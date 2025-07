Trhy vstupují do nového týdne lehce negativně, reakce na další várku cel zůstávají tlumené

USA se rozhodly uvalit na EU a Mexiko 30procentní clo. Je to velké číslo, v případě EU dokonce vyšší než původních 20 procent. V případě faktického uplatnění by dopad na ekonomiku byl značný, podle Goldmanů by do konce příštího roku připravily EU o 1,2 procenta HDP. Jenže cla mají platit až od 1. srpna, do té doby se bude jednat a investoři věří, že nakonec dojde k podstatnému snížení cel či k dalšímu odkladu. Reakce tedy není příliš velká.



Index DAX klesá o 0,7 procenta, CAC40 je dole o půl procenta, AEX ztrácí 0,4 pct a americké futures naznačují pokles tamních trhů asi o 0,3 procenta. Naproti tomu londýnský FTSE100 (+0,4 pct) kráčí proti proudu.

Eurodolar se drží víceméně na svém při 1,1685. Výnosy dluhopisů se mění nevýrazně podobně jako cena zlata. Ani koruna dnes nenachází důvod k podstatnému pohybu a zůstává po lehkém pátečním oslabení zhruba stabilní.

Čínská data o zahraničním obchodu dopadla nad očekávání, ale velkou pozornost nepřitáhla. Další zajímavá čísla se dnes už nečekají, takže se bude spíš čekat na další prohlášení z politické oblasti a samozřejmě také na ostrý start nové výsledkové sezóny, který zítra začíná s americkými bankami.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6675 -0.1663 24.7292 24.6487 CZK/USD 21.1055 -0.1254 21.1720 21.0810 HUF/EUR 399.9299 -0.2319 400.9560 399.7427 PLN/EUR 4.2621 -0.2625 4.2756 4.2581

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.3768 -0.0660 8.3865 8.3572 JPY/EUR 172.1325 0.0090 172.4152 171.7285 JPY/USD 147.2770 0.0465 147.5730 146.8595

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8667 0.0312 0.8673 0.8653 CHF/EUR 0.9316 0.0317 0.9324 0.9302 NOK/EUR 11.8221 -0.2879 11.8796 11.8058 SEK/EUR 11.2290 0.4738 11.2364 11.1770 USD/EUR 1.1688 0.0300 1.1699 1.1655

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5225 0.1744 1.5255 1.5176 CAD/USD 1.3680 -0.0749 1.3704 1.3676