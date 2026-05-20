CSG oznámila silná čísla, akcie rostou o více než sedm procent

Czechoslovak Group (CSG), jejíž akcie jsou v posledních týdnech pod tlakem, oznámila za letošní prvním čtvrtletí růst tržeb i ziskovosti, a to díky přetrvávající silné poptávce po munici a obranném vybavení. Zatímco provozní zisk před zdaněním a úroky (EBIT) byl oproti loňsku vyšší o 8,7 procenta, když dosáhl 372 milionů eur, tak tržby vzrostly meziročně dokonce o 14 procent na 1,54 miliardy eur. Čistý zisk činil 299 milionů eur, což je meziročně o 94,6 procenta více.
Tržby v divizi obranných systémů (Defence Systems), kam spadají vojenské pozemní systémy, munice středních a velkých ráží a související obranné technologie, dosáhly v prvním čtvrtletí 1,251 miliardy eur (+26,5 % y/y).
Reakce investorů na oznámená čísla hospodaření je velice pozitivní - akcie kótované na burze v Amsterdamu rostly krátce po 9:00 o více než sedm procent na přibližně 18,4 eura za akcii, což je nejvyšší hodnota v tomto měsíci.
Česká zbrojovka dlouhodobě těží ze zvýšené poptávky Ukrajiny po munici s delším dostřelem, kterou vyrábí jen omezený počet evropských výrobců a která má vyšší marže. Munice s prodlouženým dosahem je navíc stále více žádaná i u širšího spektra mezinárodních zákazníků.
Zároveň je evropská poptávka po obranném vybavení nadále poháněna doplňováním vyčerpaných zásob, víceletými rámcovými smlouvami a rostoucími obrannými rozpočty zemí NATO.
Objem nasmlouvaných zakázek (order backlog) společnosti vzrostl meziročně o 15 procent na 17 miliard eur. Na konci čtvrtého kvartálu to bylo 15 miliard eur. Hodnota zakázek, které jsou aktuálně ve vyjednávání, dosahuje 27 miliard eur, což firmě zajišťuje viditelnost tržeb na několik let dopředu.
CSG rovněž potvrdila svůj celoroční výhled – cílí na tržby v rozmezí 7,4–7,6 miliardy eur a provozní EBIT marže 24–25 procent. Společnost očekává, že do konce letošního roku dosáhne její výroba velkorážové munice přibližně 850 tisíc kusů oproti 550 tisícům v minulém roce. Růst podle firmy podpořily investice do pracovního kapitálu, které umožnily urychlit navyšování kapacit oproti původnímu harmonogramu.
Skupina CSG vstoupila na amsterdamskou burzu a neregulovaný trh pražské burzy letos v lednu. Při svém IPO získala od investorů 3,8 miliardy eur. Po počátečním prudkém růstu akcií přišel citelný propad. Hlavním důvodem byla analýza společnosti Hunterbrook, jež zpochybnila obchodní model firmy.
