Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články

PODCAST Trhy & Bohatství s Petrem Pudilem: Evropa si zadělává na problém. Spořením nezbohatneme

01.07.2026 12:06
Autor: Redakce, Patria.cz

Co bude v příštích desetiletích nejcennější komoditou? Podle investora Petra Pudila rozhodně ne ropa, plyn ani zemědělská půda. Spoluzakladatel BPD Partners tvrdí, že svět vstupuje do éry kritických minerálů, dat a lidského kapitálu. V podcastu Trhy&Bohatství popsal, proč vsadil na globální expanzi Draslovky, proč je skeptický k budoucnosti evropského chemického průmyslu a proč si myslí, že „spořením nezbohatneme“.


Portfolio do deště, ne do sluníčka

Když Petr Pudil a jeho partneři v roce 2010 prodávali svůj podíl v uhelném byznysu Pavlu Tykačovi, nešlo podle něj o krátkodobý obchodní kalkul. Rozhodnutí vycházelo z přesvědčení, že evropská energetika směřuje k postupnému odchodu od uhlí. „Zdálo se nám poměrně nevyhnutelné, že v energetickém mixu Evropy uhlí dříve či později skončí. Otázka byla jen kdy,“ vzpomíná Pudil.

Po prodeji skupina založila investiční platformu BPD Partners a začala budovat nové portfolio. Jeho filozofie přitom zůstává dlouhodobě stejná: připravovat se na strukturální změny, nikoliv na krátkodobé výkyvy. „Portfolio jsme stavěli spíš do deště než do sluníčka,“ říká Pudil. Takový přístup podle něj nemusí v dobrých časech přinášet nejvyšší výnosy, ale lépe chrání kapitál v obdobích krizí, geopolitických otřesů nebo zvýšené inflace.

Století kritických minerálů

Pokud by měl dnes vybrat jeden megatrend, na který sází nejvíce, odpověď má jednoznačnou. „Jsme přesvědčeni, že tohle století je stoletím kritických minerálů, dat a lidí. To jsou podle mě tři nejdůležitější komodity,“ uvedl.

Právě nedostatek kritických minerálů považuje za jeden z klíčových problémů budoucnosti. Na rozdíl od ropy nebo zemního plynu podle něj nebude jednoduché rychle navyšovat nabídku. „To, čeho bude opravdu nedostatek, jsou kritické minerály. Rozhodně to není ropa, rozhodně to není plyn ani zemědělská půda,“ argumentuje.

Jako příklad uvádí měď, bez které se podle něj neobejde prakticky žádná významná technologická transformace. „Je úplně jedno, která technologie zvítězí. Vždycky potřebuje obrovské množství mědi,“ říká.

Proč nevěří na zemědělskou půdu

Zatímco řada investorů považuje zemědělskou půdu za dlouhodobě atraktivní aktivum, Pudil jde proti proudu. Důvodem je jeho pohled na demografický vývoj. „Vidím svět, ve kterém se brutálním způsobem snižuje porodnost,“ říká.

Podle něj se investoři často příliš upínají na scénáře dalšího růstu světové populace, zatímco přehlížejí rychlé změny porodnosti ve vyspělém i rozvojovém světě. „Můj tip je, že nebude na planetě víc lidí, naopak míň,“ uvedl. Za zvlášť významný označil vývoj v Číně. „Číňanů bude za pár desítek let o 600 milionů méně,“ upozornil.

Kanceláře prodány, rezidenční trh je jiný příběh

Demografické trendy podle Pudila ovlivňují i realitní sektor. BPD Partners proto před časem opustili velký development kancelářských budov. „Před zhruba rokem a půl jsme prodali veškeré svoje podíly a angažmá v developmentu kancelářských budov,“ uvedl. Na kancelářský segment je dnes podle svých slov spíše negativní.

Jinak ale vnímá rezidenční bydlení, kde se střetává několik protichůdných sil – od demografie až po pokračující urbanizaci. V případě Prahy navíc zmiňuje unikátní lokální faktory. „Praha asi nikdy nebude úplně levným místem na bydlení,“ říká.

Draslovka: český příběh s globálními ambicemi

Nejviditelnější stopou BPD Partners je dnes bezesporu Draslovka. Firma, která bývala středně velkým chemickým podnikem z Kolína, se během posledních let transformovala na globálního technologického hráče v oblasti těžby kritických minerálů. Podle Pudila nebyla hlavní motivací samotná výroba chemikálií, ale unikátní technologická pozice společnosti. „Zjistili jsme, že jsou jen dvě firmy na světě, které investují do R&D technologie zhodnocování kyanovodíku,“ vysvětluje.

Klíčovým krokem se stala akvizice americké společnosti Chemours Mining Solutions, která byla v době transakce více než čtyřikrát větší než samotná Draslovka. „Mergerem těchto dvou firem vznikl na tom niche trhu technologický gigant,“ říká Pudil.

AI a chemie pod jednou střechou

Draslovka už dnes podle svého spolumajitele není jen chemickou společností. Stále více se proměňuje v technologickou firmu prodávající služby založené na umělé inteligenci. „My nechceme být pouze výrobcem chemických specialit. Chceme být chemicko-technologickou firmou,“ říká Pudil.

Firma například používá senzory schopné během několika sekund analyzovat kvalitu vytěžené rudy. Data následně vyhodnocují algoritmy umělé inteligence, které optimalizují celý metalurgický proces. „Do 15 vteřin víme, co v té rudě je,“ popisuje. Výsledkem je vyšší výtěžnost bez nutnosti dalších investic do dolu. „My vám zvětšíme ten důl, aniž byste do něj museli investovat,“ shrnuje hodnotovou nabídku firmy.

Pudil zároveň otevřeně varuje před budoucností evropského chemického průmyslu. Hlavním problémem je podle něj strukturálně drahá energie. „Evropský chemický průmysl nemá před sebou jednoduché období,“ konstatuje. Komoditní chemická výroba se podle něj bude postupně přesouvat tam, kde jsou dostupnější uhlíkatá paliva. „Pokud chcete mít chemii v Evropě, musíte dělat opravdu niche věci s vysokou přidanou hodnotou,“ říká.

Spořením nezbohatneme

Vedle samotných investic se Pudil ostře vyjadřuje i k fungování evropských kapitálových trhů. Za jednu z největších překážek evropské konkurenceschopnosti považuje nedostatečnou schopnost financovat růst firem. „Absence kapitálového trhu v Evropě pro škálování firem je jedna z největších brzd Evropy vůbec,“ tvrdí. Evropa podle něj vytváří kvalitní inovace, ale často nedokáže jejich potenciál přetavit v globální firmy.

Ještě kritičtější je vůči investičnímu chování domácností. „Spořením nezbohatnu,“ říká bez obalu. Podle něj se zejména ve střední Evropě stále podceňuje síla dlouhodobého investování a složeného úročení. „Musíme investovat do růstu. Z toho si udržíme nebo zvýšíme bohatství,“ zdůrazňuje.

Bohatství jako vstupenka k poznání světa

Na závěr dostal Pudil otázku, co pro něj znamená bohatství. Jeho odpověď se překvapivě netýkala výnosů ani hodnoty majetku. „Bohatství je něco, co mi otevírá poznat svět,“ uzavírá. Právě možnost setkávat se se zajímavými lidmi, pronikat hlouběji do fungování byznysu i společnosti a realizovat projekty typu pražské Kunsthalle považuje za největší přínos úspěchu, kterého během své investiční kariéry dosáhl.

 
 
 
 

Čtěte více:

Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká?
21.04.2026 13:50
Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká?
Zatímco se v Česku stále vedou debaty o zdlouhavých povolovacích proce...
PODCAST Trhy & Bohatství: Jediná česká firma na londýnské burze. Martin Vohánka o budoucnosti dopravy a proměně Eurowag
08.05.2026 10:37
PODCAST Trhy & Bohatství: Jediná česká firma na londýnské burze. Martin Vohánka o budoucnosti dopravy a proměně Eurowag
Kamionová doprava tvoří zhruba pět procent evropského HDP. Přesto dlo...
PODCAST Trhy & Bohatství: K dobrým obrazům se člověk musí prokoukat. Jak investovat do umění a nenaletět?
05.06.2026 14:11
PODCAST Trhy & Bohatství: K dobrým obrazům se člověk musí prokoukat. Jak investovat do umění a nenaletět?
Investice do umění už dávno není jen výsadou miliardářů. V novém díle ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
PODCAST Trhy & Bohatství s Petrem Pudilem: Evropa si zadělává na problém. Spořením nezbohatneme
01.07.2026 12:06
PODCAST Trhy & Bohatství s Petrem Pudilem: Evropa si zadělává na problém. Spořením nezbohatneme (1292x)
Co bude v příštích desetiletích nejcennější komoditou? Podle investora...
Traders Talk: Polovodiče dál táhnou trh, ale rally se zužuje. Kde ještě hledat šanci?
30.06.2026 16:39
Traders Talk: Polovodiče dál táhnou trh, ale rally se zužuje. Kde ještě hledat šanci? (1945x)
Polovodičový sektor má za sebou mimořádnou rally. Philadelphia Semicon...
PODCAST Týdenní výhled: Trhy sledují data z USA a Korea sází na čipy
29.06.2026 16:27, aktualizováno: 29.6. 16:27
PODCAST Týdenní výhled: Trhy sledují data z USA a Korea sází na čipy (1842x)  
Tento týden budou trhy budou především americký trh práce a inflaci, ...
PODCAST Týdenní výhled: Chaos kolem Íránu, rezignace britského premiéra a Micron v centru pozornosti
22.06.2026 16:03, aktualizováno: 22.6. 16:03
PODCAST Týdenní výhled: Chaos kolem Íránu, rezignace britského premiéra a Micron v centru pozornosti (6962x)  
Tento týden reportuje Micron, který vstupuje do výsledků v prostředí b...
MakroMixér: Wichterle sází na vodu, Ameriku i českou značku. „Bez vývoje skončíte jako subdodavatel“
22.06.2026 6:02
MakroMixér: Wichterle sází na vodu, Ameriku i českou značku. „Bez vývoje skončíte jako subdodavatel“ (2522x)
Český průmyslník se slavným příjmením, který vyrostl z lokální firmy v...
Traders Talk: Polovodiče táhnou rally, ale mohou bolet nejvíc. Co teď hrát?
17.06.2026 14:48
Traders Talk: Polovodiče táhnou rally, ale mohou bolet nejvíc. Co teď hrát? (5954x)
Americké trhy mají za sebou prudkou rally, kterou podpořilo uklidnění ...
PODCAST Týdenní výhled: Hormuz se otevře. Zasedne Fed i ČNB. A SpaceX po IPO vyletěla
15.06.2026 17:00, aktualizováno: 15.6. 17:00
PODCAST Týdenní výhled: Hormuz se otevře. Zasedne Fed i ČNB. A SpaceX po IPO vyletěla (4483x)  
Vstup hlavních trhů do nového týdne je výrazně pozitivní díky nedělní ...
Analytický radar: AI rally nekončí. Hardware bere vše, software krvácí a lano se začíná napínat
09.06.2026 15:49
Analytický radar: AI rally nekončí. Hardware bere vše, software krvácí a lano se začíná napínat (10920x)
Výsledková sezóna ukázala, že umělá inteligence je reálný motor tržeb,...
PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX
08.06.2026 16:29, aktualizováno: 8.6. 16:29
PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX (3792x)  
Trhy aktuální tíží trojice problémů - geopolitika, očekávání vyšších s...
PODCAST Trhy & Bohatství: K dobrým obrazům se člověk musí prokoukat. Jak investovat do umění a nenaletět?
05.06.2026 14:11
PODCAST Trhy & Bohatství: K dobrým obrazům se člověk musí prokoukat. Jak investovat do umění a nenaletět? (3624x)
Investice do umění už dávno není jen výsadou miliardářů. V novém díle ...
Traders Talk: Rozdělení ČEZ a diverzifikovanější Nvidia
03.06.2026 16:50
Traders Talk: Rozdělení ČEZ a diverzifikovanější Nvidia (3909x)
ČEZ má schválenou dividendu 42 Kč na akcii a zároveň míří k zásadní r...
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia cítí příležitost v PC odvětví, obrat na softwaru
01.06.2026 16:41
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia cítí příležitost v PC odvětví, obrat na softwaru (4631x)  
Situace kolem Íránu se stále velmi dynamicky mění. Koncem minulého týd...
Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde
27.05.2026 16:32
Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde (7873x)
Americké akcie neustále lámou další maxima a Nasdaq má za sebou mimoř...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře