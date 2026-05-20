Nvidia svými výsledky nezklamala a dodala i silný výhled. Výrazně zvyšuje dividendu

Poptávka po AI infrastruktuře, zdá se, nepolevuje. Hospodářské výsledky Nvidie, nejsledovanější a nejhodnotnější společnosti na světě, předčily odhady trhu. Upravený zisk na akcii činil v prvním fiskálním čtvrtletí 1,87 dolaru (při konsenzu 1,78 USD), což meziročně představuje nárůst o 140 procent. Tržby vzrostly oproti loňsku o 85 procent na 81,6 miliardy dolarů při konsenzu přibližně 79 mld. USD. Společnost navíc překonala očekávání Wall Street i svým výhledem na další kvartál.
Klíčová divize datacenter, která tvoří drtivou většinu ziskovosti firmy, rovněž doručila silná čísla, když na tržbách vygenerovala 75,2 mld. USD, což bylo meziročně o 92 procent více a přibližně dvě miliardy nad odhadem trhu.
Nvidia se také vytasila s lepším než očekávaným výhledem pro druhý kvartál. V něm očekává, že tržby budou v rozmezí od 89,18 mld. USD do 92,82 mld. USD, zatímco konsenzus trhu byl 87,36 mld. USD.
Kromě silných čísel hospodaření čipový gigant oznámil výrazné navýšení čtvrtletní dividendy, a to z dosavadních 0,01 dolaru na 0,25 dolaru na akcii. Společnost zároveň schválila nový program zpětného odkupu akcií v objemu 80 miliard dolarů.
Podle agentury Bloomberg lze takový krok interpretovat dvěma způsoby. Část investorů jej může vnímat jako signál, že společnost nevidí dostatek příležitostí pro další silný růst. Na druhé straně Nvidia disponuje mimořádně silnou hotovostní pozicí – na účtech má zhruba 50 miliard dolarů a stejnou částku vygenerovala i na provozním cash flow za poslední období.
Bezprostředně po zveřejnění výsledků šly akcie do záporu (přibližně -2 %), posléze se kurz pohyboval oběma směry bez jasného trendu, což naznačuje, že investoři zatím nemají na výsledky jednoznačný názor.