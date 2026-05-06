Konečně dobré zprávy: Novo díky pilulce Wegovy vylepšil výhled. Akcie rostou přes sedm procent

Dánský farmaceutický gigant Novo Nordisk v prvním čtvrtletí roku 2026 doručil výsledky, které výrazně předčily očekávání trhu, k čemuž zásadně přispěl úspěšný start pilulkové formy léku na obezitu Wegovy. Navzdory přetrvávajícímu tlaku konkurence a poklesu v segmentu diabetu firma díky této silné poptávce vylepšila svůj celoroční výhled. Reakce investorů byla velmi pozitivní a akcie společnosti po zveřejnění zprávy rostou o 7,5 %.
Čistý zisk společnosti se v prvním čtvrtletí vyšplhal na 48,56 miliardy dánských korun (přibližně 165 miliard Kč), čímž firma více než zdvojnásobila odhady analytiků, kteří počítali s 23,5 miliardami. Celkové tržby po očištění o jednorázovou položku spojenou s americkými rabaty (zpětné slevy vyplácené pojišťovnám za zařazení léku do nabídky) klesly o 10 % na 70,1 miliardy dánských korun a skončily těsně nad očekáváním analytiků (69,4 mld. DKK). Provozní marže však zůstala silná na úrovni 61,6 procenta, což v kombinaci s raketovým nástupem Wegovy vedlo vedení k revizi celoročních cílů směrem nahoru.
Klíčovým motorem růstu se stala perorální verze léku Wegovy uvedená na trh v lednu. Podle generálního ředitele Mika Doustdara jde o nejúspěšnější uvedení léku typu GLP-1 na americký trh z hlediska objemu v historii. Pilulku již užívá více než jeden milion pacientů a týdenní počet receptů v USA přesahuje hranici 200 tisíc. „Pilulka Wegovy definuje novou kategorii a nastavuje benchmark pro to, co mohou pacienti a lékaři očekávat,“ uvedl Doustdar s tím, že novinka úspěšně přetahuje uživatele od konkurenčních produktů.
Úspěch nových léků na obezitu sice láme rekordy, ale zastiňuje ho propad starších produktů, které naopak zaostávají za očekáváním. Prodeje diabetického hitu Ozempic se propadly na dvouleté minimum a tržby v celém segmentu diabetu klesly o 18 procent.
Právě toto vylepšení výhledu bylo rozhodujícím faktorem pro 7,5% růst akcií. Novo Nordisk nyní očekává, že pokles tržeb i provozního zisku za rok 2026 bude mírnější, v rozmezí 4 až 12 procent, oproti původně odhadovaným 5 - 13 procentům. Tento optimismus vychází z rostoucích očekávání u GLP-1 produktů, které firmě pomáhají udržet si náskok před konkurenčními přípravky Zepbound a Foundayo od americké .
Novo Nordisk si v rámci svého strategického plánu pro rok 2026 klade za cíl udržet pozici lídra v boji proti obezitě, kde soupeří zejména s americkou a jejími přípravky Zepbound a Foundayo. Pro naplnění vylepšeného výhledu bude klíčová schopnost firmy ustát agresivní cenovou politiku na americkém trhu a pokračovat v rychlé mezinárodní expanzi svých pokročilých GLP-1 terapií.
Autorem textu je Martin Krejčiřík.