Puma za loňský rok vykázala ztrátu 357 milionů eur, zrušila dividendu

Puma za loňský rok vykázala ztrátu 357 milionů eur, zrušila dividendu

26.02.2026 13:50
Autor: ČTK

Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi Puma za loňský rok vykázal ztrátu 357,2 milionu eur proti zisku 548,7 milionu eur o rok dříve. Firma o tom dnes informovala ve své výsledkové zprávě. Ztráta nicméně byla o 17 milionů eur nižší, než se očekávalo. Firma za loňský rok nevyplatí dividendu. Akcie Puma dnes rostou o více než 2 %.

Tržby klesly o 8,1 procenta na 7,3 miliardy eur. Letos Puma očekává provozní ztrátu 50 až 150 milionů eur. Prognóza zohledňuje jednorázové položky související s kroky na zvýšení nákladové efektivity, uvedla společnost.

Akcie podniku kolem 12:30 SEČ vykazovaly růst přibližně o čtyři procenta.

Pod vedením nového generálního ředitele Arthura Hoelda prochází Puma transformací. Firmu zatížila vlažná poptávka po sportovním oblečení a teniskách Speedcat, celé odvětví navíc zasáhly dopady amerických cel.

Největší čínská značka sportovního oblečení Anta Sports Products v lednu oznámila, že za 1,5 miliardy eur odkoupí 29procentní podíl v Pumě od francouzské rodiny Pinaultových,. Od transakce se očekává, že Pumě pomůže zvýšit tržby na klíčovém čínském trhu. Firmě Anta pak může pomoci v úsilí stát se globalizovanějším podnikem. Anta po dokončení transakce bude usilovat o místa v představenstvu Pumy.

Čínský podnik uvedl, že Puma doplní jeho stávající značky a že může zvýšit jeho mezinárodní konkurenceschopnost. Puma také má prostor k růstu v Číně, která se na jejích globálních tržbách podílí zhruba sedmi procenty.


