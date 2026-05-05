Palantir opět "explodoval". Tržby i zisk táhnou zejména vládní kontrakty, významně vyšší je i výhled

Palantir Technologies prodloužil svou řadu překonaných očekávání a navýšil svůj celoroční výhled tržeb. Akcie Palantiru jsou od začátku roku v mínusu 18 % (k poslední zavírací ceně), přičemž slabší výkon souvisí s debatou investorů o tom, jaký dopad bude mít nástup AI na softwarové firmy. Firma také dlouhodobě čelí debatám o datech, sledování a válečném využití umělé inteligence.
Tento softwarový vývojář, které integruje a analyzuje velké objemy dat, opět překonal očekávání. Tržby za první kvartál v USA mu vzrostly meziročně o 104 % a celkové tržby se navýšily o 85 % na rekordních 1,63 miliardy dolarů, Wall Street přitom očekávala 1,54 miliardy dolarů. To vedlo k upravenému zisku na akcii 33 centů (odhad trhu 28 centů) s vyšší upravenou provozní marži na 60 % (odhad trhu 57 %). Firma zvýšila i celoroční výhled tržeb pro celý fiskální rok 2026 na 71 %.
Jedinou černou kaňkou ve výsledcích Palantiru byly komerční prodeje v USA ve výši 595 milionů dolarů, které nedosáhly na tržní očekávání. Naopak tržby od americké vlády vzrostly na 687 milionů dolarů, výrazně nad odhad analytiků ve výši 611 milionu dolarů. Firma dlouhodobě dodává své služby americkým vládním agenturám a má obranné kontrakty s vládami po celém světě.
Zároveň navýšil výhled na celý rok. Roční tržby by nově měly dosáhnout 7,65 až 7,66 miliardy dolarů, což výrazně překonává jak odhad analytiků, tak i předchozí prognózu firmy kolem 7,19 miliardy dolarů. Vyšší bude také upravený provozní zisk 4,44–4,45 mld. USD (dříve 4,13–4,14 mld. USD; odhad trhu 4,18 mld. USD).
Samostatně ve druhém kvartálu odhaduje růst tržeb na 1,80 mld. USD (odhad trhu 1,68 mld. USD) a upravený provozní zisk ve výši 1,06–1,07 mld. USD (odhad trhu 928,8 mil. USD).
Generální ředitel Palantiru Alex Karp v pondělním dopise akcionářům uvedl, že americký byznys firmy „exploduje“, protože za posledních 12 měsíců se zdvojnásobil a zůstává „stabilním jádrem“ společnosti.
„Společnost překonala tržní odhady ve všech ukazatelích pro FY2Q26 a znovu plošně zvýšila výhled na fiskální rok 2026, včetně komentářů k růstu amerických komerčních tržeb ve FY27. Firma dál těží ze silné poptávky po svých AI funkcích,“ uvedli analytici Wedbush, kteří na akcii drží cílovou cenu 230 USD. „Toto čtvrtletí je dalším potvrzením síly Palantiru, který nadále získává bezprecedentní trakci jak ve federálním, tak komerčním sektoru,“ dodali.
V posledních měsících však Palantir utrpěl výrazné ztráty, když investoři obecně omezují expozici vůči softwarovým firmám ze strachu, že AI naruší jejich dosavadní byznysové modely. Akcie Palantiru letos k pondělnímu závěru obchodování klesly o 18 %. V poobchodní fázi v pondělí ale titul posílil zhruba o 1,3 % na 148 dolarů.
Před zveřejněním výsledků varovala, že Palantir čelí rostoucí konkurenci technologických rivalů, protože AI jim usnadňuje vývoj podobných služeb. Tento tlak přichází v době, kdy si firma zajistila řadu nových kontraktů Trumpovy administrativy - od ministerstva obrany až po ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Firma si zajistila také rozšířenou podporu Pentagonu pro další provoz systému Maven Smart System, digitální platformy pro velení na bojišti, kterou americká armáda používá při bojových operacích USA proti Íránu. Americký prezident Donald Trump firmu pochválil za její „bojové schopnosti a vybavení“.
V dubnu Palantir zveřejnil na sociálních sítích manifest o 22 bodech, v němž předpovídá blížící se příchod „nové éry odstrašení založené na AI“ a tvrdí, že inženýři ze Silicon Valley mají povinnost podílet se na práci v oblasti národní bezpečnosti.
Nacionalistický postoj firmy, využití její technologie při zásazích v oblasti imigrační kontroly i razantní veřejná vystoupení jejích lídrů dlouhodobě vyvolávají kritiku. Odpůrci vyzývali penzijní fondy i americké zákonodárce, aby se akcií společnosti zbavili.