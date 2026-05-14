Největší letošní burzovní debut v USA: výrobce AI čipů Cerebras Systems získal 5,55 miliardy dolarů

14.05.2026 9:14
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Americký výrobce čipů pro umělou inteligenci Cerebras Systems využil prudce rostoucí poptávky po výpočetním výkonu pro AI aplikace a zaznamenal mimořádně silný vstup na burzu. V rámci primární veřejné nabídky akcií (IPO) firma získala 5,55 miliardy dolarů a postarala se tak o největší letošní burzovní debut na Wall Street.

Cena jedné akcie byla nakonec díky silné poptávce, jež výrazně předčila očekávání, stanovena na 185 USD. Cerebras přitom původně plánovala prodat 30 milionů akcií v rozmezí 150 až 160 USD za kus. Tržní kapitalizace společnosti tím dosahuje 40 mld. USD. Po započtení zaměstnaneckých akciových programů, opcí a warrantů se pak plně zředěná hodnota firmy blíží přibližně 49 mld. USD, informuje agentura Bloomberg.

Zájem investorů byl mimořádný. Objednávky údajně přesáhly objem nabízených akcií více než dvacetinásobně. Firma spolu s bankami vedoucími úpis proto zvolila nestandardní postup, kdy institucionální investoři museli uvádět nejen požadovaný počet akcií, ale i maximální cenu, kterou jsou ochotni zaplatit.

Cerebras se tak zařazuje mezi veřejně obchodované výrobce čipů, kteří se snaží konkurovat Nvidii, dominantnímu hráči na trhu. Firma už nyní spolupracuje s některými technologickými giganty. Amazon letos oznámil, že plánuje nasadit čipy Cerebras společně s vlastními procesory Trainium, a OpenAI v únoru představila model, který běží právě na hardwaru Cerebras.

OpenAI navíc drží více než 33 milionů warrantů na akcie Cerebras. Část z nich je navázána na splnění konkrétních podmínek, jako jsou dodávky výpočetního výkonu či dosažení určité tržní hodnoty firmy.

Zájem o Cerebras byl patrný už před IPO. Společnost oslovil s možnou akviziční nabídkou designér čipů Arm Holdings a jeho majoritní vlastník, japonský investiční konglomerát SoftBank, a to jen několik týdnů před plánovaným vstupem na burzu, připomíná Bloomberg.

 

