Írán hlásí pokrok v jednáních, Trump doma čelí tlaku a Warsh se dnes ujme vedení Fedu

22.05.2026 8:50
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Analytici upravují cílové ceny u COLT a CSG, Moneta chystá posílení kapitálu a VIG schválila dividendu. Na globální scéně se rýsuje mírný posun v jednáních USA - Írán, zatímco se vedení Fedu ujímá Warsh a politické napětí před listopadovými volbami roste.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,8 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,8 %.

Místní broker opakuje nákupní doporučení na COLT CZ s vyšší cílovou cenou 1214,41 (oproti 1167,69 v předchozím období).

Jefferies opakuje nákupní doporučení na CSG s nižší cílovou cenou 30 EUR (oproti 35 v předchozím období).

MONETA oznamuje záměr vydat nástroj dodatečného kapitálu Tier 1 s celkovou nominální hodnotou 150 milionů EUR ve druhém nebo třetím čtvrtletí 2026 na posílení jejího kapitálu a stability.

Pojišťovna VIG schválila na valné hromadě dividendu 1,73 EUR.

Írán tvrdí, že ohledně války bylo dosaženo mírného pokroku, a poukazuje na výměnu zpráv s Trumpovou administrativou. Jednání jsou údajně založena na 14bodovém textu Íránu z doby před několika týdny, který stanovil krátkodobou dohodu, v níž Írán znovu otevře průliv a USA zruší blokádu. Obě strany by později měly jednat o teheránském jaderném programu. Bílý dům, který se zpočátku návrhu bránil, se k němu v posledních týdnech přidal. Trump je mezitím doma pod tlakem kvůli rekordně nízkému hodnocení popularity a bolestně vysokým cenám benzínu. Dokonce i několik republikánů v Kongresu projevilo známky toho, že se v souvislosti s válkou, která byla vedena bez souhlasu Kongresu, vzdali své věrnosti straně. A Washington Post ve čtvrtek s odvoláním na neidentifikované americké úředníky uvedl, že velká část amerických pokročilých zbraní vynaložených během války byla použita na obranu Izraele, který si údajně své vlastní pokročilé zbraně ponechal.

Trump a jeho republikánští spojenci získali před listopadovými volbami 939 milionů dolarů, což více než trojnásobek toho, co mají demokraté a jsou tak připraveni na silný boj o udržení kontroly nad Kongresem. Zároveň se chystají využít rozhodnutí Nejvyššího soudu k marginalizaci demokratických voličů a urychlit přerozdělování obvodů, čímž se snaží překonat Trumpovy špatné výsledky v průzkumech.

Funkce předsedy americké centrální banky Fed se dnes oficiálně ujme Kevin Warsh. Na slavnostním aktu v Bílém domě v 11:00 místního času (17:00 SELČ) jej do úřadu uvede americký prezident Donald Trump, který si ho do čela jedné z nejdůležitějších centrálních bank na světě sám vybral. Warsh nahradí Jeroma Powella, jehož druhé funkční období skončilo před týdnem. Šestapadesátiletý Warsh se po složení přísahy stane 11. předsedou Fedu v moderní éře. Podle finančních přiznání bude také nejbohatším člověkem, který kdy stanul v čele centrální banky, i když se podle pravidel velké části svých investic musel zbavit. Trump od Warshe očekává, že centrální banka pod jeho vedením znovu začne snižovat úrokové sazby. Fed loni zlevnil půjčky třikrát.

Německá ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla proti předchozímu kvartálu o 0,3 procenta. "Po lehkém růstu na konci roku 2025 německé hospodářství vkročilo pozitivně i do roku 2026," uvedla předsedkyně statistického úřadu Ruth Brandová. "Především export se na začátku roku zvýšil a podpořil hospodářský výkon," dodala.

Průzkumy naznačují, že investoři hromadně investují do akcií, i když očekávají rostoucí inflaci. To se pravděpodobně obrátí proti nim, protože akcie nejsou takovou ochranou proti růstu cen, za jakou jsou často považovány, píše Simon White v MacroScope.

 

Výsledky Colt CZ podporují tezi o kvalitnější a stabilnější skupině
21.05.2026 9:02
Výsledky Colt CZ podporují tezi o kvalitnější a stabilnější skupině
Colt CZ zveřejnil výsledky za 1. čtvrtletí 2026, které lze v souhrnu h...
SpaceX míří na burzu s rekordní valuací, odhaluje miliardové ztráty a upevňuje Muskův vliv
21.05.2026 10:30
SpaceX míří na burzu s rekordní valuací, odhaluje miliardové ztráty a upevňuje Muskův vliv
SpaceX zveřejnila prospekt k plánovanému vstupu na burzu, který by moh...
Braňo Soták: Nvidia doručila další várka superlativů, vůči AI cyklu zůstáváme optimisty
21.05.2026 15:10
Braňo Soták: Nvidia doručila další várka superlativů, vůči AI cyklu zůstáváme optimisty
Bez ohledu na nemastnou neslanou tržní reakci Nvidia z našeho pohledu ...
HIMS má novou konkurenci. Enhanced plánuje
22.05.2026 6:01
HIMS má novou konkurenci. Enhanced plánuje "steroidovou olympiádu" a přirovnává svůj byznys k F1
Enhanced Group oficiálně odstartuje svoje kontroverzní tažení proti tr...


22.05.2026
11:15Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila, situace je ale křehká
10:47Závěr týdne v zeleném. Nižší výnosy vylepšují náladu  
8:52Rozbřesk: Nuda na koruně v neklidném světě. Jak si vysvětlit její extrémní stabilitu?
8:50Írán hlásí pokrok v jednáních, Trump doma čelí tlaku a Warsh se dnes ujme vedení Fedu  
6:01HIMS má novou konkurenci. Enhanced plánuje "steroidovou olympiádu" a přirovnává svůj byznys k F1
21.05.2026
22:01Pozornost trhu je na ocenění Nvidie  
17:52MONETA Money Bank, a.s.: Uveřejnění vnitřní informace dne 21. 5. 2026
17:10Zastaví dluhopisové trhy akciovou rally?
17:00Primoco UAV SE: Vnitřní informace
15:43UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu
15:10Braňo Soták: Nvidia doručila další várka superlativů, vůči AI cyklu zůstáváme optimisty  
14:02K většímu ústupu od dolaru ve světových rezervách ve skutečnosti nedocházelo
12:34EK zhoršila výhled růstu ekonomiky EU kvůli konfliktu na Blízkém východě
12:02Doosan Škoda Power: slabší tržby zastínil rekordní backlog a vyšší ziskovost
11:57Překvapivě klidná Nvidia a nové naděje na otevření Hormuzu  
10:30SpaceX míří na burzu s rekordní valuací, odhaluje miliardové ztráty a upevňuje Muskův vliv  
9:02Výsledky Colt CZ podporují tezi o kvalitnější a stabilnější skupině  
8:44Rozbřesk: Spekulace na dohodu USA–Írán posunuly eurodolar výše
8:41Výsledky Nvidie či Coltu, SpaceX míří na burzu, evropské futures v červeném  
8:09Colt CZ hlásí rekordní čísla, čistý zisk stoupl o 37 procent

Kalendář událostí
ČasUdálost
1:30JP - CPI, y/y
8:00DE - HDP, q/q
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět