Trump v prvním kvartálu zobchodoval s akciemi „Magnificent Seven“ více než 50 milionů dolarů

Americký prezident Donald Trump, respektive jeho společnost Trump Organization, byla během prvního čtvrtletí letošního roku na akciových trzích velmi aktivní. Z nového etického přiznání vyplývá, že šéf Bílého domu v daném období nepřímo uskutečnil desítky obchodů s akciemi tzv. „Magnificent Seven“ v souhrnné hodnotě 50 až 70 milionů dolarů.
Z podání vyplývá, že celkem se jednalo o 94 transakcí – z toho bylo 64 nákupů a 30 prodejů, uvádí server Yahoo Finance, který na Trumpovy obchody upozornil ve své analýze.
V prvních třech měsících roku Trump čistě navyšoval pozice v Applu a Alphabetu, naopak u Tesly převažovaly prodeje. U zbývajících členů Mag7 – Nvidie, Mety Platforms, a Amazonu – dokumentace uvádí více než tucet nákupů i prodejů. Není ovšem možné jednoznačně určit, zda Trump na konci čtvrtletí držel více či méně akcií těchto firem než na jeho začátku.
Celkově etické přiznání zahrnuje více než 3 700 obchodů provedených na účtech vedených na jméno prezidenta. Tyto účty spravuje Trump Organization, která opakovaně zdůrazňuje, že veškeré investiční operace provádějí externí finanční instituce bez jakéhokoliv vstupu prezidenta či jeho rodiny.
„Ani prezident Trump, ani jeho rodina, ani Trump Organization nehrají žádnou roli na výběru či schvalování konkrétních investic. Nedostávají předběžné informace o obchodování a nedávají žádné pokyny ke správě portfolia,“ uvedla společnost v reakci na zveřejnění dokumentů.
Zveřejněná data přesto znovu vzbudila debatu o možném střetu zájmů, a to zejména kvůli časové blízkosti některých transakcí k veřejným vystoupením prezidenta nebo k významným firemním oznámením. Kritiku vyslovila například organizace Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, podle níž „prezidenti nemají být aktivní denní tradeři“.
za milion dolarů
Pozornost vzbudil například nákup akcií Nvidie z 10. února v hodnotě nejméně jednoho milionu dolarů. Stalo se tak zhruba týden předtím, než oznámila strategické partnerství s Metou. Tentýž den se v záznamech objevují také rozsáhlé prodeje akcií a Amazonu – každý v rozmezí pěti až 25 milionů dolarů, celkem tedy potenciálně až 50 milionů dolarů, píše Yahoo Finance.
Z detailnějších údajů vyplývá, že byl jedním z titulů, u nichž prezident své pozice nejvýrazněji posílil. Během kvartálu proběhlo osm nákupů a pouze jeden prodej, přičemž čistý přírůstek se pohyboval zhruba mezi dvěma a 7,2 milionu dolarů. U Alphabetu šlo výhradně o nákupy v celkové hodnotě přibližně 1,5 až 3,1 milionu dolarů. U Tesly se prodeje v součtu pohybovaly někde mezi 30 a 330 tisíci dolary.
Podezření zůstává
Zajímavým prvkem etického přiznání je také označení části transakcí jako „unsolicited trade“ neboli nevyžádaný obchod, který investor iniciuje samostatně bez předchozího návrhu nebo doporučení finančního poradce či makléře. Takových transakcí bylo celkem označeno 27 z 94 obchodů s akciemi Mag7, a to včetně tří nákupů přesahujících jeden milion dolarů.
Právě tato skutečnost vyvolává otázky, protože Trump Organization tvrdí, že prezident ani jeho rodina nemají na investiční rozhodnutí žádný vliv. Na žádost Yahoo Finance o vysvětlení rozporu mezi tímto tvrzením a existencí desítek „nevyžádaných“ obchodů firma nereagovala.