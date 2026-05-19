GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic

GEVORKYAN po prvním kvartálu 2026 posílá investorům poměrně silný vzkaz: roky náročných investic mají začít víc pracovat ve prospěch akcionářů. Tržby i zisky rostou, EBITDA marže zůstává na úrovních, které firma sama srovnává spíše s technologickými giganty než s běžným průmyslem, a vedení mluví o postupném poklesu investičního tlaku i zadlužení. Do toho přichází nové příležitosti v obranném průmyslu, italská akvizice, nové trhy a vlastní know-how, které podle zakladatele nejde snadno okopírovat. Stojí GEVORKYAN na začátku fáze, kdy se draze vybudovaná kapacita začne naplno překlápět do hodnoty firmy? I to rozebírá Josef Němeček v rozhovoru se CEO Arturem Gevorkyanem a CFO Andrejem Bátovským.
Obsah:
00:00:28 Hlavní tahoun výsledků za 1Q
00:02:30 Excelentní EBITDA marže zůstane zachována
00:03:44 Výhled na portfolio zákazníků
00:05:07 Příležitosti v obranném sektoru
00:07:40 Připravenost firmy na agresivní růst
00:08:40 Možnosti dalších akvizic
00:10:06 Prioritou je zdraví firmy
00:12:32 Zdroje financování dalšího růstu
00:14:38 Budoucnost polských aktiv
00:15:36 Unikátnost a know-how
00:17:00 Loď se otáčí
Dlouhodobě excelentní marže,
Gevorkyan oznámila za první kvartál roku 2026 růst tržeb o 12,5 % a růst zisku EBITDA o 11,4 %. Hlavním motorem výsledků jsou podle finančního ředitele Andreje Bátovského nové projekty a efekt dřívějších investic. „Za mě jsou to určite opět nové projekty, které jsme dotahovali i během prvního kvartálu,“ říká Bátovský. Druhým faktorem je podle něj robotizace a automatizace, do kterých firma v minulých letech vložila významné prostředky. „Na čím dál větším objemu produkce se uplatňují výnosy z rozsahu,“ dodává. To, co firma sklízí dnes, je podle CEO Artura Gevorkyana výsledkem práce a investic z předchozích let.
Podle Bátovského firma dlouhodobě nejde po rychlých příležitostech, ale drží se strategie vývoje a sériové výroby složitých dílů, které jiní neumějí dodat. Sériové dodávky podle něj typicky představují projekty na sedm až deset let, v některých případech i déle.
Právě dlouhodobost projektů je jedním z důvodů, proč si firma drží nadstandardní marže. EBITDA marže GEVORKYAN se dlouhodobě pohybuje v pásmu 30 až 40 %. Bátovský tvrdí, že s dalším růstem by měla být stabilnější. „Určitě nadále budeme na úrovni technologických firem 30 až 40 %,“ říká. Připomíná přitom, že průměrná EBITDA marže firem z indexu S&P 500 je méně než poloviční a úrovně kolem 35 % a více jsou typické spíše pro technologické společnosti.
Obranný průmysl jako příležitost
Gevorkyan uvádí, že do obranného průmyslu směřuje zhruba čtvrtinu vývoje firmy. Artur Gevorkyan ale zdůrazňuje, že jde právě o vývoj, nikoli o snahu rychle naskočit na současnou poptávku po spotřebním materiálu pro vojenské konflikty. Firma podle něj spolupracuje s více než desítkou evropských zbrojařských společností a vyrábí pro ně komponenty určené pro další generaci techniky. „Je to zase na desítky let dopředu. My nedodáváme komoditu, to není pro nás,“ dodává.
GEVORKYAN proto založila samostatnou společnost Gevorkyan Force Defense, aby tento byznys oddělila od mateřské firmy a mohla reagovat na specifické regulace a požadavky speciální výroby. Podobný krok udělala i v Polsku, kde podle vedení obranný průmysl rychle postupuje a kde je nutné být lokálním hráčem.
Významná byla také akvizice v Itálii. Ta podle Gevorkyana firmě otevřela přístup k tamnímu trhu i k 94 novým zákazníkům. „Mimo jiné jsme se prakticky ze dne na den stali dodavateli pro skupiny jako Rheinmetall, Leonardo a dokonce i do francouzského zbrojařského průmyslu,“ říká.
Saúdská Arábie, USA i Afrika
Gevorkyan vedle Itálie řeší také další směry expanze. Nejnovější je možnost akvizice ve Spojených státech, která přišla ze strany německého zákazníka. " My jsme pro ně seriózní strategický dodavatel a oni potřebují takového strategického dodavatele na jiném kontinentě,“ popisuje Gevorkyan. Firma podle něj možnost zkoumá.
Dlouhodobě vidí vedení smysl ale také v Africe, s čímž souvisela i zmíněná akvizice v Itálii, kde už podle Gevorkyana několik let získávali praxi inženýři a technici z Afriky. A CEO zmiňuje i pokročilou komunikaci směrem k Saúdské Arábii, kam dodává do ropného průmyslu. Limitujícím faktorem není počet příležitostí, nýbrž schopnost držet expanzi pod kontrolou. „Půjdeme takovým tempem, které zvládneme kontrolovat,“ říká Bátovský.
Růst má být hlavně zdravý
Finanční výhled firmy pro roky 2026 až 2029 počítá s růstem tržeb o 10 až 17,5 % a ještě rychlejším růstem EBITDA o 10 - 20 %. Bátovský ale zdůrazňuje, že samotné tempo není hlavním cílem. „Za nás je důležité, aby ten růst byl i zdravý. Raději budeme mít nižší růst, ale firma bude zdravá, bude diverzifikovaná, budeme stále flexibilní,“ říká.
Důležitým tématem je i dluh. Podle Bátovského se firmě díky ABB podařilo meziročně snížit dluh přibližně o 1 %, zatímco EBITDA za stejné období vzrostla zhruba o 13 %. Střednědobým cílem je snížit zadlužení na úrovni čistý dluh/EBITDA kolem 2,5x. Aktuálně se podle něj firma pohybuje nad trojnásobkem.
Investiční cyklus by měl postupně polevovat. Capex v roce 2026 má být zhruba na úrovni roku 2025 a v roce 2027 nižší než v roce 2026. „Ten obrovský investiční cyklus už skončil,“ podotýká Bátovský. Firma letos řeší také splatné dluhopisy za 30 milionů eur. Bátovský zdůrazňuje, že cílem není zadlužení navyšovat: „30 milionů eur budeme maximálně měnit za 30 milionů eur.“
Know-how, které nejde snadno okopírovat
Jedním ze zásadních pilířů konkurenční výhody GEVORKYAN jsou podle Artura Gevorkyana vlastní materiály. Právě ty mají firmě poskytovat dodatečnou ochranu před kopírováním. „V tomto je naše dodatečná pojistka, která se nedá moc okopírovat,“ říká. Firma podle něj striktně chrání dokumentaci i výrobní postupy, a to i za cenu ztráty zakázky. „Nikdy nedáme dokumentáci. Nikdy nedovolíme fotit. Umíme říct "ne" i za to riziko, že přijdeme o zakázku,“ dodává.
„Loď se otáčí“
GEVORKYAN podle svého CEO vstupuje do fáze, kdy se po letech investic začíná měnit směr. „Toto je stav firmy v roce 2026. My tu loď otočili. Doteď plula proti proudu,“ říká.
Podle něj firma v předchozích letech nesla extrémní tlak investic, termínů a hledání financování. Nyní má tento tlak klesat a naopak má růst využívání efektů z toho, co už bylo vybudováno. „Investice, hledání peněz jde dolů, využívání efektů z toho, co se doteď stalo, jde nahoru. Loď se otáčí. Toto je hlavní odkaz,“ uzavírá Gevorkyan.