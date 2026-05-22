Írán hlásí pokrok v jednáních, Trump doma čelí tlaku a Warsh se dnes ujme vedení Fedu

Analytici upravují cílové ceny u COLT a CSG, Moneta chystá posílení kapitálu a schválila dividendu. Na globální scéně se rýsuje mírný posun v jednáních USA - Írán, zatímco se vedení Fedu ujímá Warsh a politické napětí před listopadovými volbami roste.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,8 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,8 %.
Místní broker opakuje nákupní doporučení na COLT CZ s vyšší cílovou cenou 1214,41 Kč (oproti 1167,69 v předchozím období).
Jefferies opakuje nákupní doporučení na CSG s nižší cílovou cenou 30 EUR (oproti 35 v předchozím období).
MONETA oznamuje záměr vydat nástroj dodatečného kapitálu Tier 1 s celkovou nominální hodnotou 150 milionů EUR ve druhém nebo třetím čtvrtletí 2026 na posílení jejího kapitálu a stability.
Pojišťovna schválila na valné hromadě dividendu 1,73 EUR.
Írán tvrdí, že ohledně války bylo dosaženo mírného pokroku, a poukazuje na výměnu zpráv s Trumpovou administrativou. Jednání jsou údajně založena na 14bodovém textu Íránu z doby před několika týdny, který stanovil krátkodobou dohodu, v níž Írán znovu otevře průliv a USA zruší blokádu. Obě strany by později měly jednat o teheránském jaderném programu. Bílý dům, který se zpočátku návrhu bránil, se k němu v posledních týdnech přidal. Trump je mezitím doma pod tlakem kvůli rekordně nízkému hodnocení popularity a bolestně vysokým cenám benzínu. Dokonce i několik republikánů v Kongresu projevilo známky toho, že se v souvislosti s válkou, která byla vedena bez souhlasu Kongresu, vzdali své věrnosti straně. A Washington Post ve čtvrtek s odvoláním na neidentifikované americké úředníky uvedl, že velká část amerických pokročilých zbraní vynaložených během války byla použita na obranu Izraele, který si údajně své vlastní pokročilé zbraně ponechal.
Trump a jeho republikánští spojenci získali před listopadovými volbami 939 milionů dolarů, což více než trojnásobek toho, co mají demokraté a jsou tak připraveni na silný boj o udržení kontroly nad Kongresem. Zároveň se chystají využít rozhodnutí Nejvyššího soudu k marginalizaci demokratických voličů a urychlit přerozdělování obvodů, čímž se snaží překonat Trumpovy špatné výsledky v průzkumech.
Funkce předsedy americké centrální banky Fed se dnes oficiálně ujme Kevin Warsh. Na slavnostním aktu v Bílém domě v 11:00 místního času (17:00 SELČ) jej do úřadu uvede americký prezident Donald Trump, který si ho do čela jedné z nejdůležitějších centrálních bank na světě sám vybral. Warsh nahradí Jeroma Powella, jehož druhé funkční období skončilo před týdnem. Šestapadesátiletý Warsh se po složení přísahy stane 11. předsedou Fedu v moderní éře. Podle finančních přiznání bude také nejbohatším člověkem, který kdy stanul v čele centrální banky, i když se podle pravidel velké části svých investic musel zbavit. Trump od Warshe očekává, že centrální banka pod jeho vedením znovu začne snižovat úrokové sazby. Fed loni zlevnil půjčky třikrát.
Německá ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla proti předchozímu kvartálu o 0,3 procenta. "Po lehkém růstu na konci roku 2025 německé hospodářství vkročilo pozitivně i do roku 2026," uvedla předsedkyně statistického úřadu Ruth Brandová. "Především export se na začátku roku zvýšil a podpořil hospodářský výkon," dodala.
Průzkumy naznačují, že investoři hromadně investují do akcií, i když očekávají rostoucí inflaci. To se pravděpodobně obrátí proti nim, protože akcie nejsou takovou ochranou proti růstu cen, za jakou jsou často považovány, píše Simon White v MacroScope.