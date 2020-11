Víkendář: Tahle rally na bitcoinu je jiná

Odborník na kryptoměny Michael Novogratz byl hostem na Yahoo Finance a hovořil tam o současné „klidné rally“ na bitcoinu. Jde podle něj o úplně jinou situaci než v roce 2017, kdy šlo o spekulativní mánii taženou retailovými investory. V současné době táhnou cenu bitcoinu nahoru instituce, hedge fondy a bohatí jedinci, kteří se „pomalu přesouvají do tohoto prostoru“.



Hodnota bitcoinu podle Novogratze závisí na tom, kolik důvěry v něj společnost má. Tato důvěra přitom nyní významně roste. A navíc se dnes dostavuje síťový efekt, kdy bitcoin používá stále více firem a poptávka relativně k jeho nabídce významně sílí. Ačkoliv volatilita z trhu jen tak nezmizí, dochází k „procesu dospívání“, který přináší i to, že na trhu se pohybuje stále více lidí, kteří toto aktivum drží delší dobu.



Novogratz míní, že velkým zlomem bylo pro bitcoin rozhodnutí společnosti PayPal nabízet svým klientům přímý nákup bitcoinu. Tento krok podle odborníka vedl dlouhou řadu finančních institucí po celém světě ke zvažování jejich vlastní strategie vůči kryptoměnám. A ve výsledku tak uvidíme velký posun od bankovních účtů ke kryptoměnovým peněženkám, který spustil právě PayPal.







Ohledně dalšího vývoje ceny bitcoinu odborník uvedl, že „jen zřídka je dosaženo nových maxim s tím, že cena pak roste dál a dál“. Zopakoval, že volatilita zůstane na bitcoinu nadále vysoko a běžnější je, že po dosažení maxim trh koriguje. „Významný support je na úrovni 14 500 – 15 000 dolarů, nemyslím si, že v téhle epizodě se dostaneme pod 12 000,“ řekl Novogratz.



Odborník ale dodal, že kdyby se stala nějaká významná negativní věc, třeba kdyby „Yellenová přišla a řekla, že zavřou každého, kdo se dotkne bitcoinu,“ mohla by být korekce větší. Čímž se odborník snažil vyjádřit, že „je tu regulační riziko, které se ale zmenšuje a regulátoři začínají obracet“. Po celém světě podle Novogratze dochází k digitalizaci peněz a je zřejmé, že do celého odvětví se začínají stahovat lidé, kteří předtím působili například v investičním bankovnictví.



Novogratz hovořil před několika týdny na Bloomberg Technology, kde mimo jiné uvedl, že Covid podpořil a zrychlil myšlenku na „všeobecnou digitalizaci“. Platební systémy se tak změní, a to „mnohem rychleji, než se většina lidí domnívá“. „Už skončila debata o tom, zda jsou kryptoměny vůbec aktivem, dnes pro ně musí mít každá firma svůj plán,“ řekl Novogratz. A dodal, že Bidenova vláda by mohla přinést i posun u regulátora SEC, který by mohl mít přívětivější postoj vůči kryptoměnám, protože „svět se změnil“. Kryptoměny se například nestaly široce používaným nástrojem zločinu, ale vládám naopak umožňují lépe sledovat některé toky kapitálu.



Novogratz nakonec hovořil o tom, že centrální banky zvyšují peněžní nabídku, a to bude pokračovat i v případě, že budou vytvářet svou vlastní digitální měnu. Tímto směrem již vykročila Čína a Spojené státy si nemohou dovolit zůstat pozadu. Z tohoto důvodu přijde „digitální dolar“. Pokud ale bude růst i jeho nabídka, bude to dál táhnout cenu bitcoinu nahoru.



Po 20 000 zase ráj spekulantů?



Mike Bucella z Blocktower Capital na CNBC hovořil v podobném duchu, když tvrdil, že letos se trh s bitcoinem změnil z trhu spekulantů na trh těch, kteří tam chtějí alokovat svůj kapitál. Poukázal v této souvislosti mimo jiné na to, že vyhledávání bitcoinu na Googlu je nyní asi na desetině počtu z roku 2017, viz následující graf:



Zdroj: CNBC Youtube



Bucella také míní, že trhy s bitcoinem nyní fungují lépe, dochází k lepší cenotvorbě a pohybuje se na nich více institucí a „retail naopak tuto rally propásl“. Jeho výhled se ale od předchozího názoru poněkud liší, protože se domnívá, že pokud se trh dostane na předchozí maxima, nahrnou se na něj spekulanti a cena bitcoinu se může velmi rychle dostat na 25 000 – 30 000 dolarů. Mimo jiné ale bude záležet na celkovém postoji investorů k rizikovým aktivům.









Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Youtube