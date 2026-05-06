Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Infineon těží z AI boomu a vylepšuje výhled. Poptávka po čipech pro datová centra raketově roste

Infineon těží z AI boomu a vylepšuje výhled. Poptávka po čipech pro datová centra raketově roste

06.05.2026 12:03
Autor: Redakce, Patria.cz

Německý výrobce polovodičů Infineon se zřetelně veze na vlně boomu umělé inteligence. Silná poptávka po řešeních pro AI datová centra umožnila firmě nejen kompenzovat dřívější slabost v jiných segmentech, ale také výrazně zlepšit celoroční výhled tržeb, marží i volného peněžního toku. 

Německý výrobce čipů Infineon Technologies ve svých výsledcích za druhé fiskální čtvrtletí roku 2026 překonal očekávání v klíčových oblastech výhledu. Společnost těží především z masivních investic do infrastruktury pro umělou inteligenci, které kompenzují dřívější útlum v jiných sektorech. Díky silné poptávce po napájecích řešeních pro AI datová centra Infineon výrazně vylepšil svůj celoroční výhled, ve kterém nyní očekává „výrazný meziroční nárůst“ tržeb, namísto původně predikovaného mírného zvýšení.

Tržby za druhé čtvrtletí vzrostly o 6,2 % na 3,81 miliardy EUR (přibližně 96 miliard Kč). Přestože tento výsledek těsně zaostal za průměrným odhadem analytiků (3,83 mld. EUR), investory potěšil zejména výkon divize napájecích a senzorových systémů (PSS). Ta díky hladu po AI technologiích vzrostla o 26 % na 1,26 miliardy EUR.

Zásadním bodem zprávy je ambiciózní výhled na další období. Pro nadcházející třetí čtvrtletí končící v červnu firma cílí na tržby kolem 4,1 miliardy EUR, čímž překonává tržní konsenzus nastavený na 4,04 miliardy EUR. A v roce 2027 pak vzrostou samotné tržby spojené s datovými centry z letošních 1,5 miliardy EUR (zhruba 10 % celkových tržeb) na 2,5 miliardy EUR v roce 2027. Společnost také zvýšila svůj odhad volného peněžního toku (free cash flow) pro rok 2026 na 1,25 miliardy EUR z původně plánované jedné miliardy. Upravená hrubá marže by se měla pohybovat v nízkém až středním pásmu 40 procent.

„Boom v oblasti AI dále posiluje a naše řešení pro napájení AI datových center jsou pod extrémně vysokou poptávkou,“ uvedl generální ředitel Jochen Hanebeck. Podle něj se pozitivní vývoj ukazuje i v automobilovém průmyslu, zejména u softwaru vozidel. Právě AI cyklus je podle finančního ředitele Svena Schneidera „jasnou výjimkou“ v jinak postupně se zotavujícím polovodičovém trhu. Firma plánuje v letošním fiskálním roce zvýšit investice do AI technologií na 2,7 miliardy EUR.

Přestože vylepšený výhled potvrdil sílu firmy, akcie Infineonu po počátečním růstu velmi mírně oslabují o 0,7 % a ustoupily ze svých maxim od roku 2000. Tento drobný pokles je však nutné brát v kontextu předchozího měsíce, kdy akcie vyrostly o více než 55 % a staly se čtvrtým nejvýkonnějším titulem indexu Stoxx 600. Podle analytiků Barclays mohlo část investorů po takto silné rally zklamat pouze to, že firma nepohnula se svými cíli pro AI tržby, přestože celkový výhled pro marže a cash flow se výrazně zlepšil.

infineon

Infineon se tak spolu s evropskými konkurenty, jako jsou STMicroelectronics a NXP, definitivně zotavuje z období slabé poptávky a nadbytečných zásob v autoprůmyslu po pandemii. Strategické zaměření na AI je klíčové, protože Infineon má ze všech hlavních evropských hráčů největší nominální expozici vůči automobilovému sektoru, což v dobách kolísající poptávky po vozech zvyšuje důležitost diverzifikace směrem k datovým centrům. Produkty Infineonu jsou totiž nezbytným doplňkem pro pokročilé AI čipy od společností jako Nvidia nebo TSMC, což firmě zajišťuje silnou pozici během probíhající technologické revoluce.

Autorem textu je Martin Krejčiřík. Foto: Infineon

 

Čtěte více:

Infineon očekává návrat k růstu tržeb díky zlepšenému výhledu v segmentu umělé inteligence
12.11.2025 10:03
Infineon očekává návrat k růstu tržeb díky zlepšenému výhledu v segmentu umělé inteligence
Z boomu datových center s umělou inteligencí těží už také německý polo...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.05.2026
14:22Nvidia se vrhá do optiky. Se společností Corning postaví v USA tři pokročilé závody
13:22Akcie CSG se po prudkém poklesu pomalu vzpamatovávají. Posilují až o sedm procent
13:16Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
13:10Akcie Walt Disney letí po výsledcích nahoru, návštěvnost parků ale klesla
12:03Infineon těží z AI boomu a vylepšuje výhled. Poptávka po čipech pro datová centra raketově roste
11:53AMD táhnou vzhůru serverové procesory. Trh začíná věřit, že umělá inteligence vytvořila nové úzké hrdlo  
10:46Výhled AMD podporuje akciové trhy v dalším růstu, ropu tlačí dolů naděje na mír  
10:33Inflace v dubnu překonala naše odhady. Hlavním viníkem jsou energie
10:15Konečně dobré zprávy: Novo díky pilulce Wegovy vylepšil výhled. Akcie rostou přes sedm procent
9:58BMW překonává slabší trh v Číně rekordními objednávkámi v Evropě  
9:31Rozbřesk: Polská inflace roste, ale sázet na zvyšování sazeb v Polsku je předčasné
8:53Geopolitické uklidnění, AMD výrazně překonalo odhady a Novo vytáhl Wegovy  
05.05.2026
22:41AMD doručilo silná čísla, tržby z datacenter vzrostly o 57 procent
22:00Producenti paměťových čipů vyhnali Nasdaq na nová maxima  
17:21Monetární dominance a inflační duch doby
15:35Bezkonkurenční čínské automobilky?
14:13Ferrari klesly v prvním čtvrtletí dodávky, vyvážily to však prodeje dražších modelů
13:32PayPal bude škrtat a propouštět, nový CEO chce firmu znovu nastartovat
13:07Apple zvažuje diverzifikaci čipů, oslovil Intel a Samsung
12:52SAB Finance a.s.: Oznámení o výplatě podílu na zisku

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět