Akcie CSG se po prudkém poklesu pomalu vzpamatovávají. Posilují až o sedm procent

06.05.2026 13:22
Autor: ČTK

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada dopoledne na amsterdamské burze posílily. Před 13:30 SELČ vykazovaly nárůst o více než sedm procent. Na pražské burze ve stejnou dobu přidávaly přes šest procent. Na začátku týdne akcie firmy poslala dolů analýza společnosti Hunterbrook, která zpochybnila její obchodní model. Podle CSG je analýza nepřesná a neodpovídá faktům.

Akcie CSG v pondělí v Amsterdamu ztratily 13,1 procenta. Úterní obchodování navzdory přechodnému růstu uzavřely se zhruba půlprocentní ztrátou na 15,914 eura (asi 388 Kč). Na pražské burze akcie CSG v úterý posílily o téměř šest procent, zatímco v pondělí se propadly o zhruba 18 procent.

Společnost Hunterbrook se zabývá investiční novinařinou i investováním. Firma ve své pondělní zprávě upozornila, že nyní spekuluje na pokles ceny akcií CSG. Tvrdí, že CSG není v takové míře výrobcem munice, jak uvádějí prezentace společnosti.

Zpráva Hunterbrook například zpochybňuje údaje CSG o objemu produkce dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů. Prospekt CSG podle zprávy naznačuje, že firma vyrábí zhruba 500.000 kusů této munice ročně, což se blíží objemu produkce německého konkurenta Rheinmetall. Hunterbrook nicméně uvádí, že identifikoval pouze jednu továrnu CSG schopnou vyrábět tuto munici, její kapacitu odhaduje na 100.000 až 280.000 kusů ročně.

"Přisuzovat výrobní kapacitu jedinému závodu představuje zásadní nepochopení průmyslového modelu CSG. CSG provozuje distribuovanou, vertikálně integrovanou výrobní síť napříč více závody v několika zemích. Jednotlivé komponenty vznikají na různých místech a následně jsou kompletovány na specializovaných finálních linkách, které CSG provozuje ve více zemích a lokalitách," uvedla v reakci CSG.

Podle Hunterbrook na otázku, zda skutečně dokáže vyrábět kolem půl milionu kusů dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů ročně, CSG odmítla odpovědět. Firma v dnešní reakci uvedla, že v roce 2025 činila vlastní výrobní kapacita CSG přibližně 630.000 kusů s tím, že se "ve střednědobém horizontu zavázala" k výraznému omezení aktivit v oblasti prodeje a renovace starých zásob.

Společnost CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterdamu a neregulovaný trh pražské burzy. Upisovací cena akcií činila 25 eur za kus. Dnes se obchoduje kolem 16 eur za kus. Krátce po lednovém vstupu na burzu se cena akcií CSG vyšplhala až na rekordních 33,50 eura.

 

