PODCAST Traders Talk: Korekce na Wall Street nemusí být u konce. Meta vypadá zajímavě

Americké akcie zažívají období zvýšené volatility. Jde pouze o zdravou korekci v rámci rostoucího trhu, nebo o začátek hlubšího poklesu? Podle makléře Patria Finance Matěje Vlčka je zatím pravděpodobnější první scénář, ale zároveň očekává další slabost zejména u technologických indexů.
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Obsah:
00:23 Americké trhy pohledem technické analýzy
03:11 Výsledky a Mety
06:58 Výsledky a Bank
Trhy ztrácejí momentum. Korekce ale může být příležitost
Americké akcie mají za sebou velmi silné období, především díky umělé inteligenci a růstu technologických gigantů. Poslední týdny však přinesly zvýšenou volatilitu a investoři začínají být nervózní.
Matěj Vlček při pohledu na technickou analýzu sleduje zejména to, jak se mění dynamika trhu před většími korekcemi. „Před každým pohybem na trhu máme boční trend,“ vysvětluje. „Ten trh má tendenci se začít kulatit a ztrácet momentum. Ze silného trendu nahoru se stane boční trend a pak přijde korekce. To pozoruji i teď,“ říká Vlček.
Na indexu S&P 500 vidí první významnou zónu podpory poblíž 7200 až 7300 bodů. Zároveň ale upozorňuje, že pravděpodobnost jejího dlouhodobého udržení není podle něj příliš vysoká. „Myslím si, že je velká šance, že se podíváme pod 7000 bodů na indexu S&P 500,“ odhaduje.
Nasdaq slabší než S&P 500
Ještě větší opatrnost cítí u technologického indexu Nasdaq 100 . Ten podle něj vysílá slabší technické signály než širší trh a velkou roli v tom hraje vývoj polovodičového sektoru, který byl v posledních měsících hlavním tahounem růstu.
„Na Nasdaqu už ten boční trend vidím proražený směrem dolů. Tenhle pohyb je tažený hlavně polovodiči, kteří měli v posledních měsících suverénně nejvyšší betu,“ upozorňuje. „Pro dlouhodobé investory už mohou být současné úrovně impulsem k drobným nákupům. Určitě bych se toho nebál,“ říká.
Microsoft ukázal, že investice do AI začínají fungovat
Nejsledovanější událostí týdne byly výsledky technologických gigantů a Meta Platforms. Zatímco obě firmy masivně investují do umělé inteligence, reakce investorů byla výrazně odlišná.
Microsoft podle Vlčka dokázal přesvědčit trh, že vysoké kapitálové výdaje začínají přinášet konkrétní výsledky. A pozitivně hodnotí také pokračující růst služby Copilot. Právě schopnost proměnit miliardové investice do datových center a AI infrastruktury v reálné příjmy je podle něj důvodem, proč zůstává jedním z nejatraktivnějších titulů na trhu.
Meta je nepochopený příběh
Zcela odlišnou reakci investorů vyvolaly výsledky společnosti Meta Platforms. Ačkoliv byznys firmy dál roste, trh zůstává skeptický kvůli obřím investicím do umělé inteligence. „Capexy rostou, ale výsledky za tím přímo vidět nejsou a cash flow na akcii je menší a menší,“ shrnuje Vlček.
Podle něj ale investoři přehlížejí jeden důležitý detail. Meta dlouhodobě zlepšuje reklamní systémy pomocí AI, což se projevuje v růstu reklamních příjmů. Vazba mezi investicí a výsledkem ale není tak přímočará jako u . „U Mety je tam ten mezikrok, který investoři neradi vidí,“ vysvětluje.
Právě proto považuje současné ocenění za zajímavou příležitost. „Pokaždé, když je Meta pod 600 dolary, je to za mě dobrá nákupní příležitost.“
Naopak u se podle něj nejlepší nákupní příležitosti objevily během předchozí korekce. „Ty opravdu dobré nákupy byly pod 400 dolary. Tam si myslím, že nejlepší příležitosti už můžeme mít za sebou,“ říká.
České banky vydělávají, ale valuace jsou náročnější
Vedle amerických technologických titulů se makléř věnoval také výsledkům českých bank. Vlček připouští, že současné prostředí je pro bankovní sektor mimořádně příznivé. Pozitivně hodnotí zejména schopnost i udržovat pod kontrolou náklady.
U ale zůstává opatrný. „Je to super titul, má dividendu, ale pro nový vstup bych si představoval cenu někde kolem 800 korun,“ říká.
O něco pozitivněji vnímá . „Je to banka, které se daří. Má růst jak na vkladech, tak na úvěrovém portfoliu,“ hodnotí, ale i tam upozorňuje, že investoři by měli zohlednit mimořádně silnou výkonnost posledních let.
Kde dnes vidí největší příležitost?
Přestože české banky dál generují solidní výsledky a vyplácejí atraktivní dividendy, největší investiční potenciál podle Vlčka stále leží ve Spojených státech. Ne v polovodičích, které byly dosud hlavní hvězdou trhu, ale právě mezi velkými technologickými firmami, které v posledních měsících ztratily část investorů.
A Meta je podle něj nejzajímavějším příběhem současnosti. Pro dlouhodobé investory tak podle něj současná nervozita nemusí představovat důvod k ústupu z trhu, ale spíše příležitost začít budovat pozice v kvalitních firmách za výrazně zajímavější ceny.