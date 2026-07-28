Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
    více...
     

    Detail - články
    V Číně už roky probíhá to, čeho se trhy obávají v USA

    V Číně už roky probíhá to, čeho se trhy obávají v USA

    28.07.2026 17:08
    Autor: Jiří Soustružník

    Drtivá většina úvěrů ve finančním systému se používá k financování investic, velmi malý podíl jde na financování spotřeby. Pokud by investice byly zdravé, mělo by být v takovém finančním systému nemožné, aby rostl poměr dluhu k HDP. To psal nedávno ekonom Michael Pettis k vývoji v zadlužující se Číně, ale to samé by mělo platit všude jinde. Včetně USA a jejich investičního boomu u umělé inteligence. Dnes se na toto téma ve volném pokračování včerejšího pohledu na „japonskou minulost a čínskou budoucnost“ podíváme víc do detailu. Včetně toho, že zdůrazním některé možná opomíjené americko–čínské souvislosti.

    Pokud v ekonomice dochází k většímu investičnímu boomu, dříve nebo později to znamená, že ten je financován dluhy. Zdrojem kapitálu se tak stanou úspory domácí, či zahraniční populace. Pokud jde o investice s odpovídající návratností, dojde ale také dříve nebo později k růstu tržeb, zisků a volného toku hotovosti korporátního sektoru. A tento tok hotovosti je použit na opětovné splacení dluhů – peníze se s odpovídajícím zhodnocením vrátí k těm, kteří je poskytli. Může tak dojít k přechodnému plošnému zvýšení míry zadlužení, ale ne k permanentní. Neřkuli k plošným problémům se splácením. Pokud ale investice negenerují odpovídající návratnost, úspory se stávají více méně darem spořících (respektive subjektů nakládajících s úsporami) investujícím, kteří nejsou schopni je splácet.

    V USA se nyní živě diskutuje o tom, zda současný AI investiční boom jde prvním, či druhým směrem. O investičním boomu v Číně zaměřeném obecně na výrobní kapacity se mluví mnohem méně. K němu pan Pettis píše: „V posledních patnácti letech Čína zažívá jeden z nejrychlejších růstů poměru dluhu k HDP v historii. To je jasný důkaz, že rostoucí podíl dluhu financuje neproduktivní výrobní kapacity, infrastrukturu a nemovitosti.“ Jinak řečeno, v Číně už nějakou dobu jasně probíhá scénář, který v USA budí obavy.

    Tomu, co by Čína měla dělat, jsme se věnovali už včera (a i dříve). Pan Pettis: „Pokud má Čína zvýšit podíl spotřeby na HDP, musela by zvrátit transfery implicitně obsažené v národním rozdělení důchodů. Toho by se dalo dosáhnout zvýšením mezd, zvýšením úrokových sazeb, posílením měnového kurzu, zvýšením sociálních dávek a/nebo jiných forem příjmů domácností. V každém případě by přitom tyto kroky, které zvyšují příjmy domácností, současně snižovaly zdroje dostupné pro dotování investic a výroby.“

    Připomenu, že v USA jsou na tom v tomto ohledu opačně – spotřeba domácností zde v podílu na agregátní poptávce dosahuje téměř 70 %, zatímco v Číně asi 40 %. Což je do značné míry příčinou toho, čemu se říká globální nerovnováhy. Velmi zhuštěně popsané tak, že Američané konzumují to, co se vyrobí v Číně, která jim na to půjčuje. Pokud by se tato nerovnováha měla začít uvolňovat, Američané si musí méně půjčovat a více vyrábět pro zahraniční trhy včetně Číny. A ta musí méně půjčovat a více dovážet. Což sebou nese menší spotřebu v USA a větší v Číně.

    Musí se tedy měnit obě části vztahu – těžiště spotřeby se musí pousnout od USA k Číně. U ní tak v souvislosti s investičním boomem přitom jasně hovoříme o celkové makroekonomické nerovnováze. V případě amerického AI boomu tomu tak není, ale i americká ekonomika v sobě má nerovnováhu. Zrcadlovou k Číně – příliš nízké úspory a příliš vysoká (celková) spotřeba. Vysoké rozpočtové deficity jí pak samozřejmě mě moc neprospívají.

    Ještě připomenu, že včera jsme se dívali na to, co o současném a dalším vývoji může říkat historické dění v Japonsku. Pan Pettis k tomu mimo jiné psal: „Mezi lety 1991 a 2008 se Japonsku podařilo zvýšit svůj podíl spotřeby na HDP zhruba o 10 procentních bodů. Během stejného období však ztratilo zhruba polovinu svého podílu na globálním HDP, ale také zaznamenalo pokles podílu výroby ve své ekonomice zhruba o třetinu. Tento vývoj nebyl náhodný.“

    Toto japonské zpomalení „bylo téměř nevyhnutelným důsledkem přesměrování příjmů ve prospěch domácností. Poučení pro Čínu je zřejmé: Zvýšení podílu spotřeby na HDP nutně znamená pomalejší celkový růst a menší podíl výroby v celé ekonomice. Představa, že Čína může současně věnovat zdroje na zvyšování produkce a zároveň věnovat ještě více zdrojů na zvyšování poptávky, je těžko slučitelná s logikou i historickými zkušenostmi.“


    Čtěte více:

    Chanos: Spekulace a rostoucí nabídka nových akcií nejsou pro trh dobrým znamením
    25.07.2026 15:15
    Chanos: Spekulace a rostoucí nabídka nových akcií nejsou pro trh dobrým znamením
    Index S&P 500 je „v podstatě na historických maximech“, pod povrchem ...
    Cena pojištění AI dluhu roste. Oracle se dostal na úrovně z finanční krize
    22.07.2026 6:03
    Cena pojištění AI dluhu roste. Oracle se dostal na úrovně z finanční krize
    Cena za ochranu proti defaultu dluhu velkých technologických firem ryc...
    Šéf JPMorgan varuje trhy: Rizika jsou pravděpodobně větší, než si ostatní myslí
    24.07.2026 15:03
    Šéf JPMorgan varuje trhy: Rizika jsou pravděpodobně větší, než si ostatní myslí
    Generální ředitel JPMorgan Chase Jamie Dimon se domnívá, že finanční t...
    Zadlužení EU v prvním čtvrtletí vzrostlo na 82,9 procenta HDP, v Česku kleslo
    21.07.2026 15:46
    Zadlužení EU v prvním čtvrtletí vzrostlo na 82,9 procenta HDP, v Česku kleslo
    Zadlužení Evropské unie se dál zvyšuje, v prvním letošním čtvrtletí do...


    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    28.07.2026
    17:08V Číně už roky probíhá to, čeho se trhy obávají v USA
    15:28Citadel jde proti trhu. Zvýšení sazeb očekává už tuto středu
    14:29Coca-Cola překonala očekávání a zlepšila výhled. Tahounem jsou nápoje bez cukru i fotbalový šampionát
    14:26Boeing sice dál zůstává ve ztrátě, ale návrat k pozitivnímu cash flow potěšil investory
    14:01Čínský průlom vyděsil investory. Akcie ASML se propadly, její konkurenční postavení zůstává
    12:40Goldman Sachs: Hedge fondy stále věří umělé inteligenci
    12:13Výrobci pamětí propadají a tíží celý sektor, zatímco levnější ropa svědčí Evropě  
    11:40Dvacítka ekonomů varovala před rozvolňováním rozpočtových pravidel
    11:13Johnson & Johnson zaplatí miliardy za urovnání sporů o mastek. Končí tak jedna z největších právních bitev v historii firmy
    11:02FX Strategie: Eurodolar čeká rušné léto. Koruna zůstává v dovolenkovém režimu  
    9:53Čtvrtletní zisk Mercedesu po třech letech vzrostl, divizi aut dál brzdí Čína
    9:25Rozbřesk: Evropa nestíhá plnit zásobníky. Dražší plyn příští rok zvedne inflaci
    8:55Trhy uklidňuje možná dohoda s Íránem, ale AI sektor dál čelí silnému výprodeji  
    6:07Začíná nejdůležitější týden výsledkové sezóny. V centru pozornosti bude AI a CAPEX
    27.07.2026
    22:02Americké trhy táhne dolů drahý polovodičový sektor  
    16:36Prodej aut vyrobených v Číně v pololetí v ČR vzrostl o 88 procent na 7500 vozů
    16:35PODCAST Týdenní výhled: USA a Írán přerušily boje, Fed nechá sazby beze změny a big tech hlásí výsledky  
    16:10Předhánění Spojených států, japonská minulost a čínská budoucnost
    14:44Morgan Stanley vidí další fázi AI boomu. Tentokrát na ní mohou vydělat firmy, které ji zavádí  
    12:10Přerušení bojů v Íránu dodalo trhům optimismus do začátku týdne  

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    ČasUdálost
    16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět