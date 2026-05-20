Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Trump v prvním kvartálu zobchodoval s akciemi „Magnificent Seven“ více než 50 milionů dolarů

Trump v prvním kvartálu zobchodoval s akciemi „Magnificent Seven“ více než 50 milionů dolarů

20.05.2026 5:59
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Americký prezident Donald Trump, respektive jeho společnost Trump Organization, byla během prvního čtvrtletí letošního roku na akciových trzích velmi aktivní. Z nového etického přiznání vyplývá, že šéf Bílého domu v daném období nepřímo uskutečnil desítky obchodů s akciemi tzv. „Magnificent Seven“ v souhrnné hodnotě 50 až 70 milionů dolarů.

Z podání vyplývá, že celkem se jednalo o 94 transakcí – z toho bylo 64 nákupů a 30 prodejů, uvádí server Yahoo Finance, který na Trumpovy obchody upozornil ve své analýze.

V prvních třech měsících roku Trump čistě navyšoval pozice v Applu a Alphabetu, naopak u Tesly převažovaly prodeje. U zbývajících členů Mag7 – Nvidie, Mety Platforms, Microsoftu a Amazonu – dokumentace uvádí více než tucet nákupů i prodejů. Není ovšem možné jednoznačně určit, zda Trump na konci čtvrtletí držel více či méně akcií těchto firem než na jeho začátku.

Celkově etické přiznání zahrnuje více než 3 700 obchodů provedených na účtech vedených na jméno prezidenta. Tyto účty spravuje Trump Organization, která opakovaně zdůrazňuje, že veškeré investiční operace provádějí externí finanční instituce bez jakéhokoliv vstupu prezidenta či jeho rodiny.

„Ani prezident Trump, ani jeho rodina, ani Trump Organization nehrají žádnou roli na výběru či schvalování konkrétních investic. Nedostávají předběžné informace o obchodování a nedávají žádné pokyny ke správě portfolia,“ uvedla společnost v reakci na zveřejnění dokumentů.

Zveřejněná data přesto znovu vzbudila debatu o možném střetu zájmů, a to zejména kvůli časové blízkosti některých transakcí k veřejným vystoupením prezidenta nebo k významným firemním oznámením. Kritiku vyslovila například organizace Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, podle níž „prezidenti nemají být aktivní denní tradeři“.

Nvidia za milion dolarů

Pozornost vzbudil například nákup akcií Nvidie z 10. února v hodnotě nejméně jednoho milionu dolarů. Stalo se tak zhruba týden předtím, než Nvidia oznámila strategické partnerství s Metou. Tentýž den se v záznamech objevují také rozsáhlé prodeje akcií Microsoftu a Amazonu – každý v rozmezí pěti až 25 milionů dolarů, celkem tedy potenciálně až 50 milionů dolarů, píše Yahoo Finance.

Z detailnějších údajů vyplývá, že Apple byl jedním z titulů, u nichž prezident své pozice nejvýrazněji posílil. Během kvartálu proběhlo osm nákupů a pouze jeden prodej, přičemž čistý přírůstek se pohyboval zhruba mezi dvěma a 7,2 milionu dolarů. U Alphabetu šlo výhradně o nákupy v celkové hodnotě přibližně 1,5 až 3,1 milionu dolarů. U Tesly se prodeje v součtu pohybovaly někde mezi 30 a 330 tisíci dolary.

Podezření zůstává

Zajímavým prvkem etického přiznání je také označení části transakcí jako „unsolicited trade“ neboli nevyžádaný obchod, který investor iniciuje samostatně bez předchozího návrhu nebo doporučení finančního poradce či makléře. Takových transakcí bylo celkem označeno 27 z 94 obchodů s akciemi Mag7, a to včetně tří nákupů přesahujících jeden milion dolarů.

Právě tato skutečnost vyvolává otázky, protože Trump Organization tvrdí, že prezident ani jeho rodina nemají na investiční rozhodnutí žádný vliv. Na žádost Yahoo Finance o vysvětlení rozporu mezi tímto tvrzením a existencí desítek „nevyžádaných“ obchodů firma nereagovala.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.05.2026
5:59Trump v prvním kvartálu zobchodoval s akciemi „Magnificent Seven“ více než 50 milionů dolarů
19.05.2026
22:02Wall Street zpomalila: technologie se ocitly pod tlakem, trh řeší sazby a valuace společností  
17:14Akcie a rostoucí výnosy dluhopisů
15:09GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic
13:27Preview Nvidie: trh má vysoká očekávání, tržby by se měly blížit 80 miliardám dolarů  
12:20Evropské akcie se zvedají, ale výnosy ani Amerika povzbudivě nevypadají  
12:05Největší investoři světa odkrývají karty: Razantní výprodeje i nové sázky na AI
11:39Růst HDP Japonska v prvním čtvrtletí zrychlil na 2,1 procenta, překonal odhady
10:48TOMA, a.s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu
10:45FX Strategie: Klid na koruně a eurodolar pod tlakem globálních vlivů  
10:18UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL XS2637445276
10:09UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu
10:00Google a Blackstone zakládají společný neocloud, který poběží na čipech od Googlu
9:09Rozbřesk: Globální výprodej dluhopisů řídí aktuálně Japonsko a Velká Británie
9:05Musk prohrál spor s OpenAI. Žaloba přišla podle soudu pozdě
8:42Dvouciferný růst tržeb i zisku a expanze na nové trhy. GEVORKYAN odstartoval silný začátek roku
8:42Musk prohrál s OpenAI, Google spolupracuje s Blackstone na cloudu pro AI, evropské futures v zeleném  
6:09Mag7 – jak se spolu (ne)rýmují valuace a růstová očekávání
18.05.2026
17:00KARO Leather a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
16:25Hunterbrook si bere CSG opět na paškál, tentokrát kvůli Indonésii. Firma se znovu brání

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět