Traders Talk: Našponovaní čipaři, levné čínské techy a očekávání od výsledků ČEZ

Americké akcie od dubna výrazně rostou, ale podle makléře Patria Finance Pala Mokoše je dobré dívat se pod povrch. Rally táhnou především polovodiče, z nichž některé už podle něj vypadají silně přehřáté. zůstává zajímavější než divoce rostoucí paměťové tituly, čínským technologiím by mohl pomoci lepší sentiment kolem vztahů USA a Číny a v Praze dál rezonuje tvrdý propad CSG. Proč by u některých vítězů mohl přijít čas vybírat zisky a jaké má očekávání od výsledků ?
Obsah:
00:00:19 Americké trhy táhnou čipaři
00:05:07 Výhled na výsledky Nvidie
00:06:26 Trump v Číně a levné čínské techy
00:08:26 Propad CSG a co dělat s pozicí
00:11:42 Výhled na výsledky ČEZ
Čipaři táhnou Ameriku, ale růst je úzký
Americké trhy pokračují od dubna v růstu, přestože poslední obchodní seance přinesla mírné zakolísání kvůli polovodičovému sektoru. Podle makléře Patria Finance Pala Mokoše je důležité, že růst amerických indexů není rovnoměrný. Velká část trhu se podle něj příliš nehýbe a hlavní síla je koncentrovaná právě v čipech. „Čipaři jsou vlastně v čele toho růstu a táhnou burzy vzhůru. Spousta titulů se nikam moc nepohla a ten růst je skutečně hodně koncentrovaný do polovodičového sektoru,“ říká Mokoš.
Největší euforie se podle něj odehrává u výrobců paměťových čipů, jako jsou nebo . Právě tam už ale vidí známky přehřátí. od začátku roku vzrostl zhruba o 500 % a stal se nejsilnějším titulem v indexu S&P 500. se během několika týdnů posunul zhruba ze čtyř stovek na osm stovek dolarů. AMD za měsíc a půl předvedlo rally kolem 140 %.
„Za mě už je to odehráno. Ten růst je exponenciální a většinou v takových chvílích je ideální čas na prodej,“ říká Mokoš. U takto velkých firem s vysokou tržní kapitalizací je podle něj prudký pohyb signálem k opatrnosti.
Jako technický indikátor sleduje vzdálenost ceny od padesátidenního klouzavého průměru. , i AMD jsou podle něj zhruba 75 až 80 % nad tímto průměrem, což označuje za extrémní situaci.
jako klidnější cesta v rozjetém sektoru
Mokoš ale zároveň neříká, že by se investor měl polovodičům jako sektoru úplně vyhýbat. Momentum zůstává silné a kdo chce v trhu zůstat, měl by podle něj hledat tituly, které nejsou tak extrémně přepálené. Za relativně bezpečnější variantu považuje Nvidii, která od začátku roku vzrostla jen zhruba o 20 %. „Neříkám, že udělá dalších 100 %, ale tam to může být bezpečnější přístav, kde se můžeme ještě podívat výš,“ říká.
Vedle Nvidie zmiňuje také Teradyne, společnost napojenou na polovodičový sektor. Líbí se mu její klidnější růstový trend, který není tak divoký jako u paměťových čipů.
Otázkou zůstává, jak na sektor dopadnou výsledky zmíněné Nvidie. Mokoš očekává, že samotná čísla budou dobrá, ale upozorňuje, že rozhodující nebude jen fundament. „Za mě ty výsledky budou dobré, nebudou špatné. Ale loterií je reakce trhu, na co konkrétně investoři zaměří pozornost,“ říká.
Podle něj může i drobný negativní detail poslat akcie dolů, protože očekávání jsou vysoko. U Nvidie ale zároveň zdůrazňuje, že fundament je stále velmi silný. „Ty zisky jsou enormní a hrozně rychle dohánějí i cenu,“ dodává.
Trump v Číně a šance pro čínské technologie
Dalším tématem byla návštěva Donalda Trumpa v Číně, kam s sebou vzal i řadu šéfů firem. Na poslední chvíli se připojil i šéf Nvidie Jensen Huang. Podle Mokoše může už samotná návštěva podpořit sentiment kolem technologických titulů, byť spíše na politické než na konkrétní obchodní úrovni. „Je to něco, co by mohlo pomoct,“ říká Mokoš.
Z čínských titulů v této souvislosti zmiňuje , kde by se pozitivní nálada kolem čipů a případného uvolnění vztahů mezi USA a Čínou mohla projevit. Čínské technologie podle Mokoše zdaleka nepředvedly takovou rally jako americké tituly, a právě proto mohou být pro část investorů zajímavé. Vedle zmiňuje také Alibabu a NIO. U NIO jde podle něj spíše o krátkodobější obchodní příležitost než dlouhodobou investiční sázku. „NIO je spíš taková hračka na tradování, na nějaké krátké otočky,“ říká.
CSG jako tvrdá připomínka rizik IPO
Na pražském trhu dál rezonuje prudký propad akcií CSG. Podle Mokoše mnoho investorů nakupovalo krátce po IPO nad 30 EUR, zatímco nyní jsou akcie zhruba o polovinu níže. „Je to drsná připomínka pro investory, že na burze se peníze nevydělávají snadno. Není to tak jednoduché, že se stačí jen zúčastnit IPO a máte vyděláno,“ říká Mokoš.
Negativní zprávy se podle něj množily postupně. Trh je zpočátku zvládal ignorovat, ale po zprávě analytické společnosti Hunterbrook se obavy naplno promítly do ceny. Klíčovým problémem je podle Mokoše otázka, jak velká část produkce CSG skutečně plyne z výroby nových produktů a jak velkou roli hrají repase či opravy.
Pokud by se ukázalo, že byznys je ve větší míře založený na repasích, mělo by to podle něj zásadní dopad na ocenění. „Ten oceňovací model by měl být výrazně nižší, s nižší marží a jiným modelem,“ upozorňuje.
Stejně důležitá je podle něj ztráta důvěry. Investoři mohli nabýt dojmu, že firma nebyla v době IPO úplně otevřená.
Co s CSG dál? Podle Mokoše je situace složitá. Připomíná, že analytici zatím zůstávají relativně optimističtí a cílové ceny se podle něj drží nad 34 EUR. U dlouhodobých investorů proto může dávat smysl zvážit i částečné naředění pozice, přestože sám je obecně odpůrcem dokupování padajících titulů. „Pokud investoři mají dlouhodobé cíle a horizonty, je to možná jedna z variant,“ říká.
Naopak jako krátkodobý tradingový titul by CSG nyní nevolil. „To bych se radši podíval na americké růstové akcie,“ dodává.
ČEZ: hlavní je politika
Závěr podcastu patřil , který má zveřejnit výsledky zítra. Trh čeká stabilní zisk, ale slabší EBITDA. Mokoš však upozorňuje, že u ČEZ samotná čísla nejsou hlavním tématem. „Za mě je teď čistě politika. Je to o tom, bude výkup, nebude výkup, v jaké podobě, jaká varianta zvítězí, jak rychle to bude a jaké bude ocenění,“ říká.
Pokud by firma s výsledky naznačila něco nového k možnému výkupu nebo restrukturalizaci, mohlo by to podle něj přinést výraznější pohyb akcií. Jestli ale půjde jen o standardní výsledkový report, výraznou reakci trhu neočekává.