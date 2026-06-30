Traders Talk: Polovodiče dál táhnou trh, ale rally se zužuje. Kde ještě hledat šanci?

Polovodičový sektor má za sebou mimořádnou rally. Philadelphia Semiconductor Index letos přidal už desítky procent a investoři dál hledají vítěze AI boomu. Jenže růst je stále koncentrovanější a volatilnější. Makléř Patria Finance Jaromír Strnad v Traders Talk rozebírá , Nvidii, i Rocket Lab — a upozorňuje, že u některých titulů už může být velká část dobrých zpráv v ceně. Naopak u jiných se začíná tvořit značná příležitost...
Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.
Obsah:
00:00:25 Úžasná rally polovodičů
00:02:08 Marže Micronu rostou do nebes
00:04:57 i hyperscaleři zůstávají pozadu
00:07:11 Rocket Lab jako stabilnější vyzyvatel SpaceX
Paměťové čipy táhnou rally
Polovodičový sektor zůstává jedním z hlavních motorů letošního růstu akciových trhů. Podle makléře Patria Finance Jaromíra Strnada ale nejde o plošnou rally celého odvětví, nýbrž spíše o růst soustředěný do konkrétních témat a titulů. Aktuálně jsou podle něj největším tématem paměťové čipy a hlavním zástupcem tohoto trendu je . Vedle něj zmiňuje i , jehož stroje jsou pro výrobu čipů klíčové, a jihokorejské hráče SK Hynix a Samsung, podpořené zprávou o plánovaných investicích Jižní Koreje v objemu 500 miliard dolarů.
Právě SK Hynix může být podle Strnada pro investory zajímavý i proto, že se chystá vstoupit na americký trh, zároveň ale dodává, že hlavní otázkou je, kolik pozitivních zpráv už je v ceně akcie. Klienti Patrie si mohou akcie SK Hynix koupit přes burzu ve Frankfurtu.
překvapil výsledky, ale není už pozdě?
Velkou pozornost si vysloužil , který minulý týden reportoval výsledky. Strnad je hodnotí jednoznačně pozitivně. „Ty výsledky byly skvělé a já jsem si z nich odnesl jeden hlavní bod: marže společnosti, které se drží na 84 %,“ říká. Právě vysoké marže ale zároveň otevírají otázku, jak dlouho je dokáže udržet. Trh s paměťovými čipy je cyklický a současná situace vychází z nedostatku kapacit.
„Otázka pro investora je, jestli chce po takovém růstu ještě vstupovat do té společnosti. Já bych byl obezřetný a možná bych počkal, jestli nepřijde nějaká korekce,“ říká. Technicky podle něj akcie Micronu vypadaly téměř překoupeně podle čtrnáctidenního RSI indikátoru.
vypadá levně
Zatímco a AMD z aktuálního úzkého hrdla těží přímo, se podle Strnada nyní na rally nepodílí a upozorňuje, že její valuace může dnes působit velmi zajímavě. „Nvidia je jedna z nejlevnějších společností v daném odvětví,“ říká Strnad. Dodává ale, že od ní nelze nutně čekat „výstřely nahoru nebo dolů“. podle něj nicméně už není jen výrobcem čipů, ale širším hráčem v oblasti výstavby datacenter. „Bez Nvidie nefunguje , bez těchto dvou společností nefunguje celý trh,“ podotýká.
Podobně by podle něj investoři neměli panikařit ani u velkých technologických firem typu , Meta nebo . Jejich investice do AI se zatím v číslech neprokazují tak přímo jako u čipařů, ale to se může změnit. „Ono to teď nevypadá dobře, ale všem dnům není konec. Můžeme to vidět potom v budoucnosti, třeba i v kratší budoucnosti, že ty investice se začnou prokazovat,“ říká Strnad.
Zároveň ale upozorňuje na riziko pro firmy s extrémními maržemi. Pokud budou dodavatelé pamětí příliš tlačit na cenu, hyperscaleři mohou hledat vlastní řešení.
Rocket Lab jako klidnější alternativa ke SpaceX
SpaceX podle Strnada po IPO ukázal očekávanou volatilitu, a pokud by investor chtěl hrát kosmický sektor, osobně by nesázel na úplně novou firmu na trhu. „Zaměřil bych se na někoho, kdo už na trhu chvíli je,“ říká Strnad. Rocket Lab podle něj může být jedním z příkladů takového titulu. Cena se už částečně ustálila a technicky se akcie nachází mezi klouzavými průměry. Pokud by překonala hranici 100 dolarů, vidí zde šanci na další růst.
Rocket Lab podle něj navíc není jen příběhem raket. Firma akvírovala Iridium Communications, která má rozsáhlou satelitní síť, a tím získala konkurenční výhodu. Vedle kosmického byznysu působí také v obranných technologiích a podle Strnada může zaujmout investory, které lákal příběh SpaceX. Analytické cílové ceny přitom ukazují průměrný potenciál kolem 21 %.