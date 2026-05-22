Traders Talk: Nvidia potvrdila AI boom, Colt překvapil a Strnad sází na dividendu

Trhy se drží poblíž maxim, přestože geopolitika, drahá ropa i nejistota kolem sazeb zdaleka nevytvářejí ideální kulisu pro další růst. Makléř Patria Finance Jaromír Strnad v aktuálním dílu Traders Talk rozebírá, proč investoři dál věří technologickým titulům, proč ani skvělá čísla Nvidie nestačila k silnější rally, co ukázaly výsledky Coltu a CSG a co by nyní kupoval.
Traders Talk: potvrdila AI boom, Colt překvapil a Strnad sází na dividendu
Obsah:
00:00:25 Aktuální tržní prostředí
00:02:11 Trendy českých investorů
00:03:19 Výsledky českých zbrojařů
00:06:40 Rally na Nasdaq
00:07:52 Zářná čísla nestačí
00:10:45 Nárůst na Spotify
00:13:25 Investiční tip
Trhy rostou, ale prostředí není bez rizika
Americké akcie se dál obchodují v blízkosti nedávno dosažených maxim. Podle makléře Patria Finance Jaromíra Strnada ale nejde o prostředí, ve kterém by investoři měli rizika přehlížet. „Obchodujeme se stále v blízkosti maxim, která byla dosažena poměrně nedávno, a to všechno při tržním prostředí, které neříkám, že není dobré, ale úplně přijatelné asi taky není,“ říká Strnad. Kombinace geopolitiky a měnové politiky podle něj nedává trhu ideální prostor pro další silný růst.
Jedním z klíčových rizik zůstává situace kolem Íránu a Hormuzského průlivu. Do toho přichází změna ve vedení Fedu. Kevin Warsh byl podle Strnada jmenován s cílem tlačit sazby níže, jeho minulost ale nemusí být tak jednoznačně holubičí. „Kevin Warsh i z minulosti je tak trochu jestřáb,“ podotýká Strnad.
Colt pozitivně, CSG po ráně zpět nad 400 Kč
Na domácím trhu v posledních dnech nejvíce rezonovaly výsledky zbrojařských firem Colt CZ a Czechoslovak Group, ale Strnad upozorňuje, že přímé srovnání obou firem je obtížné, i když je investoři často řadí do stejného sektoru. „Každý je trochu z jiného soudku, z jiného odvětví,“ říká.
U CSG připomíná předchozí tlak po zveřejnění kritické zprávy shortaře. „Objevil se tady short, který zveřejnil zprávy, které nebyly potvrzeny, nebyly vyvráceny," uvádí Strnad. Akcie CSG se podle něj po výsledcích z výrazného propadu částečně vzpamatovaly a znovu se obchodují nad 400 Kč, tedy v blízkosti 20 eur. Investoři ale dál čekají na to, zda firma dokáže důvěru trhu plně obnovit.
U Coltu je tón pozitivnější. Patria Finance podle Strnada prostřednictvím analytika Jakuba Blahy nadále drží doporučení „koupit“ a cílovou cenu 1 129 Kč. Ta sice už podle něj neznamená velký krátkodobý potenciál proti aktuálním cenám, ale při případné korekci může titul znovu nabídnout zajímavý vstup. „Náš analytik Jakub Blaha hodnotí výsledky velmi pozitivně a mírně nad očekáváním,“ doplňuje Strnad.
Akcie ale na výsledky nereagovaly výrazně, což podle Strnada může znamenat, že většina pozitiv už byla v ceně zahrnuta. Technicky připomíná, že titul je na horní straně indikátoru RSI a prostor pro korekci tu existuje.
Nasdaq roste navzdory sazbám i valuacím
Americký technologický index Nasdaq je od březnových minim výš přibližně o 28 %. Strnad to považuje za velmi silný výkon vzhledem k tomu, že investoři současně znovu začínají více řešit valuace a měnovou politiku. „Nasdaq dosáhl maxim, ale to tržní prostředí není úplně fajn, to si řekněme,“ shrnuje Strnad.
: skvělá čísla, ale laťka byla příliš vysoko
Největší pozornost investorů v USA směřovala k výsledkům Nvidie. Firma ukázala meziroční růst tržeb o 85 %, tržby z datacenter rostly o 92 % a hrubá marže dosáhla 75 %. Právě marže podle Strnada potvrdila sílu pozice firmy.
Podle něj to dokazuje, že ani přes rostoucí konkurenci zatím nemá velký důvod snižovat ceny produktů.
Přesto byla reakce trhu spíše vlažná až lehce negativní. „Trh očekával tento skvělý report. Navíc reportovala do napjatějšího tržního prostředí a laťka byla nastavená příliš vysoko,“ vysvětluje. Firma navíc oznámila zvýšení čtvrtletní dividendy a rozšíření zpětných odkupů o 80 miliard dolarů. Ani to ale trhu nestačilo.
Z investičního pohledu by se podle něj zajímavější příležitost mohla objevit při poklesu. „Pokud by cena poklesla na úroveň kolem 212 až 210 USD, tam bych se toho asi nebál a začal bych nakupovat,“ říká.
Spotify překvapil pozitivně
Z evropských technologických firem zaujaly výsledky Spotify. Akcie po reportu výrazně posílily, intradenně se dostaly nad 500 dolarů a zavíraly kolem 490 dolarů. Spotify pracuje s novými funkcemi typu hudebních remixů a personalizovaného obsahu. Podstatné je, že některé z těchto služeb nemají být součástí standardního prémiového balíčku zdarma, ale za příplatek. „Pro firmu a pro její tržby to pozitivní bude,“ říká Strnad.
Zároveň ale upozorňuje, že otázkou je udržitelnost růstu ceny akcií. „Není už moc prémiově naceněná?“ ptá se. Investoři podle něj začínají být vybíravější a už jim nestačí jen příběh. „Už si opravdu vybírají společnosti, u kterých je vidět, že ta valuace je oprávněná,“ říká.
Allwyn jako evropská dividendová sázka
V závěru podcastu Strnad zmínil titul, který ho v aktuálním prostředí zaujal: Allwyn, loterijní skupina spojená s Karlem Komárkem, kterou lze koupit na burze v Aténách. „Přijde mi to jako fajn příležitost vzhledem k cenám, kde se nacházíme kolem 12 eur,“ říká Strnad. Hlavním důvodem jeho zájmu je dividenda. „Dividenda 17 až 19 %, to je neuvěřitelné,“ dodává.
Allwyn podle něj není jen český příběh Sazky a Sportky, ale širší evropský a částečně i americký byznys. Firma má na starosti například národní loterii ve Velké Británii, působí v Řecku, Rakousku a významný byznys má i ve Spojených státech.
„Když přijde nějaký pokles, což teď přišel, tak můžeme začít částečně otevírat pozice,“ říká Strnad s tím, že s některými klienty už takový postup řeší.