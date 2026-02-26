Puma za loňský rok vykázala ztrátu 357 milionů eur, zrušila dividendu

Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi za loňský rok vykázal ztrátu 357,2 milionu eur proti zisku 548,7 milionu eur o rok dříve. Firma o tom dnes informovala ve své výsledkové zprávě. Ztráta nicméně byla o 17 milionů eur nižší, než se očekávalo. Firma za loňský rok nevyplatí dividendu. Akcie dnes rostou o více než 2 %.



Tržby klesly o 8,1 procenta na 7,3 miliardy eur. Letos očekává provozní ztrátu 50 až 150 milionů eur. Prognóza zohledňuje jednorázové položky související s kroky na zvýšení nákladové efektivity, uvedla společnost.



Akcie podniku kolem 12:30 SEČ vykazovaly růst přibližně o čtyři procenta.



Pod vedením nového generálního ředitele Arthura Hoelda prochází transformací. Firmu zatížila vlažná poptávka po sportovním oblečení a teniskách Speedcat, celé odvětví navíc zasáhly dopady amerických cel.



Největší čínská značka sportovního oblečení Anta Sports Products v lednu oznámila, že za 1,5 miliardy eur odkoupí 29procentní podíl v Pumě od francouzské rodiny Pinaultových,. Od transakce se očekává, že Pumě pomůže zvýšit tržby na klíčovém čínském trhu. Firmě Anta pak může pomoci v úsilí stát se globalizovanějším podnikem. Anta po dokončení transakce bude usilovat o místa v představenstvu Pumy.



Čínský podnik uvedl, že doplní jeho stávající značky a že může zvýšit jeho mezinárodní konkurenceschopnost. také má prostor k růstu v Číně, která se na jejích globálních tržbách podílí zhruba sedmi procenty.