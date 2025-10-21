Hledat v komentářích

Detail - články
Korporátní Amerika věří v růst a vrací investorům optimismus

Korporátní Amerika věří v růst a vrací investorům optimismus

21.10.2025 15:44
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

V době, kdy nevychází data o americké ekonomice, hlásí tamní firmy silné výsledky i rostoucí důvěru v budoucnost. General Electric, Philip Morris, Coca-Cola či General Motors zvýšily své výhledy a naznačily optimismus ohledně dalšího vývoje. Po měsících opatrnosti se zdá, že korporátní Amerika opět věří v růst — a investoři to oceňují.

Řada firem při reportu výsledků zvýšila své výhledy, což naznačuje optimismus ohledně vývoje americké ekonomiky. General Electric zvýšila svůj celoroční výhled už druhé čtvrtletí po sobě, protože tento výrobce leteckých motorů těží z oživení letecké dopravy a rostoucí poptávky po údržbě a nových motorech. Firma, jejíž akcie letos vzrostly už o 80 %, zároveň upravila výhled růstu upravených tržeb ze „středních desítek procent“ na „vyšší desítky procent“. Podobně také 3M, Northrop Grumman a RTX rovněž zvýšily své odhady zisku, přičemž se odvolávaly na „důvěru“ nebo pozitivní trendy v nadcházejícím období, píše Bloomberg.

Optimismus se přenesl i do spotřebitelského sektoru. Výrobce cigaret Philip Morris International zvýšil svůj výhled zisku a zavázal se překonat své růstové cíle pro období 2024–2026, zatímco generální ředitel Coca-Coly James Quincey je „přesvědčen, že dokážeme dodat výsledky“ i v příštím roce.

Automobilka General Motors zvýšila svůj celoroční výhled díky prudkému nárůstu prodeje pickupů a celní úlevě na autodíly ze strany administrativy Donalda Trumpa. Akcie tohoto detroitského výrobce, které letos zaostávaly za indexem S&P 500, rostly v předobchodní fázi o 9,3 %.

Většina amerických firem, které dosud zveřejnily výsledky, překonala odhady zisků, ale je nutno dodat, že sezóna výsledků je teprve na svém začátku. V následujících dnech a týdnech tak mohou přijít i negativní překvapení.

Finanční výsledky firem a veškeré „sebevědomé“ komentáře představují obrat oproti předchozím čtvrtletím, kdy generální ředitelé rušili výhledy na další rok a během konferenčních hovorů zdůrazňovali nejistotu ohledně obchodu, cel a chování spotřebitelů, uvádí Bloomberg.

Za posledních zhruba deset měsíců spočívala korporátní strategie v tlumení očekávání investorů s nadějí, že nižší finanční odhady bude snazší splnit nebo překonat, pokud by se naplnily některé z nejhorších ekonomických scénářů nebo nejtvrdší obchodní hrozby ze strany Donalda Trumpa. Nyní firmy sklízí plody této strategie a některé akcie míří k rekordním hodnotám.

„Není snadné tento trh shortovat, protože to působí, jako by tato rally nikdy neskončila,“ řekl Thomas Thornton agentuře Bloomberg News. Zakladatel fondu Hedge Fund Telemetry, který má malou čistou short pozici na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 , to shrnul ještě výstižněji: „Je to bolestivé a demotivující, když vám každý den někdo utrhne hlavu.“


 
 

