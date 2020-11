Bitcoin: Příští rok už za 100.000 USD?

Není to moc smělé? Investoři do bitcoinu, jako jsou některé velké hedgeové fondy a správci peněz, sázejí na to, že cena této digitální měny by se mohla během roku více než zpětinásobit a vyrůst na až 100.000 dolarů. Pro představu: Bitcoin dnes překonal hodnotu 19.000 dolarů a dostal se na nejvyšší metu od prosince 2017.

Skeptikové považují tuto vysoce volatilní kryptoměnu nadále za spekulativní aktivum než k prostředek k uchování hodnoty, jako je třeba zlato, připomíná agentura Reuters.

Faktem je, že bitcoin je letos jedním z nejvýnosnějších aktiv. Od ledna vyrostla jeho cena o 160 %. Na pozadí je silná institucionální poptávka, ale i relativní nedostatek této měny, kterou začaly pro svoje zákazníky nakupovat firmy jako Square nebo PayPal. Podle hedgeového fondu Pantera Capital jejich aplikace stahují všechny nové bitcoiny. Kvůli tomu jich je nedostatek a odsud také nejnovější rally.

Vývoj ceny bitcoinu od začátku roku:

Bitcoin, který začínal v roce 2011 na nule, dnes podle webu coinmarketcap.com překročil cenu 19.000 USD a je na dosah historického maxima, který tento web uvádí nad 20.000 USD ze 17. prosince 2017.

Vývoj ceny bitcoinu za poslední den:

Zdroj: https://coinmarketcap.com/

Je tedy cenovka 100.000 během následujícího roku něco nereálného? Podle investičního ředitele hedgeového fondu Off the Chain Capital Briana Estese nikoli. „Bitcoin se za jeden rok dokázal zvednout 10x, 20x i 30x. Takže pětinásobek není nic velkého,“ uvedl podle agentury Reuters. Podle tohoto manažera by cena bitcoinu mohla do konce roku 2021 přistát někam mezi 100.000 a 288.000 USD. Oporou tohoto tvrzení je model využívající poměr stavů a toků, který měří nedostatkovost komodit jako zlato. Tento model má 94% korelaci s cenou bitcoinu, tvrdí.

Podle technického analytika banky Toma Fitzpatricka by bitcoin do konce příštího roku mohl vyrůst až na 318.000 USD. V potaz přitom bere faktory jako omezená nabídka bitcoinů či volnější pohyb přes hranice.

Nezávislý proprietary obchodník Kevin Muir z Toronta je ale na rozpacích. Podle něj jsou všechny modely bitcoinu od hedgeových fondů hloupost. „Mánii nelze modelovat,“ tvrdí.

"Poslední růst bitcoinu byl způsoben nedostatkem likvidity na straně nabídky, zejména pak na burzách," uvedl manažer investičního fondu zaměřeného a kryptoměny ARK36 Jacob Skaaning. Upozornil, že objem bitcoinů na obchodních platformách se kvůli vysoké poptávce snížil.

Graf volatility bitcoinu:

Zdroj: Reuters

Na historickém maximu je ovšem takzvaný whale index, který počítá adresy či bitcoinové peněženky, na kterých je minimálně 1000 bitcoinů, říká Phil Bonello, ředitel výzkumu ve správci digitálních aktiv Grayscale. S velkými držiteli bitcoinů je podle něj propojeno více než 2200 adres, o 37 % více než v roce 2018. Značí to prý, že do hry se vložily také institucionální peníze.

Drobní investoři, kteří trh podpořili v inkriminovaném roce 2017, se ale drží pořád většinou stranou, což může mít spojitost s dopadem pandemie na ekonomiku. Lennard Neo, šéf výzkumu ve společnosti Stack Funds, ale očekává, že příliv retailového zájmu bude ještě intenzivnější než v roce 2017. Podle něj dosáhne bitcoin do konce roku 2021 částky 60.000 až 80.000 USD.

Někteří příznivci bitcoinu tvrdí, že tato měna letos těží z rozsáhlých stimulačních opatření, ke kterým přikročily vlády a centrální banky po celém světě, aby podpořily ekonomku v době koronavirové krize. Taková opatření podle nich podkopávají hodnotu tradičních měn a dělají z bitcoinu atraktivní alternativu.

Podle obchodníka s měnami ve společnosti Tempus Juana Pereze je sázka na bitcoin za 100.000 dolarů v příštím roce sázkou na kolaps globálního finančního systému. „Žádná vláda na světě to nedovolí. Nenechají zákonná platidla takto zkolabovat,“ uvedl Perez podle Reuters.

Nejen bitcoin

Menší digitální měny, které se obvykle pohybují v tandemu s bitcoinem, po prudkém růstu v posledních dnech také nabírají dech. Druhá největší kryptoměna ethereum dnes mírně oslabuje, v pondělí však vystoupila nejvýše od června 2018. Ethereum nyní čeká upgrade blockchainové sítě, který by ji měl zrychlit a přilákat více uživatelů. Třetí největší měna ripple posílila skoro o dvě procenta, v pondělí se ocitla nejvýše za dva a půl roku.

Zdroje: Reuters, https://coinmarketcap.com/, ČTK