Akciový trh je silnou stránkou ekonomiky, nyní ale panuje finanční inženýrství

V americké ekonomice je příliš málo investic a prioritou by nyní měla být podpora výdajů domácností. Vládní podpora by tak neměla slábnout, ale naopak sílit. Pro Bloomberg Finance to uvedl bývalý ministr financí Lawrence H. Summers. A následně se věnoval i tomu, zda akciový trh neklade příliš velkou váhu na krátké období a neignoruje dlouhodobý výhled.



„Vidím, jakou hodnotu má , Paypal, řada bank, Palantir a biotechnologie. Myslím, že je velmi jasné, že trh přiřazuje ohromné násobky firmám, které mají důvěryhodnou dlouhodobou strategii,“ míní Summers. Je tak podle něj „nesmyslem“, že trhy příliš hledí na krátké období a ignorují dlouhodobý výhled. Zmínil v této souvislosti i , který se naopak již řadu let obchoduje s nízkým PE. Důvodem je podle ekonoma právě to, že tato firma není schopná přijít s atraktivní dlouhodobou růstovou vizí. A „investovala příliš mnoho do neproduktivních věcí“.



Summers pokračoval s tím, že akciový trh je silnou stránkou americké ekonomiky, protože podporuje lidi, kteří jsou schopni přicházet „s velkými věcmi“. Pokud se pak hovoří o krátkodobých tlacích, jde podle ekonoma často o tlaky, které odrážejí problémy ve vedení a správě firem. A takové tlaky jsou plně namístě.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">



Mohamed El-Erian na Bloomberg Finance hovořil o tom, že čím déle se bude ekonomika pohybovat pod trendem, o to bude trend v budoucnu nižší. Podle něj si na poli pandemie vede dobře Asie a není to kvůli tomu, že by ji postihla jako první. To dokumentoval na Evropě, kterou pandemie postihla před USA, ale nyní se v Evropě situace zase zhoršuje. Asie se prostě naučila s pandemií žít.



Odolnost firem bude v současném prostředí podle ekonoma klesat a státní pomoc už nebude poskytována s takovou štědrostí a plošně jako v minulosti. Bude cílenější, a to znamená, že více firem bude končit. Kvantitativní uvolňování podle ekonoma nepomáhá reálné ekonomice, ale podněcuje finanční inženýrství. Za příklad si vzal , který je schopen vydávat dluhopisy s velmi nízkým výnosem, ale získané zdroje podle El-Eriana nepoužívá přímo na své podnikatelské aktivity.



El-Erian patří k těm, kteří hovoří o „uměle nízkých sazbách“, ty podle něj tlačí investory do rizikovějších aktiv s vyšším výnosem. Všichni pak uvažují o výnosech na relativní bázi – porovnávají je s tím, kolik vynášejí vládní obligace. Málokdo se však zamýšlí nad tím, jestli jsou výnosy dostatečné z absolutního hlediska. Tedy zda skutečně kompenzují podstoupené investiční riziko. Což je ale prostředí, ve kterém jsou riziková aktiva velmi zranitelná, protože přechod od relativního k absolutnímu posuzování výnosů může proběhnout velmi rychle a to by vedlo ke ztrátě atraktivity aktiv s vyšším rizikem.