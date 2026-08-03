Yardeni: Obrovský majetek živící spotřebu. Jediné, na čem záleží, je akciový trh

Ředitel Yardeni Research Edward Yardeni na Bloombergu zavzpomínal na říjen 2022, kdy radil „odvahu k nákupům“. Tehdy šlo o „medvědí trh bez recese“, která byla ale široce očekávána. Yardeni podle svých slov ovšem sázel na odolnost amerického hospodářství a na trhu podle něj vládl hlavně záchvat paniky. Co čeká od ekonomiky a trhu nyní?
Podle ekonoma je současný vývoj v určitém smyslu podobný, poukázal především na vysokou ziskovost obchodovaných společností. Následně zmínil fakt, že generace, která nyní odchází do penze, má celkově asi 100 bilionů dolarů aktiv. Použijí je na spotřebu? Yardeni si myslí, že se tyto úspory projeví na spotřebě a k tomu dodal, že tato generace odcházející do penze se ani moc nestará, zda Fed zvýší sazby a utáhne svou monetární politiku. Stejně tak ji nezajímá vývoj na trhu práce, protože z něj odchází. „Jediné, na čem jim záleží, je akciový trh,“ protože s ním je úzce provázána výše jejich bohatství.
Yardeni si myslí, že americký trh práce je na tom velmi dobře s nezaměstnaností kolem 4,3 %. „Máme inflační problém, Fed pravděpodobně bude muset zvednout sazby,“ dodal. Ovšem ekonomika jako celek bude stále „popírat názory pesimistů“. Poté poukázal na to, že výnosy desetiletých vládních dluhopisů pohybující se v rozmezí mezi 4 a 5 % jsou z dlouhodobého hlediska normální a „jde o známku zdravé ekonomiky“. Ekonom tak podle svých slov nesouzní s úvahami o tom, že „sazby zůstanou výš po delší dobu“. Takové názory totiž implikují, že normální jsou sazby výrazně nižší, jen nyní budou po delší dobu nad tímto standardem.
Hypotéční sazby mezi 6 a 7 % mohou nyní vypadat jako mimořádně vysoké, ale záleží na tom, s čím se porovnávají. Pokud to je období mimořádně nízkých sazeb, pak nejde o srovnání s historickým standardem. Před rokem 2008 byly výnosy dluhopisů, od kterých se hypotéční sazby odvíjí, také výrazně výš než po tomto roce. A celkově nyní nejsou sazby podle ekonoma nijak vychýleny od skutečného historického standardu z doby, kdy si ekonomika vedla dobře.
Yardeni již nějakou dobu hovoří o opakování boomu dvacátých let minulého století. Tedy o tom, že i nyní dojde v ekonomice k výraznému technologickému pokroku, který potáhne nahoru rovněž hospodářskou aktivitu. Na konci dvacátých let minulého století ale došlo k propadu akciového trhu a hospodářským problémům. Může k něčemu takovému dojít i v tomto století? Podle ekonoma k tomu nemusí být důvod a boom může pokračovat do třicátých let. K tomu dodal, že v historii bylo několik dekád, kdy trh v podstatě stagnoval či dokonce oslabil. Většinou ale během jednotlivých desetiletí rostl.
Ekonom také zmínil, že si své investice sám nespravuje mimo jiné proto, že by byl v konfliktu zájmů. Jeho názory prezentované na veřejnosti by totiž mohly být ovlivněny tím, jaké pozice na akciích a dalších aktivech vlastní. Podle svých slov tak drží hlavně ETF. Dodal, že trhům dál věří.