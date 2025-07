Volvo předčilo očekávaní, v Americe mění strategii. Akcie poskočily o 10 %

Akcie švédské automobilky Volvo ve čtvrtek prudce vzrostly o více než 10 % poté, co provozní zisk firmy za druhé čtvrtletí překonal očekávání analytiků, a to navzdory výraznému meziročnímu poklesu. Volvo Cars, kterou vlastní čínská skupina Geely Holding, ve čtvrtek oznámila, že upravený provozní zisk za druhé čtvrtletí klesl na 2,9 miliardy švédských korun (297,83 milionu dolarů), oproti 8 miliardám ve stejném období loňského roku. Tržby za druhé čtvrtletí klesly na 93,5 miliardy korun, zatímco ve stejném období roku 2024 činily 101,5 miliardy korun.

Volvo Cars je považována za jednoho z nejvíce ohrožených evropských výrobců automobilů americkými cly. Firma uvedla, že výsledek odráží pokračující náročné prostředí v automobilovém průmyslu a byl také ovlivněn dříve oznámeným jednorázovým nepeněžním odpisem ve výši 11,4 miliardy korun.

Navzdory negativnímu sentimentu byly výsledky za druhé čtvrtletí stále lepší, než se očekávalo, uvedli analytici z ve svém komentáři. Akcie Volvo Cars v 10 hodin středoevropského času rostly o 10,7 %. Cena akcií však zůstává meziročně nižší o více než 20 %, od začátku roku ztrácí 17 %. Z dubnového minima nicméně cenné papíry automobilky vzrostly o 20 %.

Výsledky za druhé čtvrtletí přicházejí krátce poté, co Volvo Cars oznámilo plán zařadit svůj nejprodávanější model XC60 SUV do výrobní linky svého amerického závodu v Ridgeville u Charlestonu v Jižní Karolíně. Výroba modelu XC60, který je již několik let nejprodávanějším modelem společnosti, by měla v továrně začít koncem roku 2026.

Zároveň Volvo Cars začalo stahovat sedany a kombi ze své nabídky v USA kvůli klesajícímu zájmu, uvedla agentura Reuters ve čtvrtek. Děje se tak v době, kdy americká cla ve výši 27,5 % na evropské vozy a 100 % na elektromobily dovážené z Číny nutí výrobce automobilů přehodnocovat své produktové strategie.

Generální ředitel Volvo Cars Hakan Samuelsson uvedl, že společnost se „rozhodně“ nestáhne z amerického trhu, kde působí již 70 let. „Co děláme, je především to, že chceme naplno využít naši továrnu v Jižní Karolíně. Měla by být strategickým aktivem, jak bylo původně zamýšleno. Musíme ji tedy více využívat,“ řekl Samuelsson ve čtvrtek pro CNBC v pořadu „Europe Early Edition“.

„Za druhé, samozřejmě, s ohledem na cla je přirozené přivést model s vysokým objemem prodeje. Přivádíme SUV XC60,“ dodal.