějším správcem umělé inteligence než její konkurenti. Claude a jeho technologie si získaly oblibu u podnikových zákazníků v odvětvích, jako jsou finance a zdravotnictví, ale také u vývojářů. Anthropic se také zavázal utratit 50 miliard dolarů na vybudování vlastních datových center v USA.
Začátkem letošního roku se společnost dostal do konfliktu s Pentagonem, který ji prohlásil za hrozbu pro americký dodavatelský řetězec v rámci pravomoci, která je obvykle vyhrazena zahraničním subjektům. Společnost ve čtvrtek vyhrála soudní příkaz, který zákaz vládního používání její technologie zablokoval, poté, co Anthropic argumentoval, že by ho tento krok mohl stát miliardy dolarů ve ztrátě příjmů.