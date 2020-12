Převážně pozitivní den díky spekulacím o hlavních tématech

Zatímco včera ještě některé trhy váhaly, dnes ráno optimismus propuká naplno. Hlavní akciové trhy míří strmě vzhůru, znovu v čele s DAXem (+1,3 pct). Dluhopisové výnosy rostou (německý 10Y o 2 bps) a eurodolar stoupá nad 1,22. Zatímco ropa jen drží pozice, zlato využívá k růstu slabší dolar. Libra se proti dolaru už dostala nad 1,35, dál však nepokračuje.

Investoři sázejí na náznaky pozitivního výsledku v případě amerického fiskálního stimulu i obchodní smlouvy EU - UK, tedy na průlom, který by mohly přinést naplánované schůzky. Důvěru trhů navíc posiluje i rozjezd očkování v USA a nová data. Indexy nákupních manažerů z Německa překvapily pozitivně. Průmysl podle nich nabral na rychlosti a služby klesaly mírněji, než se čekalo.

Večer se dozvíme, co na poslední dění říká Fed. Jednání nepřinese změnu sazeb a podle nás zůstane Fed také u současného nastavení nákupů aktiv. Co bude důležité, je jeho postoj k výhledu, tedy nakolik se změnil poté, co tu máme reálný rozjezd očkování proti Covid-19. Bankéři projeví své názory v novém makro výhledu, který by měl být pro ekonomiku příznivější.

Dalším zásadním bodem jsou náznaky možných reakcí v budoucnu, tedy co by vedlo ke zmenšování měnové podpory, nebo naopak k jejímu navýšení v případě nových problémů. Prozatím však čekáme, že bankéři budou vyčkávat, neboť vakcína, fiskální balík i aktuální vlna koronakrize mohou prostředí v krátkém výhledu změnit.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2830 -0.0764 26.3379 26.2830 CZK/USD 21.5320 -0.5267 21.6730 21.5320 HUF/EUR 354.8674 -0.3597 356.5736 354.7348 PLN/EUR 4.4321 -0.1481 4.4460 4.4277

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9684 0.2775 7.9758 7.9430 JPY/EUR 126.1250 0.1350 126.1895 125.7130 JPY/USD 103.3345 -0.3159 103.7220 103.3200

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9045 0.1217 0.9050 0.9010 CHF/EUR 1.0779 0.1403 1.0783 1.0760 NOK/EUR 10.5674 -0.3542 10.6066 10.5612 SEK/EUR 10.1707 -0.1323 10.2071 10.1603 USD/EUR 1.2205 0.4452 1.2210 1.2150

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3203 -0.2377 1.3254 1.3194 CAD/USD 1.2714 0.1292 1.2740 1.2697