Akcie před inflací a výsledky lehce rostou. Trump znovu ustupuje a posílá vzhůru Nvidii

Úterní dopoledne je na evropských akciových trzích převážně zelené. Zisky na hlavních akciových indexech nejsou velké, ale pozitivní sentiment je vidět. Nizozemský AEX je +0,6 procenta, DAX stoupá o 0,3 pct, CAC40 si připisuje 0,2 procenta a v plusu se drží také americké futures, což platí zejména pro Nasdaq (+0,5 pct). Proti proudu jde opět FTSE100, dnes s lehkým poklesem.



Kalendář na dnešek je docela zajímavý. Vyjdou výsledky velkých amerických bank, které tradičně určují náladu při rozjezdu nové výsledkové sezóny. A také bude zveřejněna americká inflace za červen. Ta by podle odhadů měla oproti předchozímu měsíci zrychlit, a to na 2,6, respektive jádrová na 2,9 procenta. Zásadní otázkou je, nakolik se do spotřebitelských cen začala promítat cla. Zatím efekt vidět prakticky není, což určitě přispělo k pozitivní tržní náladě v poslední době. Firmy se předzásobily, vyšší náklady se snažily absorbovat na úkor marží a zřejmě se budou snažit ceny tlačit vzhůru pokud možno co nejméně nápadně. Vyhnout se tom ale mohou stěží, protože těch 100 mld. USD, které vláda vybrala navíc na clech za červen, se zkrátka někde vzít musí. Data se tak budou sledovat velmi pozorně, a to i s ohledem na politiku Fedu, jenž se dostává pod čím dál větší politický tlak.

Investoři však zůstávají optimističtí a dostávají k tomu nové argumenty. Čínská ekonomika za 2Q vykázala 5,2procentní meziroční růst, překonala odhady a oproti 1Q zpomalila mírněji. Ačkoli je třeba počítat s efektem vládní podpory, je číslo bráno jako důkaz, že důsledky cel nemusejí být až tak velké. Navíc americká vláda zmenšila restrikce na vývoz vyspělých technologií, když umožnila Nvidii vyvážet do Číny čipy H20 používané k trénování AI modelů. To se samozřejmě pozitivně odráží na akciích Nvidie, ale trhy zároveň dostávají další potvrzení, že Donald Trump ze svého tvrdého postupu vůči obchodním partnerům dokáže nakonec výrazně slevit. Strach z jeho politiky v poslední době výrazně vyprchal.

Dluhopisové výnosy mají dnes tendenci klesat, a to více v Evropě. Eurodolar ale zůstává s malou změnou u 1,1685. Ropa navazuje na svůj včerejší pokles, zlato naopak roste o necelé půlprocento. Pro korunu na páru s eurem se ani dnes nic podstatného nemění.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:00 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6625 -0.0486 24.6800 24.6482 CZK/USD 21.1000 -0.2293 21.1555 21.0865 HUF/EUR 400.1988 0.0322 400.4670 399.7080 PLN/EUR 4.2545 -0.0714 4.2592 4.2507

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.3848 0.2692 8.3891 8.3574 JPY/EUR 172.5980 0.1680 172.7460 172.2491 JPY/USD 147.6765 -0.0345 147.8900 147.5525

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8692 0.0771 0.8698 0.8685 CHF/EUR 0.9302 -0.0339 0.9313 0.9295 NOK/EUR 11.8685 0.1812 11.8816 11.8195 SEK/EUR 11.2418 0.1979 11.2439 11.2129 USD/EUR 1.1688 0.2032 1.1693 1.1661

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5230 -0.2913 1.5293 1.5216 CAD/USD 1.3685 -0.1255 1.3711 1.3682