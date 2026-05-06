Infineon těží z AI boomu a vylepšuje výhled. Poptávka po čipech pro datová centra raketově roste

Německý výrobce polovodičů se zřetelně veze na vlně boomu umělé inteligence. Silná poptávka po řešeních pro AI datová centra umožnila firmě nejen kompenzovat dřívější slabost v jiných segmentech, ale také výrazně zlepšit celoroční výhled tržeb, marží i volného peněžního toku.
Německý výrobce čipů Technologies ve svých výsledcích za druhé fiskální čtvrtletí roku 2026 překonal očekávání v klíčových oblastech výhledu. Společnost těží především z masivních investic do infrastruktury pro umělou inteligenci, které kompenzují dřívější útlum v jiných sektorech. Díky silné poptávce po napájecích řešeních pro AI datová centra výrazně vylepšil svůj celoroční výhled, ve kterém nyní očekává „výrazný meziroční nárůst“ tržeb, namísto původně predikovaného mírného zvýšení.
Tržby za druhé čtvrtletí vzrostly o 6,2 % na 3,81 miliardy EUR (přibližně 96 miliard Kč). Přestože tento výsledek těsně zaostal za průměrným odhadem analytiků (3,83 mld. EUR), investory potěšil zejména výkon divize napájecích a senzorových systémů (PSS). Ta díky hladu po AI technologiích vzrostla o 26 % na 1,26 miliardy EUR.
Zásadním bodem zprávy je ambiciózní výhled na další období. Pro nadcházející třetí čtvrtletí končící v červnu firma cílí na tržby kolem 4,1 miliardy EUR, čímž překonává tržní konsenzus nastavený na 4,04 miliardy EUR. A v roce 2027 pak vzrostou samotné tržby spojené s datovými centry z letošních 1,5 miliardy EUR (zhruba 10 % celkových tržeb) na 2,5 miliardy EUR v roce 2027. Společnost také zvýšila svůj odhad volného peněžního toku (free cash flow) pro rok 2026 na 1,25 miliardy EUR z původně plánované jedné miliardy. Upravená hrubá marže by se měla pohybovat v nízkém až středním pásmu 40 procent.
„Boom v oblasti AI dále posiluje a naše řešení pro napájení AI datových center jsou pod extrémně vysokou poptávkou,“ uvedl generální ředitel Jochen Hanebeck. Podle něj se pozitivní vývoj ukazuje i v automobilovém průmyslu, zejména u softwaru vozidel. Právě AI cyklus je podle finančního ředitele Svena Schneidera „jasnou výjimkou“ v jinak postupně se zotavujícím polovodičovém trhu. Firma plánuje v letošním fiskálním roce zvýšit investice do AI technologií na 2,7 miliardy EUR.
Přestože vylepšený výhled potvrdil sílu firmy, akcie Infineonu po počátečním růstu velmi mírně oslabují o 0,7 % a ustoupily ze svých maxim od roku 2000. Tento drobný pokles je však nutné brát v kontextu předchozího měsíce, kdy akcie vyrostly o více než 55 % a staly se čtvrtým nejvýkonnějším titulem indexu Stoxx 600. Podle analytiků mohlo část investorů po takto silné rally zklamat pouze to, že firma nepohnula se svými cíli pro AI tržby, přestože celkový výhled pro marže a cash flow se výrazně zlepšil.
Infineon se tak spolu s evropskými konkurenty, jako jsou a NXP, definitivně zotavuje z období slabé poptávky a nadbytečných zásob v autoprůmyslu po pandemii. Strategické zaměření na AI je klíčové, protože má ze všech hlavních evropských hráčů největší nominální expozici vůči automobilovému sektoru, což v dobách kolísající poptávky po vozech zvyšuje důležitost diverzifikace směrem k datovým centrům. Produkty Infineonu jsou totiž nezbytným doplňkem pro pokročilé AI čipy od společností jako nebo TSMC, což firmě zajišťuje silnou pozici během probíhající technologické revoluce.
Autorem textu je Martin Krejčiřík. Foto: Infineon