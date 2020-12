Rozbřesk: Sněmovna bude hlasovat o “kontroverzním” návrhu rozpočtu

Poslanci budou dnes schvalovat rozpočet se schodkem 320 miliard korun a dá se očekávat vzrušená debata. Návrh rozpočtu je postaven na staré makroekonomické prognóze, která počítá příští rok s relativně rychlým růstem o 3,9 %.

My jsme i vzhledem k pokračujícím negativním dopadům pandemie daleko opatrnější a sázíme na pomalejší oživení o 2,7 %. A některé instituce jsou vzhledem k příštímu roku ještě skeptičtější. Podle ČNB poroste česká ekonomika v příštím roce o 1,7 % a podle OECD dokonce jen o 1,5 %. To by ve finále znamenalo daleko slabší příjmy a výraznější “zářez” do veřejných financí.



Návrh rozpočtu navíc zatím vůbec nepočítá se změnou super-hrubé mzdy. Pokud by prošla senátní verze, může být hospodaření rozpočtu o dalších 100 miliard korun horší. Teoreticky by tak vláda mohla hospodařit příští rok s ještě vyšším schodkem než letos (do listopadu zatím dosáhl 330 miliard korun).

Bude zajímavé, jak ve finále na rozpočtové plány vlády zareaguje centrální banka. Ta by v případě výrazné fiskální expanze mohla příští rok dříve zvažovat růst úrokových sazeb. Podle alternativního scénáře zpracovaného s poslední prognózou dokonce již na začátku příštího roku. Na čtvrteční tiskové konferenci ČNB k tomu pravděpodobně guvernér Rusnok poskytne komentář. My v tuto chvíli stále věříme, že i přes výraznější fiskální expanzi zůstane ČNB příští rok opatrná a minimálně v první polovině roku se sazbami hýbat nebude.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna posílila lehce pod 26,30 EUR/CZK díky dobré náladě na akciových trzích, které lámou nové rekordy. Dnes bude pro trhy ústředním bodem dne zasedání Fedu a koruna bude vyčkávat také na čtvrteční zasedání ČNB a další vývoje jednání mezi EU a Británií. I když domácí pandemická situace není vůbec dobrá, zdá se, že domácí trhy se s ní minimálně krátkodobě naučily žít.



Zahraniční forex



Britská libra si včera viditelně ulevila, když velmi kusé zprávy z jednání o brexitu byly nadějné a stále svítí naděje, že obchodní dohody bude dosaženo ještě před koncem roku, kdy Velká Británie definitivně opustí EU.

Hlavní událostí pro eudodolarový trh bude večerní zasedání Fedu. Tentokrát bude trh sledovat zejména dva typy informací: za prvé, půjde o novou makroekonomickou projekci a za druhé pak o úpravy kvantitativního uvolňování.

Pokud jde o novou prognózu, tak ta se bude muset vylepšit v oblasti míry nezaměstnanosti, která klesá rychleji, než vedení Fedu předpokládalo v září. Zároveň bude trh zcela určitě sledovat, zdali se v rétorice šéfa Fedu Powella či v nové prognóze nějak (pozitivně) projeví fakt, že je již k dispozici vakcína proti COVIDu. Co se týká kvantitativního uvolňování, tak to bude důležité zejméně pro trh dluhopisů, neboť půjde o to, zda by se Fed rozhodl nakupovat do své bilance i dluhopisy s delší splatností.

Včera také zasedala maďarská centrální banka. Ta v souladu s očekáváním svoji politiku nijak nezměnila. Forint po zasedání MNB lehce oslabil.



Ropa a zlato



Včera se rovněž dařilo ropě, jejíž cena se dostala nad hladinu 47,60 USD za barel.