Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nvidia svými výsledky nezklamala a dodala i silný výhled. Výrazně zvyšuje dividendu

Nvidia svými výsledky nezklamala a dodala i silný výhled. Výrazně zvyšuje dividendu

20.05.2026 22:49
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Poptávka po AI infrastruktuře, zdá se, nepolevuje. Hospodářské výsledky Nvidie, nejsledovanější a nejhodnotnější společnosti na světě, předčily odhady trhu. Upravený zisk na akcii činil v prvním fiskálním čtvrtletí 1,87 dolaru (při konsenzu 1,78 USD), což meziročně představuje nárůst o 140 procent. Tržby vzrostly oproti loňsku o 85 procent na 81,6 miliardy dolarů při konsenzu přibližně 79 mld. USD. Společnost navíc překonala očekávání Wall Street i svým výhledem na další kvartál.

Klíčová divize datacenter, která tvoří drtivou většinu ziskovosti firmy, rovněž doručila silná čísla, když na tržbách vygenerovala 75,2 mld. USD, což bylo meziročně o 92 procent více a přibližně dvě miliardy nad odhadem trhu.

Nvidia se také vytasila s lepším než očekávaným výhledem pro druhý kvartál. V něm očekává, že tržby budou v rozmezí od 89,18 mld. USD do 92,82 mld. USD, zatímco konsenzus trhu byl 87,36 mld. USD.

Kromě silných čísel hospodaření čipový gigant oznámil výrazné navýšení čtvrtletní dividendy, a to z dosavadních 0,01 dolaru na 0,25 dolaru na akcii. Společnost zároveň schválila nový program zpětného odkupu akcií v objemu 80 miliard dolarů.

Podle agentury Bloomberg lze takový krok interpretovat dvěma způsoby. Část investorů jej může vnímat jako signál, že společnost nevidí dostatek příležitostí pro další silný růst. Na druhé straně Nvidia disponuje mimořádně silnou hotovostní pozicí – na účtech má zhruba 50 miliard dolarů a stejnou částku vygenerovala i na provozním cash flow za poslední období.

Bezprostředně po zveřejnění výsledků šly akcie do záporu (přibližně -2 %), posléze se kurz pohyboval oběma směry bez jasného trendu, což naznačuje, že investoři zatím nemají na výsledky jednoznačný názor.


Čtěte více:

Nvidia se vrhá do optiky. Se společností Corning postaví v USA tři pokročilé závody
06.05.2026 14:22
Nvidia se vrhá do optiky. Se společností Corning postaví v USA tři pokročilé závody
Čipový gigant Nvidia uzavřela strategické partnerství se sklářskou sku...
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia otestuje optimismus, zatímco se do hry vrací inflace
18.05.2026 16:11
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia otestuje optimismus, zatímco se do hry vrací inflace
Tento týden budou trhy sledovat především výsledky Nvidie, které otest...
Preview Nvidie: trh má vysoká očekávání, tržby by se měly blížit 80 miliardám dolarů
19.05.2026 13:27
Preview Nvidie: trh má vysoká očekávání, tržby by se měly blížit 80 miliardám dolarů
Investoři s napětím vyhlížejí konec středeční obchodní seance v USA, k...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.05.2026
22:49Nvidia svými výsledky nezklamala a dodala i silný výhled. Výrazně zvyšuje dividendu
22:04Americké akciové indexy posilují před výsledky Nvidie  
17:18Mimořádně silný růst americké ekonomiky v letošním roce?
16:56PPF vykázala loni čistý zisk 16,8 miliardy Kč, jde o meziroční pokles o 78%
15:13Dalio: Vzniká určitý systém čínského tributu, investuje se pro celý život
13:17Česko premiantem v Evropě, inflace byla v dubnu třetí nejnižší
13:08Bude trhy stále více ovlivňovat inflace a dluhové tlaky?
12:33ČEZ vydal zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun
11:04Stávka v Samsungu ohrožuje globální dodávky pamětí i HDP Jižní Koreje
10:50Obnoví Nvidia AI rally? A jak jestřábí je Fed? Trhy jsou dopoledne opatrné  
9:49EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA
9:26Loňský rok M&T 1997 ovlivnila slabá stavební aktivita, první kvartál 2026 naznačuje obrat
9:22CSG oznámila silná čísla, akcie rostou o více než sedm procent
9:17Rozbřesk: Co může rychlý růst tržních výnosů a sazeb znamenat pro refixace hypoték?
8:50ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - ČEZ stanovil cenu emise zelených dluhopisů
5:59Trump v prvním kvartálu zobchodoval s akciemi „Magnificent Seven“ více než 50 milionů dolarů
19.05.2026
22:02Wall Street zpomalila: technologie se ocitly pod tlakem, trh řeší sazby a valuace společností  
17:14Akcie a rostoucí výnosy dluhopisů
15:09GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic
13:27Preview Nvidie: trh má vysoká očekávání, tržby by se měly blížit 80 miliardám dolarů  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět