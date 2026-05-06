Akcie Walt Disney letí po výsledcích nahoru, návštěvnost parků ale klesla

06.05.2026 13:10
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Zábavní konglomerát Walt Disney investory svým hospodářskými výsledky za druhé fiskální čtvrtletí potěšil. Společnost vygenerovala na tržbách 25,17 miliardy dolarů (+6,6 % y/y), což bylo nad odhady Wall Street stejně jako upravený zisk na akcii, který činil 1,57 USD a byl oproti očekávání o šest centů vyšší. Čísla znamenají silný začátek nového generálního ředitele Joshe D'Amara, který převzal otěže po Bobu Igerovi 18. března.

Akcie společnosti v reakci na výsledky v premarketu posílily, a to až o osm procent.

Divize zážitků (Experiences), která zahrnuje zábavní parky a plavby a dříve ji vedl právě D'Amaro, vykázala pokles na 9,5 mld. USD z rekordních 10 mld. USD v prvním čtvrtletí. Na vrub to jde jednoprocentnímu poklesu v návštěvnosti amerických parků, přestože výdaje na zákazníka na vstupné, jídlo a zboží vzrostly o pět procent.

Disney k tomu uvedl, že začíná pozorovat slabší mezinárodní návštěvnost svých amerických parků a uznal "potenciální dopad zvýšené globální makroekonomické nejistoty na spotřebitele." Na druhé straně firma uvedla, že současná poptávka po amerických parcích je silná a ve třetím čtvrtletí očekává meziroční zlepšení návštěvnosti.

Sportovní divize společnosti zaznamenala meziroční pokles provozních tržeb o pět procent kvůli vyšším nákladům na sportovní práva a marketing. Tržby zde pak vzrostly meziročně o dvě procenta na 4,61 mld. USD.

Významný růst tržeb evidovala zábavní divize (filmová studia), kde došlo k nárůstu o 10 procent na 11,72 mld. USD. Příjmy ze streamovacího byznysu (Disney+) pak vzrostly dokonce o 13 procent.

Ve své první čtvrtletní zprávě jako CEO využil D'Amaro příležitosti k nastínění dlouhodobé strategie, která zahrnuje tři pilíře: investice do duševního vlastnictví jako je např. Zootopia, oslovení více spotřebitelů a "využití pokročilých technologií k podpoře našeho vyprávění a zvýšení monetizace a výnosů“, citoval jej server Yahoo Finance.


