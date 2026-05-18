Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
NextEra Energy koupí Dominion Energy za 66,8 miliardy dolarů

NextEra Energy koupí Dominion Energy za 66,8 miliardy dolarů

18.05.2026 14:34
Autor: ČTK

Americká energetická společnost NextEra Energy koupí konkurenční firmu Dominion Energy. Transakce za 66,8 miliardy USD (1,4 bilionu Kč) je jednou z největších akvizic v americkém energetickém sektoru, kde se společnosti snaží uspokojit prudce rostoucí poptávku po elektřině od datových center pro umělou inteligenci. Akcie Dominion Energy rostou po zveřejnění zprávy v premarketu o více než 15 %, NextEra naopak klesá o procento.

Dohoda je dalším příkladem konsolidační vlny v odvětví. Energetické firmy se předhánějí v rozšiřování své nabídky, aby dokázaly uspokojit bezprecedentní růst poptávky po elektřině.

NextEra patří k největším světovým developerům energetických projektů. Převzetí aktiv firmy Dominion Energy jí umožní rozšířit působení na rozsáhlém trhu s elektřinou na východě USA a využít rostoucí poptávku po energii ve Virginii, která je jednou z největších oblastí s datovými centry na světě.

Podle dohody NextEra za každou akcii Dominon nabízí 0,8138 své akcie. Transakce by měla být dokončena za 12 až 18 měsíců. Po jejím dokončení budou mít akcionáři firmy NextEra ve sloučené firmě podíl 74,5 procenta. Dluh firmy Dominion na konci března činil 44,11 miliardy USD.

Transakce je součástí snahy společnosti NextEra využít prudce rostoucí poptávku po elektřině pro datová centra budovaná velkými technologickými firmami. Energetická společnost už loni uzavřela dohodu s firmou Google ze skupiny Alphabet o znovuspuštění jaderné elektrárny v Iowě.

Oblast severní Virginie, kde Dominion působí, zahrnuje takzvanou Data Center Alley, tedy oblast s největší koncentrací datových center na světě a zároveň jeden z nejrychleji rostoucích trhů s elektřinou. Mezi zákazníky firmy Dominion patří mimo jiné Amazon, Microsoft, Meta, Equinix, CoreWeave a CyrusOne, napsala agentura Reuters.


Čtěte více:

Týdenní výhled: Nvidia otestuje optimismus, zatímco se do hry vrací inflace
18.05.2026 12:45
Týdenní výhled: Nvidia otestuje optimismus, zatímco se do hry vrací inflace
Tento týden budou trhy sledovat především výsledky Nvidie, které otest...
Úvod týdne trhům kazí dražší ropa a Japonsko
18.05.2026 12:03
Úvod týdne trhům kazí dražší ropa a Japonsko
Týden, během něhož se bude čekat hlavně na výsledky Nvidie, začíná v z...
Dluhopisy pod tlakem. Výnosy v USA i Japonsku na víceletých maximech
18.05.2026 14:25
Dluhopisy pod tlakem. Výnosy v USA i Japonsku na víceletých maximech
Globální dluhopisové trhy zasáhla silná vlna výprodejů, která vyhnala ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.05.2026
14:34NextEra Energy koupí Dominion Energy za 66,8 miliardy dolarů
14:25Dluhopisy pod tlakem. Výnosy v USA i Japonsku na víceletých maximech  
12:45Týdenní výhled: Nvidia otestuje optimismus, zatímco se do hry vrací inflace  
12:03Úvod týdne trhům kazí dražší ropa a Japonsko  
11:08Varovný signál z Číny. Dubnová data zklamala napříč sektory, nerovnováha se prohlubuje  
9:12Rozbřesk: Česko vládne evropské nezaměstnanosti. Ale je to opravdu důvod k oslavě?
8:51Ropa nad 110 dolary, futures v rudém. Po summitu USA-Čína se pozornost vrací k Íránu  
5:52AI boom dělá z pamětí nedostatkové zboží. Nůžky mezi výherci a poraženými se rychle rozevírají
17.05.2026
14:56Proč v USA reagují trhy na AI jinak než v Evropě?
9:00Víkendář: Bude to s AI a trhem práce podobné, jako s předchozími technologiemi?
16.05.2026
13:56Retailoví investoři ženou trhy na rekordy. Goldman Sachs odhalila jejich největší favority
9:00Víkendář: Dojde nakonec ke znárodnění umělé inteligence?
15.05.2026
22:02Výběr zisku na Wall Street  
18:08Složitý rytmus čtvrtletních výsledkových tanců
17:13Maďarský comeback. Dluhopisy raketově rostou, CEE region cítí tlak  
15:45Akcie zbrojařů pod tlakem: Citi varuje před předčasným nákupem i přes očekávané zlepšení
15:11Footshop a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
14:52Zisk Nubank zaostal za odhady kvůli rostoucím nákladům  
14:13Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisů XS2821764326 a XS2821774390
13:44Perly týdne: Dluhové konce velkých říší

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět