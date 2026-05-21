Doosan Škoda Power: slabší tržby zastínil rekordní backlog a vyšší ziskovost

Plzeňská Doosan Škoda Power vstoupila do roku 2026 se slabšími tržbami a záporným cash flow. Firma ale výrazně zlepšila ziskovost a vykázala nejvyšší back log za poslední dekádu, tažený klíčovým kontraktem na Dukovany. Akcie na výsledky reagují v dopoledním obchodování mírným nárůstem o jedno procento.
Zisk EBITDA meziročně vzrostl o 129 procent na 62 milionů korun, zatímco čistý zisk dosáhl v prvním čtvrtletí letošního roku 13 milionů korun, což je v meziročním srovnání o 57 procent více. Negativně naopak překvapily tržby, které meziročně klesly o téměř 16 procent na 878 milionů korun.
Tržby klesaly zejména kvůli zpoždění projektů v Botswaně a Indonésii. Na úrovni regionů firma vykázala výrazný propad zejména v Africe a Asii, kde došlo k meziročnímu propadu o 69 procent, respektive 61 procent. Naopak silný růst společnost reportovala na obou amerických kontinentech, kde tržby vzrostly o více než 150 procent. Je nutné však dodat, že srovnávací základna byla těchto regionech výrazně nižší.
Silně pozitivní zprávou je prudký nárůst zakázek, které se vyšplhaly na 17 miliard korun, což představuje nejvyšší úroveň za posledních deset let. Backlog je meziročně vyšší o 83 procent. Čistě v prvním kvartále letošního roku Doosan podepsal zakázky v hodnotě přes pět miliard korun. Klíčovým tahounem byl podpis kontraktu na dodávku turbín pro elektrárnu Dukovany, jenž slibuje stabilní příliv tržeb.
Podle předsedy představenstva Youngki Lima potvrzuje kontrakt navázaný na dostavbu elektrárny Dukovany schopnost firmy podílet se na strategických projektech a posiluje její pozici v segmentu jaderné energetiky. Vedle dostavby dukovanské elektrárny se podnik podílí například na modernizaci turbín ve finské jaderné elektrárně Loviisa.
Slabší stránkou výsledků je kromě poklesu tržeb vývoj cash flow. Volný penežní tok se meziročně propadl o téměř 500 milionů na -833 milionů korun. Hlavním důvodem byl pokles provozního cash flow ovlivněný změnami v pracovním kapitálu. Ten naznačuje, že Doosan aktuálně váže značnou část hotovosti ve formě zásob, nedokončené výroby a pohledávek. Pro investory bude klíčové sledovat, zda se tento efekt v průběhu následujících kvartálů obrátí ve prospěch volného cash flow.