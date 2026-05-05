CSG se ohradila proti analýze Hunterbrook, potvrdila růst vlastní výroby munice o 20 %

05.05.2026 11:50
Autor: Redakce, Patria.cz

Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada se dnes znovu ohradila proti analýze společnosti Hunterbrook, která na začátku týdne poslala její akcie na amsterodamské burze prudce dolů. Podle CSG je analýza zpochybňující obchodní model firmy nepřesná a neodpovídá faktům.

Akcie CSG v pondělí v Amsterodamu ztratily 13,1 procenta. Dnes dopoledne přidávaly přibližně 3 procenta. Nicméně na pražské burze vykazují akcie firmy výrazný nárůst o více než 7 %.

Společnost Hunterbrook se zabývá investiční novinařinou i investováním. Podle CSG společnost drží v CSG pozici, kterou spekuluje na pokles ceny akcií. Tvrdí, že CSG není v takové míře výrobcem munice, jak uvádějí prezentace společnosti.

Zpráva Hunterbrook například zpochybňuje údaje CSG o objemu produkce dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů. Prospekt CSG podle zprávy naznačuje, že firma vyrábí zhruba 500.000 kusů této munice ročně, což se blíží objemu produkce německého konkurenta Rheinmetall. Hunterbrook nicméně uvádí, že identifikoval pouze jednu továrnu CSG schopnou vyrábět tuto munici, její kapacitu odhaduje na 100.000 až 280.000 kusů ročně.

"Přisuzovat výrobní kapacitu jedinému závodu představuje zásadní nepochopení průmyslového modelu CSG. CSG provozuje distribuovanou, vertikálně integrovanou výrobní síť napříč více závody v několika zemích. Jednotlivé komponenty vznikají na různých místech a následně jsou kompletovány na specializovaných finálních linkách, které CSG provozuje ve více zemích a lokalitách," uvedla v reakci CSG,

Podle CSG v roce 2025 činila vlastní výrobní kapacita CSG přibližně 630 000 kusů, a to vedle aktivit v oblasti recommissioningu a spolupráce s třetími stranami. CSG potvrdila závazek ve střednědobém horizontu výrazně omezit recommissioning jako součást své strategie, podpořené investicemi do vertikální integrace a nových výrobních kapacit. CSG dále potvrdila výhled na rok 2026, kdy by měla vlastní výroba vzrůst zhruba o 20 %

Podle zprávy Hunterbrook CSG na otázku, zda skutečně dokáže vyrábět kolem půl milionu kusů dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů ročně, odmítla odpovědět, a většina jejích tržeb z munice nepochází z výroby nábojů, ale z jejich přeprodeje. CSG v dnešní reakci uvedla, že v roce 2025 činila vlastní výrobní kapacita CSG přibližně 630.000 kusů.

Společnost CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterodamu a neregulovaný trh pražské burzy. Upisovací cena akcií činila 25 eur za kus. Dnes se obchoduje kolem 16 eur za kus. Krátce po lednovém vstupu na burzu se cena akcií CSG vyšplhala až na rekordních 33,50 eura.

 

Akcie CSG se po zprávě shortaře Hunterbrook propadly až o 26 %
04.05.2026 16:29
Akcie CSG se po zprávě shortaře Hunterbrook propadly až o 26 %
Akcie zbrojařské společnosti CSG zaznamenaly nejvýraznější propad od s...


