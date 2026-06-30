Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - video

Traders Talk: Polovodiče dál táhnou trh, ale rally se zužuje. Kde ještě hledat šanci?

30.06.2026 16:39
Autor: Redakce, Patria.cz

Polovodičový sektor má za sebou mimořádnou rally. Philadelphia Semiconductor Index letos přidal už desítky procent a investoři dál hledají vítěze AI boomu. Jenže růst je stále koncentrovanější a volatilnější. Makléř Patria Finance Jaromír Strnad v Traders Talk rozebírá Micron, Nvidii, ASML i Rocket Lab — a upozorňuje, že u některých titulů už může být velká část dobrých zpráv v ceně. Naopak u jiných se začíná tvořit značná příležitost...

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

Obsah:

00:00:25 Úžasná rally polovodičů
00:02:08 Marže Micronu rostou do nebes
00:04:57 Nvidia i hyperscaleři zůstávají pozadu
00:07:11 Rocket Lab jako stabilnější vyzyvatel SpaceX

Paměťové čipy táhnou rally

Polovodičový sektor zůstává jedním z hlavních motorů letošního růstu akciových trhů. Podle makléře Patria Finance Jaromíra Strnada ale nejde o plošnou rally celého odvětví, nýbrž spíše o růst soustředěný do konkrétních témat a titulů. Aktuálně jsou podle něj největším tématem paměťové čipy a hlavním zástupcem tohoto trendu je Micron. Vedle něj zmiňuje i ASML, jehož stroje jsou pro výrobu čipů klíčové, a jihokorejské hráče SK Hynix a Samsung, podpořené zprávou o plánovaných investicích Jižní Koreje v objemu 500 miliard dolarů.

Právě SK Hynix může být podle Strnada pro investory zajímavý i proto, že se chystá vstoupit na americký trh, zároveň ale dodává, že hlavní otázkou je, kolik pozitivních zpráv už je v ceně akcie. Klienti Patrie si mohou akcie SK Hynix koupit přes burzu ve Frankfurtu.

Micron překvapil výsledky, ale není už pozdě?

Velkou pozornost si vysloužil Micron, který minulý týden reportoval výsledky. Strnad je hodnotí jednoznačně pozitivně. „Ty výsledky byly skvělé a já jsem si z nich odnesl jeden hlavní bod: marže společnosti, které se drží na 84 %,“ říká. Právě vysoké marže ale zároveň otevírají otázku, jak dlouho je Micron dokáže udržet. Trh s paměťovými čipy je cyklický a současná situace vychází z nedostatku kapacit. 

„Otázka pro investora je, jestli chce po takovém růstu ještě vstupovat do té společnosti. Já bych byl obezřetný a možná bych počkal, jestli nepřijde nějaká korekce,“ říká. Technicky podle něj akcie Micronu vypadaly téměř překoupeně podle čtrnáctidenního RSI indikátoru.

Nvidia vypadá levně

Zatímco Micron a AMD z aktuálního úzkého hrdla těží přímo, Nvidia se podle Strnada nyní na rally nepodílí a upozorňuje, že její valuace může dnes působit velmi zajímavě. „Nvidia je jedna z nejlevnějších společností v daném odvětví,“ říká Strnad. Dodává ale, že od ní nelze nutně čekat „výstřely nahoru nebo dolů“. Nvidia podle něj nicméně už není jen výrobcem čipů, ale širším hráčem v oblasti výstavby datacenter. „Bez Nvidie nefunguje Micron, bez těchto dvou společností nefunguje celý trh,“ podotýká.

Podobně by podle něj investoři neměli panikařit ani u velkých technologických firem typu Microsoft, Meta nebo Google. Jejich investice do AI se zatím v číslech neprokazují tak přímo jako u čipařů, ale to se může změnit. „Ono to teď nevypadá dobře, ale všem dnům není konec. Můžeme to vidět potom v budoucnosti, třeba i v kratší budoucnosti, že ty investice se začnou prokazovat,“ říká Strnad.

Zároveň ale upozorňuje na riziko pro firmy s extrémními maržemi. Pokud budou dodavatelé pamětí příliš tlačit na cenu, hyperscaleři mohou hledat vlastní řešení.

Rocket Lab jako klidnější alternativa ke SpaceX

SpaceX podle Strnada po IPO ukázal očekávanou volatilitu, a pokud by investor chtěl hrát kosmický sektor, osobně by nesázel na úplně novou firmu na trhu. „Zaměřil bych se na někoho, kdo už na trhu chvíli je,“ říká Strnad. Rocket Lab podle něj může být jedním z příkladů takového titulu. Cena se už částečně ustálila a technicky se akcie nachází mezi klouzavými průměry. Pokud by překonala hranici 100 dolarů, vidí zde šanci na další růst.

Rocket Lab podle něj navíc není jen příběhem raket. Firma akvírovala Iridium Communications, která má rozsáhlou satelitní síť, a tím získala konkurenční výhodu. Vedle kosmického byznysu působí také v obranných technologiích a podle Strnada může zaujmout investory, které lákal příběh SpaceX. Analytické cílové ceny přitom ukazují průměrný potenciál kolem 21 %.


Čtěte více:

Analytický radar: AI rally nekončí. Hardware bere vše, software krvácí a lano se začíná napínat
09.06.2026 15:49
Analytický radar: AI rally nekončí. Hardware bere vše, software krvácí a lano se začíná napínat
Výsledková sezóna ukázala, že umělá inteligence je reálný motor tržeb,...
Traders Talk: Polovodiče táhnou rally, ale mohou bolet nejvíc. Co teď hrát?
17.06.2026 14:48
Traders Talk: Polovodiče táhnou rally, ale mohou bolet nejvíc. Co teď hrát?
Americké trhy mají za sebou prudkou rally, kterou podpořilo uklidnění ...
Korea si chce udržet globální náskok. Samsung a SK Hynix rozjíždějí megaprojekty za stovky miliard dolarů
29.06.2026 10:32
Korea si chce udržet globální náskok. Samsung a SK Hynix rozjíždějí megaprojekty za stovky miliard dolarů
Jižní Korea spouští masivní investiční ofenzivu v oblasti polovodičů a...
Čipové války mezi USA a Čínou: Huawei na domácím trhu vytlačuje Nvidii, letos cílí na poloviční podíl
29.06.2026 15:17
Čipové války mezi USA a Čínou: Huawei na domácím trhu vytlačuje Nvidii, letos cílí na poloviční podíl
Závod mezi Spojenými státy a Čínou o dominanci v oblasti umělé intelig...
Historická rally polovodičů naráží na otázku: Co bude dál?
30.06.2026 13:57
Historická rally polovodičů naráží na otázku: Co bude dál?
Akcie výrobců čipů si pravděpodobně zapíšou historicky nejlepší čtvrtl...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Traders Talk: Polovodiče dál táhnou trh, ale rally se zužuje. Kde ještě hledat šanci?
30.06.2026 16:39
Traders Talk: Polovodiče dál táhnou trh, ale rally se zužuje. Kde ještě hledat šanci? (834x)
Polovodičový sektor má za sebou mimořádnou rally. Philadelphia Semicon...
PODCAST Týdenní výhled: Trhy sledují data z USA a Korea sází na čipy
29.06.2026 16:27, aktualizováno: 29.6. 16:27
PODCAST Týdenní výhled: Trhy sledují data z USA a Korea sází na čipy (1600x)  
Tento týden budou trhy budou především americký trh práce a inflaci, ...
PODCAST Týdenní výhled: Chaos kolem Íránu, rezignace britského premiéra a Micron v centru pozornosti
22.06.2026 16:03, aktualizováno: 22.6. 16:03
PODCAST Týdenní výhled: Chaos kolem Íránu, rezignace britského premiéra a Micron v centru pozornosti (6924x)  
Tento týden reportuje Micron, který vstupuje do výsledků v prostředí b...
MakroMixér: Wichterle sází na vodu, Ameriku i českou značku. „Bez vývoje skončíte jako subdodavatel“
22.06.2026 6:02
MakroMixér: Wichterle sází na vodu, Ameriku i českou značku. „Bez vývoje skončíte jako subdodavatel“ (2497x)
Český průmyslník se slavným příjmením, který vyrostl z lokální firmy v...
Traders Talk: Polovodiče táhnou rally, ale mohou bolet nejvíc. Co teď hrát?
17.06.2026 14:48
Traders Talk: Polovodiče táhnou rally, ale mohou bolet nejvíc. Co teď hrát? (5907x)
Americké trhy mají za sebou prudkou rally, kterou podpořilo uklidnění ...
PODCAST Týdenní výhled: Hormuz se otevře. Zasedne Fed i ČNB. A SpaceX po IPO vyletěla
15.06.2026 17:00, aktualizováno: 15.6. 17:00
PODCAST Týdenní výhled: Hormuz se otevře. Zasedne Fed i ČNB. A SpaceX po IPO vyletěla (4464x)  
Vstup hlavních trhů do nového týdne je výrazně pozitivní díky nedělní ...
Analytický radar: AI rally nekončí. Hardware bere vše, software krvácí a lano se začíná napínat
09.06.2026 15:49
Analytický radar: AI rally nekončí. Hardware bere vše, software krvácí a lano se začíná napínat (10782x)
Výsledková sezóna ukázala, že umělá inteligence je reálný motor tržeb,...
PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX
08.06.2026 16:29, aktualizováno: 8.6. 16:29
PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX (3777x)  
Trhy aktuální tíží trojice problémů - geopolitika, očekávání vyšších s...
PODCAST Trhy & Bohatství: K dobrým obrazům se člověk musí prokoukat. Jak investovat do umění a nenaletět?
05.06.2026 14:11
PODCAST Trhy & Bohatství: K dobrým obrazům se člověk musí prokoukat. Jak investovat do umění a nenaletět? (3581x)
Investice do umění už dávno není jen výsadou miliardářů. V novém díle ...
Traders Talk: Rozdělení ČEZ a diverzifikovanější Nvidia
03.06.2026 16:50
Traders Talk: Rozdělení ČEZ a diverzifikovanější Nvidia (3893x)
ČEZ má schválenou dividendu 42 Kč na akcii a zároveň míří k zásadní r...
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia cítí příležitost v PC odvětví, obrat na softwaru
01.06.2026 16:41
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia cítí příležitost v PC odvětví, obrat na softwaru (4614x)  
Situace kolem Íránu se stále velmi dynamicky mění. Koncem minulého týd...
Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde
27.05.2026 16:32
Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde (7860x)
Americké akcie neustále lámou další maxima a Nasdaq má za sebou mimoř...
PODCAST Týdenní výhled: Nový šéf Fedu, podstřelená nabídka Uberu a z Nvidie se stává ETF na AI
25.05.2026 16:36
PODCAST Týdenní výhled: Nový šéf Fedu, podstřelená nabídka Uberu a z Nvidie se stává ETF na AI (5393x)  
Poslední květnový týden nebude bohatý na makrodata ani firemní výsledk...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře