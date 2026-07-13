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PODCAST Týdenní výhled: Nové napětí v Hormuzu, americká inflace a začátek výsledkové sezóny

13.07.2026 16:08, aktualizováno: 13.7. 16:08
Autor: Research, Patria Finance

Aktualizováno
Náladu investorů zhoršuje další eskalace konfliktu mezi USA a Íránem, která tlačí vzhůru ceny ropy a vyvolává obavy z nových inflačních tlaků. Pozornost se zároveň soustředí na červnovou inflaci v USA, jež může ovlivnit očekávání ohledně dalšího postupu Fedu.

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