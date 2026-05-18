NextEra Energy koupí Dominion Energy za 66,8 miliardy dolarů

Americká energetická společnost NextEra Energy koupí konkurenční firmu Dominion Energy. Transakce za 66,8 miliardy USD (1,4 bilionu Kč) je jednou z největších akvizic v americkém energetickém sektoru, kde se společnosti snaží uspokojit prudce rostoucí poptávku po elektřině od datových center pro umělou inteligenci. Akcie Dominion Energy rostou po zveřejnění zprávy v premarketu o více než 15 %, NextEra naopak klesá o procento.
Dohoda je dalším příkladem konsolidační vlny v odvětví. Energetické firmy se předhánějí v rozšiřování své nabídky, aby dokázaly uspokojit bezprecedentní růst poptávky po elektřině.
NextEra patří k největším světovým developerům energetických projektů. Převzetí aktiv firmy Dominion Energy jí umožní rozšířit působení na rozsáhlém trhu s elektřinou na východě USA a využít rostoucí poptávku po energii ve Virginii, která je jednou z největších oblastí s datovými centry na světě.
Podle dohody NextEra za každou akcii Dominon nabízí 0,8138 své akcie. Transakce by měla být dokončena za 12 až 18 měsíců. Po jejím dokončení budou mít akcionáři firmy NextEra ve sloučené firmě podíl 74,5 procenta. Dluh firmy Dominion na konci března činil 44,11 miliardy USD.
Transakce je součástí snahy společnosti NextEra využít prudce rostoucí poptávku po elektřině pro datová centra budovaná velkými technologickými firmami. Energetická společnost už loni uzavřela dohodu s firmou ze skupiny Alphabet o znovuspuštění jaderné elektrárny v Iowě.
Oblast severní Virginie, kde Dominion působí, zahrnuje takzvanou Data Center Alley, tedy oblast s největší koncentrací datových center na světě a zároveň jeden z nejrychleji rostoucích trhů s elektřinou. Mezi zákazníky firmy Dominion patří mimo jiné , , Meta, , CoreWeave a CyrusOne, napsala agentura Reuters.